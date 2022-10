iLe quería cantar con Ivy Queen, pero se preparó para lo peor

Su hermano (Gabriel) le sugirió que grabara una canción con Ivy Queen, pero iLe dudó que la Reina del Reggaetón fuera a aceptar.

“Son de esas cosas que a veces yo digo ‘guau’ o ‘estaría brutal, pero no sé si eso se va a dar'”, dice iLe a Billboard Español. “O sea, yo ya yéndome en la mala, como que yo pensando que quizá no iba a pasar”.

Pero pasó, y el resultado es el explosivo himno feminista “Algo bonito”, incluido en el tercer álbum de estudio de iLe, Nacarile, que sale a la luz el viernes (21 de octubre).

Es sólo uno de los platos fuertes en esta producción, que también sirve el deslumbrante sencillo “(Escapándome) de mí” lanzado el martes (18 de octubre). En el vídeo que lo acompaña, vemos a la cantante (cuyo verdadero nombre es Ileana Mercedes Cabra) navegando diferentes estados de ánimo a través de un romance inexplorado.

La canción, producida por Ismael Cancel, destaca guitarras temperamentales pero brillantes que chocan con texturas ensoñadoras. Su voz es dulcemente tierna mientras confiesa los sentimientos y los miedos que conlleva el encuentro con un posible y nuevo romance. Hacia el final del video, iLe parece estar cayéndose sobre un fondo cambiante de imágenes y colores — quizá una metáfora del enamoramiento (“falling in love”).

A mediados de la década de 2000, iLe comenzó a colaborar con Calle 13 bajo el nombre de PG-13, junto a sus hermanastros René Pérez Joglar (Residente) y Eduardo Cabra Martínez (Visitante). En 2016 debutó como solista con el álbum iLevitable, profundizando en los sonidos folclóricos de Puerto Rico y más allá. Y en 2019 continuó esta búsqueda en Almadura.

En Nacarile — una forma de negación en la jerga puertorriqueña — iLe sigue explorando temas contemporáneos que apremian a los puertorriqueños, como el estatus de la isla como colonia de Estados Unidos en la canción “donde nadie más respira”. También cuestiona el arraigado patriarcado en Latinoamérica en “traguito”, donde le da vuelta a los papeles tradicionales de género. “No es que yo fuera difícil / Es que fui como quería”, canta.

La artista conversa con Billboard Español vía Zoom desde Puerto Rico.

El mes pasado, lanzaste el sencillo “traguito” con Mon Laferte. ¿Cuál fue la inspiración para esta canción?

Es un bolero decadente de barra, un bolero informal. Quería que se sintiera más conectado a mí y al momento en el que estamos ahora. Me llama el tema del patriarcado. A veces los abusos de poder más pequeños los normalizamos un poquito más. Nos hemos acostumbrado tanto a esas cosas que se nos olvidan que están ahí. Algo que estamos acostumbradas a escuchar es que la mujer es difícil y complicada. Entonces me pregunto, ¿difícil y complicada para quién? A nosotras, a veces nos obligan a tener que complacer el patriarcado constantemente y vivir de acuerdo a eso. Siento que no es un gusto para nosotras. Nosotras sí tenemos un lugar en nuestra sociedad que nos corresponde como mujeres, y me parece importante hablar de eso en esta canción. Y pues para darle más fuerza con la voz de Mon Laferte, su vozarrón, su energía, creo que le suma un montón al tema.

Tienes otras colaboraciones muy interesantes, con artistas de diferentes géneros: Trueno, Ivy Queen, Flor de Toloache, Natalia Lafourade… ¿Cómo eliges con quién colaborar?

Para mí es súper importante la transparencia… Por más que me pueda gustar una persona, una voz, lo que sea, si no siento que hay una conexión de verdad, o algo que no me va energéticamente, eso al final se va a notar en el resultado. Es súper importante que siempre haya buena comunicación, que haya fuerza en el trabajo que hace cada cual. Y yo siento que todos y todas las que colaboraron en este disco, pues tienen eso.

“Algo Bonito” cuenta con la participación de Ivy Queen donde destacan la fortaleza femenina. Háblame sobre el tema, desde la composición y la colaboración.

Fue sugerida por mi hermano Gabriel. Son de esas cosas que a veces yo digo “guau” o “estaría brutal, pero no sé si eso se va a dar”. O sea, yo ya yéndome en la mala, como que yo pensando que quizá no iba a pasar. Que pase lo que tenga que pasar. Entonces le escribí, y ella estaba muy intrigada de ver con qué yo venía. Igual me preparé para lo peor, si le gustaba o no, pues no sabía, así que fue emocionante enviarle la canción, y de momento ver su reacción, que le gustó un montón.

Fue súper brutal, porque obviamente ella es una grande dentro del género urbano y pionera también, como voz femenina y con esa firmeza y esa fuerza que la destaca. Yo quería que esta canción tuviese eso mismo, esa misma energía que siento que va conmigo, que va con ella y que es necesaria de expresar. Es un poco esa indignación que podemos sentir nosotras dentro de nuestra propia lucha. A veces siento que cada vez que salimos a la calle siempre hay una queja. La gente nos critica por el mero hecho de salir a protestar y reclamar nuestros derechos. Entonces esas cosas siempre me dan mucha inquietud y necesitaba sacarlo de mi sistema.

Aparte de boleros, folclore puertorriqueño y música urbana, experimentas más con el sonido en canciones como “(Escapándome) de mí”, donde introduces guitarras eléctricas y Auto-Tune.

Siento que mi disco anterior Almadura fue tan rígido, bien percusivo, rítmico y estructurado. En este quería hacer lo opuesto, era lo único que yo tenía claro. Quería jugar un poco más entre las melodías, llevarlos a otro lugar. Sumado a como me iba sintiendo, estaba completamente flotante, una combinación de cómo yo me sentía y lo que estaba buscando musicalmente. Se combinó en jugar con texturas, con las voces, con la respiración, con un montón de cosas que dialogaban con mis emociones en ese momento. Fue divertido simplemente estar reaccionando, y no es hasta que empiezas a distanciarte un poquito de todo que queda más claro, como guau.