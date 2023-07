J Balvin comparte escenario con niños en Suiza y más momentos inspiradores

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan las últimas noticias sobre la música latina cada semana. Esto es lo que sucedió esta semana.

Explorar Explorar Shakira See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

J Balvin se conmueve en Suiza

Durante su gira por Europa, el astro colombiano se unió a tres niños en el escenario durante su parada en Suiza para cantar “La canción”. El momento fue capturado en video, que Balvin compartió en sus redes sociales subtitulándolo con un dulce mensaje: “Nunca voy a dejar de sorprenderme. Ver a un niño de 10 años que no habla español… Mejor dicho, el video habla por sí solo. Gracias Suiza! Latino Gang”, escribió.

Relacionadas Camila Cabello será homenajeada en los Premios Juventud y otros momentos inspiradores

Ve el vídeo aquí.

Shakira recibirá un premio especial

La superestrella colombiana será honrada con el reconocimiento “Agente de Cambio” en el 20 aniversario de los Premios Juventud, anunció Univision. La intérprete de “Monotonía” — quien con su Fundación Pies Descalzos ha ayudado a comunidades marginadas en Colombia — recibirá el premio durante la ceremonia que se transmitirá en vivo por Univision desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el jueves 20 de julio. Entre los anteriores galardonados con el premio “Agente del Cambio” figuran Maluma, Kany García, la Fundación Jenni Rivera, Ricky Martin y Becky G, entre otros.

Peso Pluma es la más reciente portada de Billboard

El cantante de “Bye” es la última estrella en aparecer en la portada de Billboard. Peso, la mayor estrella de la música mexicana en la actualidad, habla sobre su liderazgo en la conquista mundial del género, sus planes para el futuro y cuenta la historia detrás de su ahora famoso corte de pelo a lo mullet.

“Estoy muy contento de hacer lo que más me gusta hacer, que es la música, y poder transmitir el mensaje que sí se puede a nuevos artistas”, dice Peso Pluma. “A veces el mexicano nos ponemos muchas barreras y no nos la creemos. Hoy estoy viendo a la gente que está orgullosa del movimiento que estamos haciendo. Antes, pensaban que un corrido no podía ser No. 1 o que los corridos nunca se van a globalizar. Que el regional mexicano solo es regional. Hoy todas esas barreras se han roto”.

Lee todo sobre “El poder del peso” aquí.

Bichota season

El nuevo sencillo de Karol G, “S91”, que presentó el 13 de julio, está inspirado en el versículo bíblico del Salmo 91. Se trata de una canción emotiva y muy personal, producida por Ovy on Drums. La artista colombiana canta sobre la superación de la adversidad en una fusión de EDM y trap, y cuenta con la producción de Ovy on the Drums.

El video musical, dirigido por Pedro Artola y producido por WeOwnTheCity, es tan poderoso como la letra, mostrando a Karol huyendo de un grupo de personas respaldadas por una manada de lobos que intentan derribarla, pero ella es protegida por una pantera solitaria. Karol también aprovechó la ocasión para anunciar que Mañana Será Bonito (Bichota Season) está por llegar.

Mira el video de “S91” aquí:

Las mejores canciones de música latina de 2023 (hasta ahora)

Se han revelado las 23 mejores canciones latinas de 2023, según los editores de Billboard Español y Latin. La lista es una mezcla ecléctica de canciones que abarcan una amplia gama de géneros. Desde la música urbana a la regional mexicana, las elecciones se han guiado por múltiples factores, como letras memorables y melodías destacadas. (Desde “Where She Goes” de Bad Bunny hasta la primera colaboración entre Yahritza y Su Esencia y el Grupo Frontera en “Frágil”, estas son las 23 mejores canciones de música latina de 2023, hasta ahora