Juanes habla de hacer un ‘reset’ en su vida por su salud mental

Con el lanzamiento de su más reciente álbum, Vida Cotidiana, Juanes ha pasado los últimos meses muy ocupado, pero el astro colombiano se tomó el tiempo para sentarse a hablar cándidamente con Leila Cobo de Billboard sobre una variedad de temas. Desde su viaje de salud mental para superar el estrés hasta escribir un “éxito”, Juanes discute con honestidad situaciones que, en ocasiones, han afectado su carrera o su bienestar personal.

“Nunca percibí nada más que la emoción y alegría de estar ahí”, dice Juanes. “Yo decía, ‘Dios mío, qué nota, esta canción nueva la estoy tocando y la gente está feliz’. A mí me emociona mucho que la gente me dé la oportunidad de compartir la música porque amo esto”.

El amor y respeto de Juanes por la música también lo llevaron a hacer otro viaje importante. Si bien el artista ganador del Grammy y Latin Grammy ha hablado en el pasado sobre salud mental, esta vez cuenta cómo tuvo que hacer una especie de reset. “En el año 2010 a mí me dio una cosa terrible, y fue que yo empecé a odiarme demasiado. No podía conmigo. [Pero] uno es humano, uno no es un producto. Y yo creo que después de haber estado 10 años sin descansar nada, me tosté a tal punto de tomar una decisión muy drástica de decir, ‘Necesito parar ahora mismo y hacer un reset de mi vida porque es que yo me voy a enloquecer’. Creo que fue lo más importante que pude hacer en mi vida”.

La entrevista se realizó durante la visita del cantautor a Nueva York, al día siguiente de que su concierto en el SummerStage de Central Park se suspendiera debido a “multitudes excesivas”. Él, por supuesto, abordó lo sucedido diciendo que estaba molesto porque no solo no pudo actuar para sus fans, sino que no pudo cantar canciones de su nuevo álbum. Vida Cotidiana es el primer álbum de estudio de Juanes con música completamente original en cuatro años, lo que hacía aún más especial interpretar estos temas en vivo.

Mira arriba la entrevista de Juanes, en la que también habla sobre mantenerse fiel a su proceso de hacer música y una próxima gira.