El 1er concierto de Ivy Queen en Puerto Rico en 15 años y otros momentos inspiradores

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan las últimas noticias sobre la música latina cada semana. Esto es lo que sucedió esta semana.

Ivy Queen se prepara para conquistar La Isla del Encanto

Ivy Queen está encantada de realizar su primer concierto en Puerto Rico en más de 15 años. Lista para interpretar algunos de sus más grandes éxitos, como “Quiero bailar”, “Te he querido, te he llorado” y “La vida es así”, por mencionar algunos, la rapera puertorriqueña dará el concierto “Killa Queen” el 9 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, y los boletos salieron a la venta esta semana. “Tengo una emoción y una nostalgia hermosa”, expresó Ivy en redes sociales. Eric Duars de Duars Live dijo en un comunicado: “Ser responsable del regreso de La Diva a los escenarios es un motivo de orgullo y representa una gran responsabilidad para nuestra empresa. Trabajaremos en una producción a la altura de lo que Ivy se merece. Es la figura femenina más importante del género urbano y su carrera de más de 20 años así lo demuestra”. Para más información, visita www.ticketera.com.

La Firma devela a la próxima estrella urbana

La Firma, el primer programa de competencia de música latina en Netflix, con la participación de Rauw Alejandro, Tainy, Nicki Nicole, Yandel y Lex Borrero, presentó a la aspirante argentina Nashy-Nashai como su ganadora. “El equipo de NEON16 firma a Nashy-Nashai por su desempeño en #LaFirmaNetflix, con la misión de construir su presencia en la industria de la música. ¡Estén atentos a lo que viene en 2023 para Nashy-Nashai!”, dice una publicación oficial en Instagram. Con un espíritu similar a La Voz y Making The Band, La Firma colocó a 12 concursantes en una mansión y los siguió mientras competían por un contrato discográfico con Neon16, la disquera de Borrero y Tainy. Los espectadores conocieron a talentos en ciernes de Argentina, Chile, Colombia, México, Puerto Rico, Perú, la República Dominicana y Estados Unidos.

Una nueva era para Calibre 50

En un Instagram Live, Calibre 50 reveló que le daba la bienvenida a dos nuevos integrantes del grupo: José Mario Gastelum Medina y Oscar Francisco Arredondo Hijar, ambos de San Pedro, Navolato, Sinaloa, quienes se unen a Alex Gaxiola, Eric García y Tony Elizondo. “En Andaluz Music somos una gran familia, y como en toda familia llega un punto en el que tenemos que dejar que cada miembro salga y brille con luz propia y construya su propio futuro”, dijo Jesús Tirado, manager del grupo, en un comunicado. “Hoy, estamos agregando dos nuevos miembros muy talentosos y disciplinados que están decididos a lograrlo. Calibre 50 sigue más fuerte que nunca y como todo en la vida lo iremos construyendo poco a poco, la historia que hemos creado con este grupo es sólida y constante, el tiempo lo dirá”.

Calibre 50 lanzará su próximo álbum de estudio, Tiempo al Tiempo, el 21 de abril. Esta semana, el grupo también obtuvo su 23° No. 1 en la lista Regional Mexican Airplay de Billboard con “Dirección equivocada”.

La racha de Peso Pluma en los charts

Hablando de listas, el astro emergente del corrido mexicano Peso Pluma se está apoderando de los charts de Billboard. No solo “Ella baila sola” con Eslabón Armado se disparó al No. 1 de Hot Latin Songs, sino que Peso, que tenía poca historia en las listas de Billboard antes de 2023, logró colocar nada menos que cinco canciones simultáneamente en el Hot 100 esta semana, todas sencillos. Los temas llegaron al No. 17 (“Ella baila sola”), No. 26 (“La bebe” con Yng Lvcas), No. 63 (“AMG” con Gabito Ballesteros y Natanael Cano), No. 64 (“PRC” con Natanael Cano) y No. 65 (“Por las noches”).

Daddy Yankee hace historia

Aunque se ha retirado de la escena musical, Daddy Yankee sigue haciendo historia. Esta semana, su megaéxito “Gasolina” fue una de las 25 canciones incorporadas al Registro Nacional de Grabaciones, convirtiéndose en la primera grabación de reggaetón en ser incluida, anunció la Biblioteca del Congreso estadounidense el miércoles (12 de abril). “Cuando haces las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas, todo lo que sueñas puede ser posible”, expresó el artista en una publicación de Instagram.