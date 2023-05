¿Será ‘un x100to’ de Grupo Frontera y Bad Bunny una de las canciones del verano?

El dominio del regional mexicano se ha extendido oficialmente a las más altas esferas del Billboard Hot 100. “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma llegó al top 5 la semana pasada, y ahora los acompaña “un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny.

La canción salta 15-5 en el Hot 100 esta semana (con fecha del 6 de mayo) en la primera semana completa desde su lanzamiento, convirtiéndose en el primer top 10 del grupo regional mexicano. Aunque está lejos de ser el primer éxito de este tipo para Bad Bunny, se trata del primero en el que integra su sonido de trap al marco creativo cumbia-norteño de sus colaboradores.

¿Qué significa el éxito de la canción para los respectivos artistas, y cuánto seguirá creciendo el regional mexicano? Periodistas de Billboard discuten estas preguntas y más a continuación.

1. Grupo Frontera ya ha tenido varios éxitos de creciente importancia en el último año, pero con “un x100to” alcanzan un nivel completamente nuevo. ¿Los convierte este éxito oficialmente en estrellas, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial?

Griselda Flores: Quiero decir que, debido a su gran éxito con “No se va”, ya eran unas estrellas en Estados Unidos. Ese tema alcanzó el No. 3 en la lista Hot Latin Songs de Billboard en noviembre. Luego, meses más tarde, obtuvieron su primer No. 1 en Hot Latin Songs y el Latin Airplay con su colaboración con Fuerza Regida “Bebe dame”. Actualmente también realizan una gira de 23 fechas por Estados Unidos, su primera desde que saltaron a la fama el año pasado. Entonces, diría que ya eran estrellas locales por derecho propio. Sin embargo, colaborar con Bad Bunny obviamente les da ese impulso global.

Jason Lipshutz: Es difícil decir. Grupo Frontera ha tenido éxitos en el Hot 100 antes, tanto por su cuenta (“No se va”) como con otros artistas (“Que vuelvas” con Carin León, “Bebe dame” con Fuerza Regida), pero nunca se habían acercado al top 5 del Hot 100 antes de “un x100to”, que da la casualidad que es una colaboración con una de las estrellas más grandes del mundo. La presencia de Bad Bunny en “un x100to” sin duda ha ampliado su atractivo, y si Grupo Frontera ayudó a crear un exitazo o solo se benefició de la presencia de Bunny es cuestión de opinión. Ahora que la canción comienza a moverse en las listas, será interesante ver si Grupo Frontera resta importancia a las ganancias comerciales de esta colaboración o saca provecho de la mayor atención de la que ahora disfruta.

Isabela Raygoza: Sí. Aunque Grupo Frontera se encaminaba a un mayor éxito por derecho propio, y con los casi 250 millones de streams de “Que vuelvas” (2022) con Carin León, entre otros grandes éxitos, con esta colaboración las estrellas mexicanas se transforman en supernovas. Pensando en 2019, cuando Natanael Cano vibraba en SoundCloud y más allá, Bad Bunny apareció de pronto con su remix de “Soy el diablo”, y creo que esto se convirtió en un punto de inflexión para Cano y los corridos tumbados, sin sacrificar la integridad del estilo regional. Este éxito convierte a Grupo Frontera en un nombre familiar más allá de los fans de la música regional mexicana original.

Jessica Roiz: Me atrevo a decir que es 50/50. No dudo que “un X100to” los esté convirtiendo en un nombre conocido a nivel mundial, pero la verdad es que Grupo Frontera era una fuerza a tener en cuenta mucho antes de su colaboración con Bad Bunny. Cobraron impulso por primera vez en el verano de 2022 con su versión norteña de “No se va” de Morat, que gracias a que se hizo extremadamente viral en las redes sociales llegó a rincones fuera de Estados Unidos. Sus colaboraciones “Vuelve” con Carin León y “Bebe dame” con Fuerza Regida también fueron éxitos virales que los mantuvieron en el radar internacional.

