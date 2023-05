Karol G se une a Alicia Keys en el escenario en Colombia y otros momentos inspiradores

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan las últimas noticias sobre la música latina cada semana. Esto es lo que sucedió esta semana.

Karol G y Alicia Keys comparten un momento especial en el escenario

Karol G sorprendió a los fans en Bogotá, Colombia, al presentarse en el escenario para actuar junto a Alicia Keys, quien ofreció un concierto en la Movistar Arena el 11 de mayo. Después del set de apertura de Goyo, Keys subió al escenario y luego se le unió la cantante de “Mañana será bonito” para entonar a dúo “No One”. Fue un deleite par los fans que las dos artistas unieran fuerzas. Echa un vistazo a su actuación especial a continuación:

ALICIA KEYS AND KAROL G PERFORMING NO ONE, dios mioooo 😍 pic.twitter.com/vXtdKtmKcN — frida (@itsfridaaa_) May 12, 2023

Un poema de Shakira

Shakira lanzó un nuevo sencillo, “Acróstico”, una poderosa carta abierta a sus hijos Milan y Sasha. La canción es una composición poética construida de modo que las letras iniciales de los versos, formadas consecutivamente, forman palabras.

Lanzada justo a tiempo para el Día de la Madre, Shakira usa su emblemática voz sensual para manifestar una emoción cruda y vulnerable en esta sencilla balada de piano, en la que expresa el amor profundo y puro de una madre por sus hijos. “Acróstico” habla de cómo una madre puede convertir su dolor en fortaleza a través del amor de sus hijos, y cómo una caricia de un hijo puede elevar el alma. Más información sobre la canción aquí.

Nuevo hito en la carrera de GALE

Por primera vez en su carrera, GALE cantó esta semana el himno nacional de Estados Unidos ante una multitud de casi 300.000 en el Miami Grand Prix de la Fórmula Uno. “Siento que puedo hacer cualquier cosa después de esto”, expresó en su cuenta de Instagram. “Canté el himno nacional en la carrera de @f1. ¡Qué sueño y qué honor! Gracias por el amor. Nunca olvidaré este momento. De Puerto Rico pa’l mundo enterooo”. La poderosa actuación de la artista emergente puertorriqueña se transmitió en vivo por televisión en más de 140 condados. GALE documentó el emocionante punto culminante de su carrera en las redes sociales. Mírala a continuación:

Gibson retribuye a Cuba

Gibson Gives ha donado 52 guitarras, además de cuerdas, púas y otros equipos musicales, a beneficio de los estudiantes de la Escuela Nacional de Arte de Cuba, donde el acceso a material musical es limitado. “En Gibson Gives, ampliamos nuestro crecimiento global durante el último año, llegando incluso a rincones del mundo que nunca creímos posible”, dijo Dendy Jarrett, CEO de Gibson Gives, en un comunicado de prensa. “Después de dos años de negociaciones, estamos emocionados de llevar la música y el equipo tan necesarios por primera vez a los jóvenes de las escuelas de música y arte que tienen suministros limitados. La música y composición cubanas tienen una rica historia musical y un impacto global. Estamos encantados de poner nuestro granito de arena para garantizar que esta tradición continúe prosperando con la próxima generación”. Gibson se asoció con Derek Walker (embajador de buena voluntad de Gibson Gives), quien entregó personalmente los instrumentos y equipos. También se espera que Gibson done 100 guitarras Epiphone más a la escuela en los próximos meses.

La gala inaugural de Billboard Mujeres Latinas en la Música

La gala inaugural Mujeres Latinas en la Música de Billboard terminó. Shakira, Thalia, Ana Gabriel, Evaluna Montaner, Goyo, Emilia y Maria Becerra fueron las primeras homenajeadas el pasado sábado (6 de mayo) en Miami. Desde actuaciones épicas hasta discursos emotivos y conmovedores, lee sobre los aspectos más destacados de esa noche especial aquí.

Con Mujeres Latinas en la Música, Billboard y Telemundo tienen como objetivo elevar aún más la música latina a nivel mundial y celebrar a las mujeres que han tenido un impacto concreto en la música latina a través de sus logros artísticos, o acciones tangibles y notables, que han resultado en un reconocimiento y oportunidades concretas para las mujeres, logrando un cambio positivo en la industria como un todo.