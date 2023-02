Ivy Queen sabe precisamente por qué es un ícono del reggaetón

Ivy Queen llega en un conjunto colorido: vestido largo ajustado en tonos limón que hace juego con sus largas uñas acrílicas de puntas amarillas, y unos mechones rizados de un rubio playero que le llegan a la cintura. Inmóvil y muy erguida, tiene el porte de una reina. Sus ojos, bajo unas pestañas imposiblemente largas, examinan la habitación.

Está lejos de lucir como hace casi un cuarto de siglo, cuando Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, entonces de 25 años, entró en los estudios de The Noise en San Juan, Puerto Rico. The Noise era el colectivo de rap masculino formado por el pionero DJ Negro, quien la miró de pies a cabeza y vio en ella a una pueblerina del occidente de la isla, con su diminuta figura empequeñecida por unos jeans demasiado grandes y una camiseta, el pelo recogido en “500 trenzas”, los labios pintados de azul y uñas como garras.

“¿Cómo te llamas?”, preguntó. “Ivy Queen”, respondió ella, sin vacilar. “Tengo una canción que se llama ‘Somos raperos, pero no delincuentes’”. Sobrecogida por la timidez, le dio una vuelta al micrófono y empezó a rapear, de cara a la pared. Pero incluso de espaldas a él, DJ Negro quedó impresionado. “Bienvenida a The Noise”, le dijo él. “Sabes que no tenemos chicas aquí, ¿verdad? Eres la primera”.

Era 1995, cuando las ondas radiales puertorriqueñas estaban dominadas por glamorosas divas del pop como Ednita Nazario y Yolandita Monge, y el reggaetón y el rap eran todavía movimientos clandestinos dominados por los hombres.

“Cuando comencé en esta industria de la música, no me veía como ahora”, dice Ivy Queen, señalando que fue criticada implacablemente por su voz gruesa, sus gustos de moda y su firme negativa a explotar su sexualidad.

“Hoy en día todo se trata de la apariencia, pero para mí se trataba de la música y de lo que [podría] aportar”, dice. “Cómo ser única y no parecerse a nadie más. Necesitaba aprender a pelear con palabras”.

Y claro, Ivy podía rapear, pero componer era su arma secreta. “Solía ir a muchas competencias de freestyle y estudiar todo lo que me rodeaba: el comportamiento masculino y cómo se peleaban entre sí con las letras”, recuerda, “y así es como me protegía. Gané mi propio lugar. Nadie me lo dio. Se me conoce por patear duro a los muchachos”.

Le tomó casi una década, pero en diciembre de 2003 ingresó a las listas de Billboard por primera vez con “Quiero bailar”; luego ganó notoriedad al año siguiente como una de 12 artistas esenciales del reggaetón, y la única mujer, incluida en “Los discípulos” de Eddie Dee , donde Vico C, Tego Calderón, Voltio y Daddy Yankee compitieron por el predominio.

Los versos improvisados de Ivy Queen — “Quítate tú, que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra, la mami que tiene el tumbao” — y su interpretación de la canción en los Latin Grammys de 2005 como la única mujer entre un grupo de hombres confirmó su ascenso al escalón más alto del reggaetón.

“La primera vez que me sentí empoderada en mi vida fue cuando aprendí y canté su estrofa de ‘Los discípulos’”, dice Elena Rose, quien ha coescrito canciones para Rosalía, Bad Bunny y Becky G. “Ivy es la reina, y tenemos mucho que agradecerle; por todas las puertas que se le cerraron y que ella echó abajo para las latinas en la música urbana”.

En septiembre de 2005, “Quiero bailar” alcanzó el No. 16 en la lista Tropical Airplay, y debutó en Hot Latin Songs y Latin Airplay. Su estribillo, que describe cómo la excitación y el coqueteo no se traducen en consentimiento, definió el espíritu y la personalidad de Ivy Queen, al tiempo que cambió la forma en que se percibía a las mujeres en el reggaetón y más allá.