Andrew Unterberger: Creo que sí. Obviamente, Bad Bunny es Bad Bunny, pero cuando miras sus otras colaboraciones de los últimos seis meses, puedes ver que no todas son éxitos automáticos solo por su presencia: “La jumpa” con Arcángel solo alcanzó el No. 68 en el Hot 100, mientras que “Gato de noche” con Ñengo Flow llegó al No. 60. El hecho de que “un x100to” se catapultara al top 5 en su primera semana de lanzamiento dice más sobre el perfil ascendente de Grupo Frontera y su sonido, cada vez más aceptado por el mainstream, que lo que podría significar para ellos el toque dorado de su colaborador estelar.

2. Bad Bunny no tiene mucho más que demostrar como un superastro, pero está menos establecido como colaborador en el campo del regional mexicano. ¿Les parece que con “un x100to” se ha integrado bien al género, o sus contribuciones a la canción son más bien la exposición adicional que aporta?

Griselda Flores: Yo diría que por la letra, que es muy moderna y súper Bad Bunnyesca (hasta el título es tan-tan suyo; recuerden que su primer álbum se llamó X 100pre), sí suena como en casa. En cuanto a sonido no, porque es un estilo que nunca ha grabado. Pero ciertamente suena muy bien en una cumbia norteña.

Yo diría que tener a Bad Bunny en una canción siempre contribuirá a la exposición global sin importar quién sea el otro artista. Creo que con esta colaboración, Bad Bunny demuestra que es un artista completo que de veras presta atención a lo emergente. Ya sabíamos que era un fan del género, después de que colaboró en un corrido con Natanael Cano en 2019, así que este es solo otro guiño al género que, por cierto, siempre ha sido fuerte, solo que ahora los números están ahí para demostrarlo.

Jason Lipshutz: Puede decirse que Bad Bunny es el superastro del pop latino más aventurero en lo que a sonido se refiere, y Un Verano Sin Ti, que se convirtió el año pasado en uno de los álbumes más grandes del año al brincar entre géneros y motivos estilísticos, es prueba fehaciente de esto. El hecho de que en “un x100to” encaje cómodamente en la tradición regional mexicana, adoptando la sensibilidad de Grupo Frontera y el ritmo de la canción, no debe sorprender a nadie que haya seguido a Bad Bunny y su cualidad camaleónica a lo largo de su carrera.

Isabela Raygoza: Creo que es un poco de ambas cosas. Cuando Bad Bunny entra en el minuto 1:35, suena como siempre, con una actitud muy similar a la que hemos oído de él en sus canciones de pop-reggaetón y trap. Lo que escuché en ese momento es que en la parte que entra Bad Bunny los productores Edgar Barrera y Mag ajustaron la producción para dar cabida a su flow apasionado, de modo que Benito no tuviera que sacrificar su esencia característica. Cuando el ritmo regional mexicano hace su aparición en el minuto 1:57, Benito suena natural. Además, el BPM (beats por minuto) está en 83, y “Amorfoda” está en 74 BPM mientras que “Trellas” está en 91. Creo que este es un punto óptimo para Bunny y un ritmo al que se puede acomodar. La presencia de Benito le da a Frontera y a la canción mucha más exposición, en mi opinión.

Jessica Roiz: Personalmente, aunque se trata del artista urbano latino más grande del mundo, me parece que Bad Bunny puede integrarse fácilmente a cualquier género. Es un camaleón. Lanzó un tema de dembow con “Tití me preguntó”, un tema de merengue con “Después de la playa”, un tema de samba con “Yo no soy celoso”, y creo que su primer norteño con “un X100to” no es la excepción. Es posible que la colaboración no sea del agrado de todos, pero para mí, suena como que está integrado.

Andrew Unterberger: No sé si el sonido es lo bastante fluido y el cambio de ritmo en la entrada suena un poco como si los productores estuvieran ayudando a Benito a no tropezar, algo que dudo que realmente necesite. Pero lo más importante aquí es que Bad Bunny ha demostrado ser un omnívoro musical, y es realmente tan bueno que no suena totalmente fuera de lugar en ninguna parte; podría aparecer en el próximo álbum de Luke Combs y uno diría tranquilamente: “Oh, genial, Bad Bunny está haciendo baladas country ahora”. Es como si tuviera un boleto de acceso total a cualquier clase de música popular, y se lo ha ganado.

