Ivy Queen ofrece clase magistral de reggaetón en Premio Lo Nuestro 2023

Luciendo totalmente como una diosa ataviada en oro, Ivy Queen dio una clase magistral de reggaetón en la ceremonia del Premio Lo Nuestro el jueves (23 de febrero). Interpretó un popurrí de sus mayores éxitos, incluidos “Te he querido, te he llorado”, “Que lloren”y “Quiero bailar”, rodeada de un grupo de bailarines y bailarinas.

Explorar Explorar Ivy Queen See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Tras su actuación, Ivy Queen recibió un galardón especial, el Premio Lo Nuestro Legado Musical al Género Urbano, haciendo historia como la primera mujer en obtener ese honor.

Relacionadas Víctor Manuelle es reconocido con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria 2023

“Muchísimas gracias”, dijo la artista visiblemente emocionada, mientras el público la ovacionaba. “Yo sé lo que es levantarse sin tener fuerzas. Sé lo que es que le digan a uno que no, que una música no es para ti simplemente porque cargas un par de ovarios. Yo también sé reconocer mi voz interior diciéndome a gritos ‘Ivy, no te rindas que tú eres la Caballota’… Hoy celebro este premio con los que me conocen, con los que quieren, con los que me hacen visible. Cada flor de este bouquet que me están dando en vida, y como dijera la reina mujer que me inspiró Celia Cruz, mientras yo respire y aspire, voy a asumir el rol que tuve desde el primer día de elevar a la mujer con orgullo, con elegancia”.

El Premio Lo Nuestro 2023, cuyo tema era “El mundo es lo nuestro”, fue conducido por el astro pop colombiano Sebastián Yatra, la presentadora y actriz mexicana Alejandra Espinoza, la superestrella mexicana Paulina Rubio y Adrián Uribe, del programa nocturno De Noche Pero Sin Sueño de Univision.

Yatra encabezaba la lista de nominados con 10 menciones que incluían artista del año. Le seguían de cerca Bad Bunny, Camilo, Becky G y Grupo Firme, con nueve nominaciones cada uno; Maluma, Daddy Yankee y Ozuna, con ocho cada cual; la power couple Rauw Alejandro y Rosalía, que estaban empatados con siete, al igual que Carin León, Karol G, Carlos Vives y J Balvin. En total, 192 artistas de diversos géneros musicales competían en 39 categorías.

Los ganadores del Premio Lo Nuestro fueron elegidos por votación de los fans. Las nominaciones se basaron en la difusión radiofónica de Uforia durante el periodo de elegibilidad (del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022). También se tomó en cuenta el streaming y la evaluación de un comité de expertos en música y entretenimiento.