Jennifer Lopez habla sobre la ‘transición emocional’ de su familia ensamblada con Ben Affleck

Jennifer Lopez habló con franqueza sobre cómo ha sido combinar su familia con la de Ben Affleck en una nueva entrevista el lunes (16 de enero).

En una presentación en el programa de televisión Today para promover su próxima comedia romántica Shotgun Wedding, con Josh Duhamel, la superestrella dijo: “Nos mudamos juntos, los niños se mudaron juntos. Así que ha sido como una especie de transición emocional. Pero a la vez, todos tus sueños se hacen realidad y ha sido un año fenomenal. Mi mejor año, creo, desde que nacieron mis hijos”.

J.Lo comparte a los mellizos Max y Emme, de 14 años, con su exesposo Marc Antony, mientras que los tres hijos de Affleck, Violet, 18; Seraphina, de 14 años, y Samuel, de casi 11, provienen de su matrimonio de 10 años con Jennifer Garner, que terminó en 2015.

Durante el encuentro, Lopez reveló que sus hijos se han familiarizado recientemente con su catálogo de películas. “Extrañamente, han visto Maid in Manhattan y The Wedding Planner”, dijo. “No se pusieron a ver Out of Sight ni… Vieron Selena. Fue un algo inocente, ¡porque no creo que se hubieran dado cuenta de que ella había muerto! Y así, al final de la película dijeron: ‘¡No!’ Estaban, no sé, verdaderamente [horrorizados]. Y yo diciéndome, ‘¡Dios mío, creí que lo sabían!’”

Lopez también ofreció un adelanto sobre próximo álbum de estudio, This Is Me… Now, y su conexión con This Is Me… Then de 2002, la primera vez que se comprometió con Affleck. “Desde la última vez que Ben y yo estuvimos juntos hasta este álbum, ha sido una travesía tal”, dijo. “Lo que creo que me he estado preguntando toda mi vida es: ‘¿Es real el amor? ¿Existe el amor verdadero?’ Son dos personas que se unen y dicen: ‘Vamos a estar aquí pase lo que pase y lo superaremos juntos’”.