3. Hace un año, nadie pudo haber imaginado que “un x100to” sería un éxito en el Hot 100, al menos en términos de sonido, pero este año ya está en el top 5 en su primera semana completa de lanzamiento. ¿Creen que siga creciendo hasta convertirse en ese tipo de hit que domina el verano?

Griselda Flores: Creo que sin duda será una canción que seguirá dominando en el verano. En primer lugar, por su poder estelar, pero también sencillamente porque de veras es una buena canción, con una letra contagiosa y un sonido pegadizo. Además, la música mexicana está en la cima del mundo en este momento, por lo que esta canción, junto con otras como “Ella baila sola”, hará que muchos oyentes en Estados Unidos y el mundo la escuchen una y otra vez durante todo el verano.

Jason Lipshutz: Estamos en un territorio tan inexplorado como la explosión de la música regional mexicana en los charts, y en un momento en el que apostar contra el éxito comercial de Bad Bunny parece una tontería, por lo que no puedo dejar de concluir que “un x100to” tiene una posibilidad real de convertirse en un éxito de verano. Nunca hemos tenido, en realidad, un gran éxito de verano como este, pero mientras Bad Bunny y la música regional mexicana continúan reescribiendo la historia, ¿quién puede decir que no seguirán avanzando con este nuevo sencillo, que ya está en el top 5?

Isabela Raygoza: ¡Sí! Creo que a este punto el público general que recién descubrió este género histórico y anteriormente no era fan de la música regional mexicana, ahora la está adoptando como nunca (lo cual es una locura, pues crecí con este estilo de música al ser de la región de San Diego-Tijuana). Vimos a Los Tucanes de Tijuana aparecer en Coachella en 2019, y “La chona” (1995) se volvió viral ese año por un desafío de TikTok. Hubo muchos otros momentos culturales y de tendencia que han mantenido la relevancia de la música regional mexicana. Pero ahora estamos hablando de un éxito Hot 100; eso no tiene precedentes. Creo firmemente que hay una base muy sólida para este estilo centenario, con muchos jóvenes debutantes actualizando la fórmula de maneras estimulantes que lo mantendrán en movimiento este verano y más allá.

Jessica Roiz: ¡Definitivamente! El empuje de Bad Bunny no solo está poniendo a Grupo Frontera en el mapa, sino que también destaca al contagioso género norteño y de cumbia, y a una nueva ola de artistas de música mexicana. Puede que la letra de la canción, de angustia y lamento, no sea tan optimista, pero su ritmo rápido es sin duda algo que se puede tocar en cualquier fiesta, asado, club y evento, y hará que todos bailen y canten a todo pulmón.

Andrew Unterberger: Puede que no durante todo el verano, pues ambos artistas son tan prolíficos que podrían empezar a lanzar nueva música que capture la atención dentro de uno o dos meses. (Grupo Frontera ya tiene otro nuevo éxito en el Hot 100 esta semana con su colaboración con Yahritza y Su Esencia “Frágil”, que debutó en el No. 82). Pero la canción definitivamente está llegando a los meses de calor con un enorme impulso y todavía hay muchos conversos potenciales esperando caer bajo su hechizo.

4. Las colaboraciones se han convertido en una parte muy importante de la música popular latina en la última década, ayudándose los artistas constantemente unos a otros a fin de fecundar sus sonidos y audiencias. Si pudieran elegir a dos artistas latinos que aún no han colaborado y que realmente podrían aportar algo a la cultura con una colaboración, ¿a quiénes unirían?

Griselda Flores: Guao, las posibilidades son infinitas. Karol G, quien grabó dos canciones regionales mexicanas anteriormente (“200 Copas” y “Gucci los paños”) haría muy buena pareja con Grupo Frontera en una cumbia. Creo que eso sería algo muy grande. Becky G, quien se encuentra grabando su primer disco de música mexicana, también podría sorprender con una colaboración que no sabíamos que necesitábamos. Me encantaría verla hacer un tema sierreño desgarrador con Eslabón Armado.

