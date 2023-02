J Balvin se sincera: Por qué se tomó un descanso de la música y las redes y sus planes de volver

La publicación de Instagram más reciente de J Balvin es de septiembre, donde se le ve sonriendo en casa con su bebé Río, a quien tuvo con su pareja de mucho tiempo, la modelo argentina Valentina Ferrer. El último sencillo que lanzó fue “Nivel de perreo”, con Ryan Castro, en junio.

Aunque ha sido visto en eventos como la Semana de la Moda de París y el Super Bowl, hay una razón por la cual el artista colombiano ha decidido tomarse unas vacaciones de las redes sociales y la música.

“Realmente en este momento he estado enfocado en mi familia”, dice a Billboard. “Me fui de las redes; estoy conectado a mi realidad, a mi familia, y eso me ha enseñado mucho, a vivir más el presente. Obviamente extraño mis fans y sus comentarios, pero por el momento debido vamos a regresar”.

En la primavera de 2022, Balvin pospuso su gira de 25 fechas José US, que debía comenzar el 19 de abril en San Antonio, Texas, alegando “desafíos de producción imprevistos” a causa del COVID-19. Ese verano, presentó una temporada de siete días de “Niño Soñador” en América del Sur, con escalas en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Paraguay. En agosto, actuó en la “Noche de Perreo”, con una gran dosis de reggaetón, en los Premios MTV a los Videos Musicales, y en septiembre, lanzó su más reciente modelo de sneakers, los Air Balvin Jordan 2. No hace mucho, recuperó su corona como el artista con la más videos en “Billion Views Club” (Club de Mil Millones de Vistas) de YouTube, donde ahora está empatado con Ozuna con 12 entradas cada uno.

El año anterior, el artista, cuyo verdadero nombre es José Álvaro Osorio Balvín, logró su cuarto No. 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard con su ultrapersonal José (Sueños Globales/Universal Music Latino/UMLE). Pero a pesar de sus logros recientes, Balvin no está del todo listo para regresar.

“He hecho musica para pasarla bien como siempre. Todavía no tengo un concepto, no tengo un álbum por hacer”, dice. “Pero es porque quiero tener un concepto claro, diferente y fresco. Posiblemente en estos días la musa llega y me viene el concepto y de ahí nace un álbum. Puede ser este año, puede ser el próximo”.

Por el momento, Balvin, que ayudó a impulsar las carreras de estrellas como Bad Bunny, Karol G, Rosalía y Feid, está entusiasmado con la nueva generación de artistas urbanos latinos, en particular La Gabi, una joven rapera dominicana a quien firmó.

“Estoy totalmente enamorado de lo que hace”, dice. “En el futuro me gustaría trabajar con ella, pero quiero que trabaje duro para ganarse su espacio [en la industria]. Me encanta muchísimo Blessd y Ryan Castro que ya lo conocen, del reggaetón colombiano. [Pero] en este momento, La Gabi me interesa mucho y seguiré viendo quiénes vienen por ahí porque me encanta colaborar y elevar eso”.