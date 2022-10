‘Qué será será’: Hiba Tawaji y Luis Fonsi lanzan dueto en árabe y español

Hiba Tawaji tenía una canción escrita hacía años guardada en un “lugar especial” de su corazón, dice. Aun así, le faltaba algo. No fue hasta que la cantautora y actriz libanesa se reunió con su nuevo sello, Universal Arabic Music, y su productor, que intercambiaron ideas y concluyeron que lanzarían la canción como una colaboración.

“El primer nombre que me vino a la mente fue el de Luis Fonsi, porque tenía todo lo que queríamos para esta canción”, explica Tawaji a través de Zoom desde su casa en París. “Tanto vocalmente como en cuanto a imagen. Es un artista tan elegante. Pedí al sello que se comunicara con él y le sugerimos que escribiera su propia letra en español, porque queríamos que se sintiera que él le estaba dando su propio toque a la canción y agregando sus propias emociones”.

Una canción en árabe-español, como dice Fonsi (firmado con Universal Music Latin), “no ocurre todos los días”. El artista puertorriqueño, que durante el verano participó en “Vamos a Marte”, de Helene Fischer, una canción germano-española, dice que esta colaboración fue un “mundo nuevo” para él.

“La canción ya tenía mucha vibra”, dice Fonsi en una llamada desde Miami. “El feel, el ritmo. No entiendo el árabe libanés, pero había una conexión con la música, y eso en sí mismo me acercó al proyecto. Creamos un grupo de WhatsApp y tuvimos muchas llamadas telefónicas. Le preguntaba a Hiba, ¿qué quieres que diga, qué estás pensando, qué significa cuando dices esto? Obviamente, me enviaron una traducción literal de lo que ella estaba cantando”.

Después de escribir su parte de la canción, la grabó y se la envió a Tawaji, quien “literalmente gritó” cuando la escuchó por primera vez. “Dio en el clavo”, dice ella. “Agregó una vibra rítmica y también esa cosa romántica que estábamos buscando. Muy melódico y moderno también, lo tenía todo”.

La canción bilingüe fue lanzada por Universal Arabic Music, un sello discográfico de música de Medio Oriente lanzado por el manager de The Weeknd, Wassim “Sal” Slaiby, y Republic Records, que recientemente firmó a Tawaji. “Qué será será” es parte de los esfuerzos de crossover globales de Universal Music Group y la misión del sello de ofrecer una plataforma mundial a sus artistas.

“Una de las lecciones que aprendimos de colaboraciones globales anteriores es que no se puede idear una única estrategia de márketing global y esperar que funcione en todos los mercados”, dice Gabriella Mosci, directora de márketing de la empresa de gestión SALXCO (Tawaji, The Weeknd , Doja Cat). “Diferentes países tienen diferentes dialectos, culturas y gustos musicales. Hay que tomarse el tiempo para comprender realmente cada región individual y personalizar sus campañas de márketing para que se ajusten mejor a ese mercado específico”. Y agrega: “Nuestra misión es brindar a los artistas árabes una plataforma global donde sus voces, música y cultura se puedan escuchar y compartir en todo el mundo. Queremos cerrar la brecha entre MENA (Oriente Medio/Africa del Norte) y el resto del mundo”.

Con la esperanza de que esta canción logre una conexión mundial que una a los fans en polos opuestos del mundo, Tawaji también cree que “Qué será será” es una canción que representa el “presente y el futuro”. La música une a las personas y eso lo necesitamos hoy más que nunca. Es como abrir fronteras y romper barreras, y es importante apegarse a eso como artistas y dar el ejemplo de tener una mente abierta”.

Fonsi se hace eco de Tawaji. “Una canción es más que un idioma, tiene diferentes capas y a veces nos enamoramos de la música instrumental porque nos hace sentir algo poderoso y no hay letra, y no sabes quién es el compositor o de qué religión es. Es que simplemente te hace sentir algo”.