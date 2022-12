Jennifer Lopez habla de nueva canción en ‘This Is Me… Now’ y su simbolismo especial

En 2023, la nueva era de Jennifer Lopez tomará vuelo con el lanzamiento de su nuevo álbum, This Is Me… Now. Y en su más reciente boletín, la cantante y actriz de 53 años habló sobre una de las canciones que escribió para el disco y reveló cómo la misma inspiró las celebraciones navideñas de su familia ensamblada con su esposo Ben Affleck.

“Escribí una canción titulada ‘Hummingbird’ para mi nuevo álbum. Para mí, los colibríes son mensajeros del amor”, explicó Lopez en su boletín On The JLo. “Son muy ágiles, pueden volar hacia delante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. También son los pájaros más rápidos, pero siempre tienen tiempo para detenerse, comer algo dulce y oler las rosas”.

“Me identifico con ellos, pero más que nada, cada vez que veo uno, creo que es una señal de Dios de que todo va a estar bien”, agregó.

La estrella de Marry Me (Cásate conmigo), que dijo que había pasado las últimas semanas “refugiada en casa” después de terminar de filmar Atlas, su nueva película, continuó diciendo que le gusta crear un tema diferente para cada festividad que celebra.

“Decidí este año que el colibrí sería un tema perfecto”, dijo. “Quería tener un árbol en la casa que fuera un árbol de colibrí, para recordarnos que todo lo que se hace con amor y enamorados siempre estará bien”.

“¡¡Hemos mezclado familias, duplicado la gente, duplicado la diversión, duplicado el amor, duplicado los regalos y triplicado el caos!!” agregó Lopez, cuya familia incluye a Affleck (con quien se casó en julio), los tres hijos de él con su exesposa Jennifer Garner — Violet, de 17 años; Seraphina, de 13, y Samuel, de 10 — y los dos hijos de Lopez con su exesposo Marc Anthony — los gemelos de 14 años Max y Emme.

Una de las formas en que el ganador del Oscar y la cantante de “Let’s Get Loud” celebraron las fiestas este año fue organizando una gran fiesta de Navidad en Los Ángeles en la que Lopez lució un vestido de Gucci verde y dorado “colibrí”, señaló en su boletín.

This Is Me… Now se espera para el próximo año, aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de lanzamiento. Lopez anunció el álbum, una continuación de su disco de 2002 This Is Me … Then, en una publicación de Instagram a fines de noviembre. En ese momento también dio a conocer la lista de canciones, que incluye “Hummingbird” como la octava.