“En la historia del reggaetón, tenemos que hablar de un ‘antes y un después’ de Ivy Queen”, dice el abogado puertorriqueño Edwin Prado, que ha trabajado con prácticamente todos los grandes artistas del género, desde Daddy Yankee hasta Anuel. “Antes de ella, las artistas cantaban melodías poppy enfocadas en bailes eróticos y atributos físicos. Después de Ivy, la conversación musical cambió. Sus canciones hablaban de la realidad de las calles, y cuando hablaba de romance, no se trataba de explotar su apariencia”.

En ese entonces, Ivy Queen no tenía mujeres con las que colaborar, y pocos hombres le tendieron una mano. Aun así, obtuvo 11 entradas como solista en la lista Latin Rhythm Albums de Billboard, incluyendo ocho Top 10 y dos No. 1 durante la siguiente década. En Latin Rhythm Airplay, tiene 20 entradas, la tercera mayor cantidad entre mujeres, detrás de Natti Natasha (25) y Karol G (24), ambas estrellas de la próxima generación que se beneficiaron de las puertas que ella abrió. Y aunque no ha entrado al Top 10 desde el 2010, cuando lo hizo con su exitazo “La vida es así”, a sus 50 años, la reina ha perdurado. Más recientemente, fue anfitriona de Loud, un podcast de Spotify sobre la historia del reggaetón. El 23 de febrero, fue honrada en los Premios Lo Nuestro de Univision con el premio al legado en la música urbana. Y además de nueva música, actualmente trabaja en sus memoria, una línea de maquillaje y una película basada en su vida.

Irónicamente, muchas de las características por las cuales la prensa e incluso sus colegas la criticaron (sus trenzas multicolores, las uñas largas, la voz grave) ahora son de rigor entre las artistas urbanas más jóvenes. Pero le parece que sus mensajes de empoderamiento a menudo se pierden.

“Muchas mujeres creen que el empoderamiento de hoy es decir: ‘Dámelo por aquí, dámelo por allá’”, dice Ivy Queen con tristeza. “Que cuanta más ropa te quitas, más polémica eres. El empoderamiento es más que eso. Ganas tu propio dinero; consigues tu propio lugar. Trato de mantener mi esencia, de lo que fue el reggaetón, y lo que es el reggaetón. No quiero ser un títere”.

Mantenerse fiel a esos valores fundamentales, agrega su mánager, Sonia Clavell — una de las pocas mujeres mánagers en el reggaetón — a veces ha significado rechazar, de paso, oportunidades.

“Ivy no se deja influir por las tendencias o el dinero. Todo tiene que alinearse con sus valores y su mensaje”, dice Clavell, agregando que ha visto un aumento en el interés por Ivy Queen desde que comenzaron a trabajar juntas hace dos años.

En particular, Bad Bunny, un fan y admirador suyo, la incluyó en el remix de su éxito “Yo perreo sola”, el cual, según dijo a Billboard, compuso “en homenaje a las mujeres y muestra de respeto a las mujeres en general, y a Ivy Queen en particular”.

“Me ha dado un espacio que ni siquiera los caballeros con los que comencé mi carrera lo hicieron”, dice Ivy Queen, quien apareció como invitada varias veces en el World’s Hottest Tour de Bad Bunny el año pasado. “Que este niño, que canta lo que quiere y hace lo que quiere, me dé en vida mi lugar y mis honores, es algo muy grande para mí”.

Y mientras algunos de sus contemporáneos del reggaetón se han retirado de la música o han anunciado planes de hacerlo, Ivy Queen planea seguir adelante.

“Soy una gran compositora, soy una gran rapera, soy una gran letrista, soy una gran chef. Soy grande en todo lo que hago”, dice con naturalidad. “Vamos. Tenemos que normalizar amarnos y elogiarnos a nosotras mismas. Nunca he pensado en retirarme. Tengo salud, avanzo”.

Este artículo se publicará en la edición del 25 de febrero de 2023 de Billboard.