Kany García y Rocío Guerrero de Amazon entre las ‘Leading Ladies’ de la Academia Latina 2022

La cantautora puertorriqueña Kany García, la directora global de música latina de Amazon Music, Rocío Guerrero; la directora ejecutiva de la empresa gestora de artistas RLM, Rosa Lagarrigue, y la pianista, arreglista y directora musical Janina Rosado fueron nombradas el miércoles (12 de octubre) “Leading Ladies of Entertainment 2022” por la Academia Latina de la Grabación.

Lanzada hace seis años (Leila Cobo, de Billboard, fue honrada en el evento inaugural), la iniciativa de las “Leading Ladies” de la Academia se creó para honrar y reconocer a “mujeres profesionales y socialmente conscientes dentro de los campos de las artes y el entretenimiento que han hecho contribuciones significativas e inspirado a la próxima generación de líderes femeninas”.

Luego de dos años de celebración virtual debido a la pandemia del COVID-19, el evento vuelve a celebrarse en vivo con una presentación y almuerzo privado patrocinado por el City National Bank el martes 15 de noviembre, durante la semana de los Latin Grammy en Las Vegas.

“Estamos orgullosos de celebrar a este increíble grupo de mujeres y sus muchas contribuciones al mundo de la música y el entretenimiento latino”, dijo Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, en un comunicado de prensa. “Si bien sigue habiendo una considerable brecha de género en la industria, seguimos avanzando con iniciativas como la plataforma Leading Ladies of Entertainment, al arrojar luz sobre el trabajo que es necesario hacer para crear equidad e igualdad de género”.

Además, Leading Ladies of Entertainment está uniendo fuerzas con She Is The Music por segundo año consecutivo en su programa colaborativo de tutoría “Leading Ladies Connect TogetHER”, donde se invitará a una antigua homenajeada a ser mentora de una apadrinada de She Is The Music. Las solicitudes están abiertas hasta el 11 de noviembre a las 11:59 p.m. de Nueva York.

“Estoy orgullosa de ser parte del programa de tutoría She is the Music con las Leading Ladies of Entertainment”, señaló Rebeca León, exhomenajeada como Leading Lady of Entertainment y miembro de la junta de She Is The Music. “Lo más importante que podemos hacer es animar a las mujeres y ponerlas en situaciones en que puedan aprender y crecer. Ya no se trata de un puesto en la mesa; se trata de dar a las mujeres las herramientas para ser dueñas del edificio donde están las mesas”.

Además, Notable, By Spotify for Artists hará un donativo especial de becas al Fondo de Becas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY.