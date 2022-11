6 años después de su muerte llega ‘Los Dúo 3’, el primer álbum póstumo de Juan Gabriel

Juan Gabriel tenía tan claro cómo quería que sonara Los Dúo 3, que dejó grabadas todas sus partes y tenía hecha una lista de cantantes invitados. Seis años después de su partida, sus herederos y equipo finalmente presentan el último proyecto en el que trabajaba el prolífico cantautor mexicano: un tercer disco de duetos de sus éxitos que incluye los sencillos “Déjame vivir” con Anahí, “Ya” con Banda El Recodo y La India y “Mía un año” con Eslabón Armado, así como el focus track “De mí enamórate” con Danna Paola.

Los Dúos 3 hace su debut el jueves (10 de noviembre) a las 8:00 pm (hora del este) bajo el sello Música Eterna / Virgin Music US Latin. Producido por Gustavo Farías, quien fue por años colaborador de Juanga, el álbum de 14 temas de pop, balada, ranchera, mariachi y banda también trae “Por qué me haces llorar” con Gloria Trevi, “He venido a pedirte perdón” con Mon Laferte, “Luna tras luna” con George Benson, una versión bilingüe del clásico estadounidense “Have You Ever Seen the Rain” con John Fogerty, y “Venecia sin ti”, con el artista francés-armenio fallecido en 2018 Charles Aznavour.

“El plan de mi papá siempre fue grabar con esta gente. La lista ya estaba, sabía con quién quería hacer los duetos, ya sabía el género, quería intentar cosas nuevas. Todas las ideas fueron de él, nosotros simplemente tomamos sus ideas y las produjimos lo mejor que pudimos”, dice su hijo Iván Gabriel a Billboard Español sobre el proyecto, que completan “Cada vez y cada vez” con Pepe Aguilar, “Nada más decídete” con Ángela Aguilar, “Yo no nací para amar” con Lasso, “Te doy 8 días” con La Adictiva, y “Déjame”, con Luciano Pereyra.

Juan Gabriel, Los Dúo 3 Courtesy Photo

Los planes se detuvieron temporalmente cuando el astro de 66 años, conocido por emblemas del cancionero latinoamericano como “Querida” y “Amor eterno”, murió el 28 de agosto de 2016 en su casa en Santa Mónica, California, en medio de una gira de conciertos. “Desgraciadamente cuando falleció pues varias cosas se pararon y teníamos que revisar todo, teníamos que no diría empezar de uno, pero tomarnos nuestro tiempo para no sacar algo incompleto”.

Incorporado al Salón de la Fama de Billboard en 1996, Juan Gabriel construyó a lo largo de más de cuatro décadas un legado como artista multifacético, grabando canciones en géneros tan diversos como ranchero, balada, pop y bolero, y produciendo a otros artistas. Entre sus múltiples hazañas, el “Divo de Juarez” vendió más de 150 millones de discos, compuso más de 1.800 canciones, lanzó 34 discos de estudio, fue nominado seis veces al Grammy, obtuvo tres Latin Grammy póstumos y más de 20 de sus éxitos llegaron al Top 10 en las listas de Billboard, incluyendo siete No. 1 en Hot Latin Songs. Su canción “Yo no sé qué me pasó” inauguró la primera edición de ese chart en 1986, en el No. 1.

Para Farías, quien también produjo Los Dúo y Los Dúo 2, poder completar el álbum sin su estrella principal fue “una experiencia emocional y profesional muy profunda”.

“Después de 6 años de haber empezado este proyecto tan ambicioso, el poderlo por fin escuchar ya terminado y justo como nos lo imaginamos Juan Gabriel y yo en el verano del 2016, volví a vivir recuerdos y emociones en su estudio en Cancún”, dice el productor en un comunicado, elogiando el trabajo de todos los involucrados y afirmando que tuvo en mente “los deseos musicales de Juan Gabriel en cada arreglo y canción”.

Sobre cómo escogieron “De mí enamórate” como focus track, Iván explicó que su padre siempre quiso “empujar un poquito más” esa canción, originalmente grabada por Daniela Romo en 1986 y que encabezó durante 14 semanas la lista Hot Latin Songs. “¡Y yo creo que nos quedó muy bien!”, agrega con entusiasmo sobre la nueva versión con Danna Paola. “Bueno, yo no puedo tomar honestamente nada del crédito, todo fue mi papá”.

Víctor González, presidente de Virgin Music para Latinoamérica y la Península Ibérica, dice que “ver cristalizado este álbum como lo pensó Juan Gabriel es una meta que teníamos trazada desde hace varios años. Es un honor para mí el poder colaborar en preservar el gran legado musical de Don Alberto”, agrega refiriéndose a Juanga por su verdadero nombre, Alberto Aguilera Valadez, en un comunicado. “Estoy seguro de que estaría orgulloso de la producción de cada una de las canciones”.

Los Dúos 3 llega pocos días después del estreno de “Cirque Música Querida”, un espectáculo circense que exalta la vida y obra de Juan Gabriel realizado con el aval de su hijo y heredero, en la Ciudad de México. Todo esto es parte de la estrategia para mantener vivo su legado.

“Para mí es obviamente muy importante, pues nos dejó esto mi papá, lo dejó para su público, su familia, y es nuestro trabajo y nuestro deber hacerlo crecer lo más que pueda, celebrarlo lo mejor que se pueda”, dice Iván de la obra de su padre. Y todavía hay más por venir. Sin poder entrar en detalles, Iván reveló que “hay mucho, mucho material con el que seguimos trabajando, entonces yo creo que sí vienen muchas más cosas bonitas”.