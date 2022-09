Grupo Firme y Camilo traen Alaska a los Premios Billboard

Grupo Firme y Camilo subieron al escenario de los Premios Billboard de la Música Latina 2022 para cantar juntos el jueves (29 de septiembre).

El set comenzó con el grupo mexicano deteniéndose en la icónica camioneta vintage naranja del video musical de “Alaska” para cantar su himno ranchero “Ya supérame”, que le dio al grupo su primera entrada en la lista Hot 100 de Billboard.

Luego, el cantautor colombiano se unió a los siete miembros de Firme para interpretar su exitosa canción de banda “Alaska”, que lanzaron a mediados de agosto. Impulsada por instrumentos tradicionales de banda como la tuba y el acordeón, “Alaska” es la primera colaboración del artista colombiano y el grupo mexicano. Becky G, que estaba presente, no pudo evitar pararse y bailar.

Camilo y Firme también formaron parte de la Semana de la Música Latina de Billboard, donde el cantante principal de Firme, Eduin Caz, se unió a Camilo para su “Superstar Q&A” junto con el compositor y productor Edgar Barrera. “Me moría por hacer algo con él”, dijo Caz sobre Camilo durante la entrevista. “Si la armonía es buena, será un éxito directo aquí o en China, donde sea que tenga que ir”.

La 29.ª entrega anual de los Premios Billboard de la Música Latina, que se llevó a cabo en el Watsco Center de Miami, se transmitió en vivo por Telemundo y simultáneamente por el canal de cable Universo y en toda América Latina y el Caribe por Telemundo Internacional. Los premios, producidos por MBS Special Events y con la producción ejecutiva de Mary Black Suarez, coinciden con la Semana de la Música Latina de Billboard, que regresó a Miami del 26 de septiembre al 1 de octubre en el Faena Forum, con una lista de oradores estelares como Romeo Santos. , Maluma, Grupo Firme, Chayanne, Ivy Queen y Nicky Jam, entre muchos otros.