Jason Lipshutz: A fines del año pasado, Shakira dijo que quería que Bad Bunny la llamara para una canción; desde entonces, ha tenido un par de colaboraciones en el top 10 con Karol G y Bizarrap, respectivamente, pero su colaboración con Bad Bunny aún no se ha materializado. Teniendo en cuenta el resurgir reciente de Shakira en las listas, la candente racha de Bad Bunny y la inclinación de ambos por las colaboraciones, que formen pareja para cantar tiene todo el sentido y podría sacudir al mundo si por fin se produce.

Isabela Raygoza: De hecho, las colaboraciones se han vuelto esenciales para el auge cada vez mayor de la música latina, especialmente después de “Despacito”. En este punto, creo que las colaboraciones son totalmente esperadas, o incluso necesarias para muchos artistas latinos. Lo que todavía nos produce una grata sorpresa es cuando los artistas latinos colaboran con artistas no latinos: Snoop, Drake, Beyoncé, The Weeknd… Pero si tuviera que elegir, diría Julio Iglesias y Enrique Iglesias. Los fans sabrán por qué.

Jessica Roiz: OK, escuchen esto: Karol G y Grupo Firme. Creo que puede funcionar. Karol es otra artista urbana que ya ha puesto a prueba el regional mexicano. Se asoció con Danny Félix para su sentido corrido “200 copas” y trabajó con Edgar Barrera en su tema de banda “Gucci los paños”. No hace falta decir que Karol ya invitó a Firme a cantar con ella en uno de sus shows, y a juzgar por la versión que el grupo hizo de “Tusa”, los de Firme son grandes fans de Karol.

Andrew Unterberger: Parece que es de esperar que colaboren Peso Pluma y Yahritza y Su Esencia, y cuando esto suceda, no me sorprendería si la canción termina dominando el Hot 100 más que cualquiera de los otros éxitos de los que hemos hablado aquí.

5. Entre esta y “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma en el top 5 del Hot 100 en este momento, y muchas otras canciones de estos artistas y colegas figurando en la lista, ¿creen que el regional mexicano va a ser el sonido del verano en Estados Unidos?

Griselda Flores: Sin duda. Este es solo el comienzo para la música mexicana. Creo que en los próximos meses vamos a ver a muchos más artistas mexicanos no regionales que van a querer grabar con estos nuevos creadores de éxitos de la música mexicana, lo que seguirá impulsando la conquista mundial del género.

Jason Lipshutz: Absolutamente. Siento que apenas estamos arañando la superficie en lo que se refiere a éxitos del regional mexicano y la conciencia nacional de que esta tendencia se está volviendo tan dominante rápidamente. Pero está aquí, las canciones son éxitos legítimos, y me atrevería a decir que hay muchas más en camino. Los fans del regional mexicano estarán de fiesta; este verano será todo suyo.

Isabela Raygoza: Creo que va a ser como sonaba el reggaetón en 2015, en términos de difusión radial convencional, televisión nocturna y presencia en las listas. Pero en las calles, si vives en Los Ángeles o el sur de California, eso viene sucediendo desde hace décadas, también en Chicago y Jackson Heights en Nueva York. Pero si vives en Miami, aunque hay una fuerte presencia latina, la música regional mexicana no era el género de moda. Creo que la música regional mexicana va a ser un sonido fuerte este verano en Estados Unidos. ¿Pero será el dominante? No es tan seguro. Creo que ese puesto todavía queda reservado para los Miley Cyrus, SZA, Morgan Wallan y Drake de este mundo. Bad Bunny también encaja en esta categoría, por lo que también lo hará “un x100to”. Si Peso Pluma, Grupo Frontera, Eslabón Armado y compañía mantienen su ímpetu, nos espera un verano regional muy emocionante.

Jessica Roiz: ¡1000000000000 por ciento!

Andrew Unterberger: Ciertamente parece que hacia allá nos dirigimos, ¿no? No sé cuánto será reconocido en el top 40 de la radio o los principales espacios de televisión e internet, pero en el streaming y las redes sociales parece claro que el género regional mexicano se mueve más que cualquier otro género en este momento, y no hay nada en particular que se le acerque. Los encargados de abrir y cerrar las puertas podrán tardarse un poco en ponerse al día, pero tarde o temprano no les quedará opción. Esta es la música de 2023, y es algo muy emocionante.