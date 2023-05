Juanes desglosa 5 canciones esenciales de su nuevo álbum, ‘Vida Cotidiana’

En Vida Cotidiana, su primer álbum de estudio con música completamente original en cuatro años, Juanes reflexiona sobre su relación con su esposa y sus hijos y los problemas que aquejan a su país.

No son temas particularmente nuevos para el rockero colombiano, quien se ha caracterizado por la profundidad y honestidad de sus letras de amor y compromiso social. Pero a sus 50 años, su viaje introspectivo resulta más maduro y fascinante.

Con 11 canciones que incluyen los sencillos previamente lanzados “Gris”, “Amores prohibidos”, “Ojalá” y “Veneno”, y un regreso a sus raíces de rock con guitarra eléctrica y tintes de funk, son y cumbia, entre otros ritmos, Vida Cotidiana debuta el jueves (18 de mayo) a las 8 p.m. (EST) bajo Universal Music Latino. Al mismo tiempo se estrena el video oficial de “Cecilia”, una canción dedicada a su esposa, la actriz y modelo Karen Cecilia Martínez, en la que participa el maestro dominicano Juan Luis Guerra. (El video, dirigido por María Camila Calle y filmado en la costa caribeña de Colombia, es protagonizado por Martínez y sus hijas Luna y Paloma, a quienes Juanes y su hijo Dante se les unen al final para completar el dulce cuadro familiar).

Producido por Juanes y Sebastian Krys, Vida Cotidiana nació durante la pandemia, cuando el intérprete de “La camisa negra” y “A Dios le pido” — acostumbrado a pasar largos periodos lejos de casa debido a su carrera musical — se encontró por primera vez conviviendo con su esposa y sus tres hijos las 24 horas del día, pasando en muchos casos por dolorosos momentos de frustración y aprendizaje.

“Ha sido un álbum la verdad muy vivencial”, dice Juanes a Billboard Español. “Normalmente yo viajo todo el tiempo, entonces [el tiempo en casa] fue muy bonito, pero por otro lado obviamente teníamos diferencias y teníamos situaciones con los hijos, la vida normal pues, literal, la vida cotidiana. Entonces fue como muy cargado de emociones, pero también importantísimo”.

Además de Guerra, Juanes invitó a otros artistas a ayudarlo en la composición. Por ejemplo, con la cantautora puertorriqueña GALE escribió el pop-rock “Ojalá”, con Tommy Torres el tema con sabor a reggae “El abrazo”, y con el poeta cubano Alexis Díaz Pimienta “Mayo”, inspirada en las marchas que llevaron a situaciones de violencia en Colombia los últimos años durante el mes del Día del Trabajador. Otro tema contundente, “Canción desaparecida”, sobre los desaparecidos en Colombia, lo grabó con su compatriota Mabiland.

“Es imposible llegar solo a ninguna parte”, dice Juanes, quien además aprovechó la pandemia para montar una especie de “universidad” virtual y tomó clases de guitarra con Tomo Fujita de

Berklee College of Music, armonía con Guillermo Vadalá, canto con el coach Eric Vetro, y poesía

con Díaz Pimienta (de ahí su colaboración). El resultado, afirma satisfecho, es un álbum “más elevado”.

A continuación, Juanes desglosa cinco canciones esenciales de Vida Cotidiana.

“Gris”

“‘Gris’ es una canción totalmente de rock indie… Es la canción que abre el disco y es una canción que habla del momento digamos pico de mi crisis con Cecilia en ese momento. Fue como una discusión en la que yo sentía que ya no había más que hacer, yo sentía que se me había acabado mi relación y para mí era muy triste. Estaba bravo conmigo mismo y frustrado, en un lugar muy oscuro. Lo más loco de todo eso es que salió esa canción. A veces yo la escucho y digo ‘Dios mío, esta canción me encanta, pero no puedo creer lo que tuve que vivir para hacerla’. Es algo que no puedo ni explicar”.

“Cecilia”

“‘Cecilia’ es la respuesta a esa canción (‘Gris’), es donde yo le digo a mi esposa ‘no más, no nos peleemos más, no vale la pena. Si nos amamos y nos queremos, vamos a darle una vuelta a esto. Bailemos juntos’. Por eso ‘Cecilia’ es alegre, tropical. Tiene el son, y tiene a Juan Luis, que es una bendición. Mi esposa que es tan fanática de Juan Luis como yo o más. Yo había trabajado con Juan Luis antes en una canción de él que se llama ‘La calle’ y él había producido uno de mis discos, pero nunca había tenido oportunidad de hacer una de mis canciones con Juan Luis antes. Fue súper emocionante, la verdad. [Su aporte en la letra puede sentirse] en una parte muy particular que dice: ‘Siento el aire acabarse, si dejas de ser mi esposa’ (canta Juanes). Y él dice: ‘No Juanes, no. Tu esposa siempre tiene que ser tu novia’. Cambió ‘esposa’ por ‘novia’. Y la verdad que tiene razón”.

“Canción desaparecida”

“Es una canción que hice a dueto con Mabiland, que es una nena muy cool de aquí de Colombia de la región del Chocó, del Pacífico colombiano, de una ciudad que se llama Quibdó — una ciudad muy compleja. Ella vive aquí en Medellín y hace una especie de R&B, pero también rapea. Con ella hicimos ‘Canción desaparecida’, que es una canción que habla sobre los desaparecidos de Colombia, que han llegado a unas cifras alarmantes y que en los últimos tres años se han dado a conocer muchas historias de por qué esto pasó. Hay historias de expolicías, exguerrilleros, exparamilitares, exmilitares, y han ido saliendo a la luz una cantidad de cosas muy aterradoras. A mí me empezó a llamar la atención el tema, me puse a investigar y bueno, terminé haciendo la canción. El video lo grabamos aquí también, lo dirigió Kacho López, y es también fuerte, como la canción”.

“Vida cotidiana”

“‘Vida cotidiana’ es una canción que compuse por mi hija Luna, que es la mayor. En ese momento, cuando estábamos en el COVID y ella tenía 17 años, fue como ese choque tremendo mío con ella porque yo no entendía que ella quería ser independiente, yo quería seguir siendo el papá regañón y empezamos a discutir mucho por diferencias, y después discutía con mi esposa por diferencias, hasta un punto que llegué a ser indiferente para ella (Luna), a ser invisible para ella. Y a mí eso me mató, porque no podía [aceptar] como papá que no pudiera conectarme con mi hija. Entonces tenía una tristeza horrible, pero también era mi error, era mi culpa, porque yo no sabía interpretar eso que me estaba pasando. Esta canción es esa historia”.

“Veneno”

“‘Veneno’ es una canción que me gusta mucho porque evoca un poco ese mundo del funk que a mí me encanta, pero también porque la letra habla de esto tan importante que son las relaciones tóxicas, que las vivimos a diario en nuestras relaciones personales y en el trabajo a veces también. Siento que eso es como un veneno que viaja por dentro y te va comiendo el alma, hasta un punto en que tú tienes que tomar la decisión y decir ‘no más, esto ya no me va a hacer más daño, tengo que salir más fuerte de aquí y superarme’. El video lo dirigió María Camila Calle, que es una directora de acá de Medellín, y lo protagonizó Dante que es mi hijo de 13 años. Ha sido muy especial trabajar con ellos en este proyecto”.