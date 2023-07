Cómo Hoobastank y Jonathan Moly se unieron para la versión salsa de ‘The Reason’ en Premios Juventud

Han pasado 20 años desde que Hoobastank lanzó “The Reason”, y para celebrar el gran aniversario, la banda de rock llegó el jueves (20 de julio) a los Premios Juventud — su primera entrega de premios latinos — para interpretar una nueva versión en salsa de la exitosa canción de 2003.

“Esta canción tiene un valor muy especial, así que la hice como regalo para mi tío, que es mi mánager”, dijo Moly a Billboard en la alfombra roja. “Mi tío me dijo que le enviara la canción a Hoobastank, así que se la mandé por Instagram y les dije que soy fan desde niño”. Según el salsero venezolano, las conversaciones para la colaboración comenzaron en 2020.

“Tenemos gente que versiona la canción y nos etiqueta todo el tiempo, todos los días, y no recuerdo que me pidieran hacer algo así”, explicó Dan Estrin, guitarrista principal de Hoobastank, a lo que el vocalista principal Doug Robb señaló que la versión salsera de Moly “simplemente me pareció bien”.

Más tarde, Hoobastank y Moly subieron al escenario para interpretar el tema. “Puerto Rico, Hoobastank”, dijo Moly entusiasmado, y el grupo apareció cantando en inglés. A continuación, sus voces se unieron en una épica interpretación bilingüe del himno del rock. Respaldada por una banda de salsa y solos de guitarra eléctrica, fue quizá una de las mejores actuaciones de la noche por su originalidad.

La nueva versión, una sutil fusión de rock y salsa, forma parte del nuevo álbum del artista venezolano, Metamorfosis. La canción original alcanzó el No. 2 en la lista Billboard Hot 100 (19 de junio de 2004).

Premios Juventud celebra su 20 aniversario desde el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, con el tema “Exprésate a tu Manera”. Copresentados por Alejandra Espinoza y Ángela Aguilar, los PJ de este año estrenan 15 nuevas categorías que “reflejan las últimas tendencias” de la música latina, como mejor canción para mi ex, mejor tema urbano y mejor mezcla urbana, entre otras.

Además, este año, Shakira y Camila Cabello recibirán el premio especial “Agente del Cambio”, uniéndose a los galardonados en ediciones anteriores, entre los que se incluyen Jesse & Joy, Maluma, Daddy Yankee, J Balvin, Kany García, Jenni Rivera Foundation, Ricky Martin, Becky G, Pitbull, Juanpa Zurita y Wisin y Yandel.