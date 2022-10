Grupo Frontera, el 5to artista regional mexicano en llegar al Hot 100 de Billboard

El Grupo Frontera apareció en una lista de Billboard por primera vez hace solo cinco semanas y ya es oficialmente uno de los exitosos de la lista Hot 100 gracias a su versión de “No se va” de Morat.

La canción, que el grupo lanzó de forma independiente, entra en el puesto No. 99 con 4,8 millones de streams en Estados Unidos (un incremento de 43%) y 1.000 descargas vendidas (278% más) en la semana del 23 al 29 de septiembre, según Luminate. Al mismo tiempo, salta del puesto 28 al 15 en Hot Latin Songs y del 18 al 3 en Latin Digital Song Sales, y debuta en el No. 15 de Latin Streaming Songs.

El que un pequeño fragmento de la canción se haya usado en más de 130.000 clips en TikTok ha contribuido a su popularidad.

Morat lanzó su grabación original de la canción en 2019, aunque esta no ha aparecido en ninguna lista de Billboard. El grupo colombiano de folk-pop ha tenido un hit en Hot Latin Songs: “Sé que te duele”, con Alejandro Fernández (No. 49, 2017).

“No se va” se convirtió en la primera entrada en las listas de Billboard del Grupo Frontera al ingresar en el puesto No. 12 en la lista Regional Mexican Digital Song Sales del 3 de septiembre; la canción pasa su segunda semana en el No. 1 de la lista más reciente.

La canción también ayuda al grupo a subir 49-24 en la lista Emerging Artists.

Es de destacar que “No se va” es solo la quinta canción regional mexicana en llegar al Hot 100 en los 64 años de historia de la lista, una distinción que comenzó con “Botella tras botella” de Christian Nodal y Gera MX, en mayo de 2021 (alcanzando el puesto No. 60). “Está dañada”, de Iván Cornejo, se convirtió en la segunda canción regional mexicana en el Hot 100 en octubre pasado (No. 61), seguida de “Ya supérame (En vivo desde Culiacán, Sinaloa)” de Grupo Firme en noviembre (No. 91) y “Soy el único” de Yahritza y Su Esencia en abril de este año (No. 20).

Grupo Frontera está integrado por seis miembros: Beto, Juan Javier Cantú, Carlos Frontera, Payo, Julián Peña Jr. y Carlos Zamora.