Juanes recibe su guitarra Fender y otros momentos inspiradores en la música latina

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan semanalmente momentos inspiradores de la música latina. Esto es lo que sucedió esta semana.

La guitarra Fender de Juanes

El astro colombiano Juanes celebró su cumpleaños a lo grande. El cantante de “Gris” presentó su propia guitarra Fender llamada “Juanes Stratocaster”. La guitarra tiene un acabado satinado “Luna White” personalizado, una oda a la primera hija del artista, Luna. Según un comunicado de prensa, todas las ganancias de los artistas de la guitarra Stratocaster y la colección cápsula de Juanes se destinarán a la Fundación Mi Sangre, la iniciativa filantrópica de Juanes.

“Hoy en día siento que solamente necesito esta guitarra y muchas ideas”, dice Juanes. “Mi relación con Fender empezó cuando estaba viviendo en Colombia. Decidí vender todo lo que tenía para comprarme mi primera guitarra Fender, me vine a los Estados Unidos y grabé mi primer álbum. Y hoy, puedo decir que tenemos una Juanes Stratocaster en Luna White. Es un sueño. No lo puedo creer, estoy muy feliz”.

Sebastián Yatra en el U.S. Open

Cuando uno recibe una llamada personal de la estrella del tenis Carlos Alcaráz invitándote a Estados Unidos, uno contesta y acepta. Eso es lo que hizo Sebastián Yatra cuando Alcaráz lo llamó para preguntarle no solo si asistiría, sino si cantaría “Vagabundo” en el espectáculo Sound of the Open el 25 de agosto en Nueva York. “Le damos con todo”, respondió Yatra. “Pero vos cantás conmigo… Muchas gracias por la invitación. Me emociona verte otra vez”. Las entradas para el show se pueden comprar aquí.

Viaje familiar

El cantante mexicano Mario Bautista estuvo recientemente en París celebrando el cumpleaños número 95 de su abuela. El viaje especial fue capturado en fotos, que Bautista luego compartió en redes sociales con una emotiva leyenda. “Nos llevamos a mi abuela a conocer Francia para festejar sus 95 añitossss, casi 1 centenario de años viajando por el mundo con todas sus creaciones, compartiendo uno de los momentos más valiosos que la vida nos ha dado”, escribió. “GRACIAS VIDA HERMOSA brindo por ti, por tantas bendiciones y momentos tan invaluables con los míos. FELIZ CUMPLEAÑOS ABUELA VAMOS POR LOS 100”.

Shakira, Shakira

La superestrella colombiana Shakira está confirmada para la Semana de la Música Latina de Billboard (Billboard Latin Music Week) 2023, que se llevará a cabo del 2 al 6 de octubre en el Faena Forum en Miami. La artista global, que en mayo fue nombrada la primera mujer latina del año de Billboard, participará en una sesión exclusiva de preguntas y respuestas. Shakira se une a una larga lista de estrellas para el evento de cinco días que ofrecerá paneles exclusivos y conversaciones con creadores de éxitos durante toda la semana. Otros artistas confirmados para la Semana de la Música Latina incluyen a Peso Pluma, Nicki Nicole, Maria Becerra, Grupo Frontera, Natanael Cano, Arcángel, y más.

La inscripción para la Semana de la Música Latina de Billboard 2023 ya está abierta en BillboardLatinMusicWeek.com.