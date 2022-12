Harry Styles y Bad Bunny lideran listas globales de 2022

Por segundo año consecutivo, un artista británico encabeza la lista de fin de año de canciones Billboard Global 200. Dua Lipa le pasa la antorcha a Harry Styles, que termina el 2022 en el No. 1 con “As It Was”. Hace un año, “Levitating” de Lipa fue la más popular. (“As It Was” también lidera el resumen de fin de año de Billboard Global Excl. U.S.).

Mientras tanto, Bad Bunny termina 2022 en el No.1 tanto en el resumen de Billboard Global 200 Artists como de Billboard Global Excl. U.S. Artists.

El triunfo de fin de año de Styles en Billboard Global 200 es especialmente impresionante considerando que “As It Was” no estuvo las primeras 22 semanas del período de seguimiento antes de debutar en la cumbre de la lista con fecha del 16 de abril. Durante ese lapso, seis canciones diferentes encabezaron el chart, incluida la perenne “Heat Waves” de Glass Animals, que imperó del 5 de marzo al 9 de abril.

Pero “As It Was” aterrizó en el primer lugar, dando inicio a un récord de 15 semanas en la cima. Además, la canción pasó sus primeras 20 semanas entre los números 1 y 2, las primeras 24 semanas entre los tres primeros y las primeras 29 semanas en el Top 5. A pesar de perderse los primeros cinco meses del año de la lista de 2022, su firme presencia en los puestos superiores durante el período de elegibilidad se combinó para convertirla en la canción con mejor desempeño del año.

“As It Was” también es No. 1 en el ranking de fin de año Billboard Global Excl. U.S., convirtiéndose en la primera canción en encabezar los recuentos de fin de año de ambas listas, aunque las clasificaciones de fin de año solo comenzaron en 2021. (Global 200 y Global Excl. U.S. se lanzaron en septiembre de 2020, pero sus primeros resúmenes de fin de año se produjeron en 2021).

Más allá de la persistencia de Styles en el No. 1, ambas listas globales de fin de año comparten las 10 canciones más populares, aunque en órdenes ligeramente diferentes. Glass Animals sigue en el No. 2 en ambas listas con “Heat Waves”, mientras coronan la lista de Billboard Hot 100 Songs de fin de año. En los tres sondeos semanales, estableció un récord como la canción con más semanas en el No. 1.

El resto del Top 10 de la Billboard Global 200 incluye a Ed Sheeran (dos veces), GAYLE y Adele, además de colaboraciones de Elton John y Dua Lipa, The Kid LAROI y Justin Bieber, Imagine Dragons y JID, y The Weeknd con Ariana Grande. Dos de esos dúos, “Stay” de The Kid LAROI y Bieber, y “Save Your Tears” de The Weeknd y Grande, también se ubicaron en el Top 10 de ambas listas de fin de año en 2021.

Bad Bunny es el artista No. 1 en los resúmenes de fin de año de ambas listas. Aunque ya omnipresente en los dos charts globales con material de su álbum de 2020, Un verano sin ti de 2022 le aseguró su primer lugar. Las 23 canciones del disco debutaron en el ranking con fecha del 21 de mayo y registraron 81 semanas combinadas en el Top 10 de Billboard Global 200 hasta el final del período de seguimiento de 2022.

Bad Bunny logra 12 canciones en el resumen de fin de año de Billboard Global 200 y 10 en el de Global Excl. U.S., ocupando más del 10% de las clasificaciones globales de fin de año.

Le siguen los artistas latinos Rauw Alejandro, Karol G, Farruko y Chencho Corleone en el Top 30 del ranking de artistas. Por otra parte, las bandas surcoreanas BTS y BLACKPINK representan a los artistas en otros idiomas distintos al inglés.

Los resúmenes de fin de año de Billboard representan métricas agregadas para cada artista, título, sello y colaborador musical en las listas semanales del 20 de noviembre de 2021 al 12 de noviembre de 2022. Las clasificaciones de los resúmenes basados en datos de Luminate reflejan las unidades equivalentes a álbumes, la difusión radial, las ventas o el streaming durante las semanas que los títulos aparecieron en su lista respectiva durante el año de seguimiento. Cualquier actividad registrada antes o después de la presencia de un título en una lista no se considera para estas clasificaciones. Los detalles de la metodología y el período de tiempo noviembre-noviembre explican parte de la discrepancia entre estas listas y los resúmenes del año calendario que Luminate compila de forma independiente. Las categorías de Top Artists y Top New Artists del año clasifican a los artistas y nuevos artistas con mejor desempeño general en función de la actividad en la lista de álbumes Billboard 200 y la lista de canciones Billboard Hot 100, así como los datos de Billboard Boxscore (giras), en el período de seguimiento de 2022.