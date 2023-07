Grupo Firme & Pipe Bueno, y más: ¿Cuál es tu lanzamiento latino favorito? ¡Vota!

Esta semana, nuestra sección de Nueva Música Latina — una compilación de las mejores nuevas canciones, álbumes y videos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billboard Español — está impulsado por nuevos lanzamientos de Darell, Grupo Firme y Kany García, por nombrar algunos.

La lista semanal comienza con el álbum de 18 canciones de Darell Everybody Go To The Discotek, que lleva el nombre de su característico eslogan. El set está diseñado específicamente para bailar y pasar un buen rato en el club, pero también muestra la versatilidad musical del artista puertorriqueño. Darell experimenta con el funk brasileño (“Funka”), el dembow dominicano (“Rulay”) y la fusión merengue-bachata (“Lollipop”).

En cuanto a música urbana, nuestras recomendaciones navegan a una poderosa balada comandada por Kany García y Carin Leon. La melodía impulsada por el requinto cuenta la historia de una pareja que está mejor después de una relación tóxica. “Ay, este amor a ti te quedó grande/ Y tú decías que no podría vivir sin ti/ Y buscas cualquier razón pa’ andar hablando de mí/ Ay amor, qué ganas de joderme el corazón”, dice parte de la letra.

La música banda no se queda atrás con Grupo Firme, que reclutó a Pipe Bueno para su más reciente tema, “Entre botellas”. Escrito por los miembros de Grupo Firme Eduin Caz y Abraham Hernández, el nuevo himno de desamor sigue a dos amigos que hablan de sus recientes intereses amorosos cuando descubren que ambos se han enamorado de la misma mujer.

Otros lanzamientos notables incluyen música de Caloncho, Jhayco, Blessd, Ivan Cornejo y más.

La semana pasada, “QUEMA” de Ryan Castro y Peso Pluma ganó la encuesta con más del 39% de los votos de los lectores. Le siguió de cerca “Nos lo hemos dicho todo” de Myriam Hernández, con más del 32% de los votos.

¿Quién debería ganar esta semana? ¡Vota abajo!