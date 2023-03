Jennifer Lopez lanzará su nuevo álbum cuando llegue el calor

¡Hagamos ruido este verano! Jennifer Lopez anunció el miércoles (8 de marzo) durante el evento de Spotify Stream On que su noveno álbum de estudio, This Is Me… Now, llegará en algún momento a mediados de 2023.

“Mi próximo álbum This Is Me… Now saldrá este verano”, compartió mientras hablaba sobre las nuevas Countdown Pages del servicio de streaming musical. “Sí, lo oyeron aquí primero. Estoy súper entusiasmada. Spotify está comenzando a implementar estas páginas para más artistas en todo el mundo, permitiéndoles traer su propia estrategia personalizada a todos y cada uno de los álbumes”.

El próximo LP es una continuación de su tercer álbum de estudio, This Is Me… Then de 2002. Lopez aún no ha revelado la fecha exacta de lanzamiento.

La cantante y actriz, que recientemente protagonizó junto a su esposo Ben Affleck el comercial del Super Bowl de Dunkin’ Donuts, anunció This Is Me… Now en noviembre, en el vigésimo aniversario de Then. Más tarde, describió el álbum en su artículo de portada en Vogue como la “culminación” de quien es. “La gente cree que sabe cosas sobre lo que me pasó en el camino, los hombres con los que estaba, pero en realidad no tienen idea, y muchas veces se equivocan”, dijo a la revista de modas. “Hay una parte de mí que estaba escondiendo un lado de mí de todos. Y me parece que al fin estoy en un momento de mi vida donde tengo algo que decir al respecto”.

La cantante de “On the Floor” — que tiene cuatro No. 1 en el Billboard Hot 100 y dos álbumes que alcanzaron la cima del Billboard 200 — también reveló la lista de 13 canciones en noviembre. Además del tema homónimo del disco, el álbum incluirá canciones como “To Be Yours”, “Mad in Love”, “Dear Ben Pt. II” y “Hummingbird”. En una edición de diciembre de su boletín On the JLo, explicó el significado de “Hummingbird” (colibrí en español).

“Para mí, los colibríes son mensajeros del amor”, dijo entonces. “Me identifico con ellos, pero más que nada, cada vez que veo uno, siento que es una señal de Dios de que todo va a estar bien”.

La estrella continuó señalando que eligió el tema del colibrí para la temporada navideña pasada, que celebró con Affleck y su familia ensamblada: “Quería tener un árbol en la casa que fuera un colibrí, recordándonos que todo lo que se hace enamorados y con amor siempre estará bien”.

Mira a J.Lo anunciar la estación en la que lanzará This Is Me… arriba.