Jhayco anuncia las fechas de su gira Vida Rockstar 2023 por EE.UU.: Exclusiva

Jhayco ha dado a conocer las fechas, recintos y ciudades de su gira Vida Rockstar 2023 exclusivamente en Billboard hoy (16 de mayo).

Presentado por Loud And Live, el tour lo llevará a 16 ciudades de Estados Unidos, comenzando el 28 de septiembre en el Agganis Arena en Boston y terminando el 10 de diciembre en el Hertz Arena en Ft. Myers, Florida.

Entre las fechas de apertura y cierre, el cantautor puertorriqueño — conocido antes como Jhay Cortez y cuyo verdadero nombre es Jesús Manuel Nieves Cortés — también visitará a sus fieles seguidores en Newark, Washington, Chicago, San Antonio, Dallas, Seattle, Los Ángeles, Phoenix, Atlanta y Miami, entre otras.

Acogiendo por completo su temporada de “vida rockstar”, los fans pueden esperar que el vanguardista artista de reggaetón interprete algunos de sus éxitos virales más grandes, incluida su canción “Dakiti” con Bad Bunny, que alcanzó el No. 1 en la lista Billboard Global 200, y sus últimos sencillos “Cuerpecito” y “Mami chula” con Quevedo.

Además, el tramo estadounidense de Vida Rockstar ofrecerá paquetes VIP para brindar a los fans la mejor experiencia de concierto.

La preventa de Ticketmaster y AMEX comienza a las 10 a.m. (hora local) el martes 16 de mayo; la preventa para miembros de Spotify y Fan Club comienza a las 10 a.m. (hora local) el miércoles 17 de mayo; la preventa de Loud And Live y recintos comienza a las 10 a.m. (hora local); y la venta al público general comienza a las 10 a.m. (hora local) el viernes 19 de mayo.

Para más información sobre entradas y paquetes VIP, visita www.jhayco.com.

Aquí todas las fechas de la gira “Vida Rockstar” 2023 por EE.UU.: