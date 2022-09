Grupo Firme y Nicky Jam insinúan colaboración en Latin Music Week 2022

Los astros de la portada de Billboard Grupo Firme acompañaron a Nicky Jam para una grabación en vivo de su programa The Rockstar Show el miércoles (28 de septiembre) en la Semana Billboard de la Música Latina (Latin Music Week) 2022 en in Miami.

Por segundo año consecutivo, Jam trajo The Rockstar Show — ahora en su segunda temporada — al Latin Music Week, donde el cantante de “El perdón” conversó con el grupo norteño mexicano sobre su música, que está haciendo historia, sus próximos proyectos y las anécdotas más locas que han tenido de gira.

En un momento, como ya se ha vuelto tradición para Firme, la banda y Nicky Jam tomaron un shot de tequila e incluso le ofrecieron un trago a los miembros de la audiencia, algunos de los cuales por supuesto se voluntariaron. “Me dijeron que me esperara esto cuando entrevistara a Grupo Firme”, bromeó Jam.

Durante 30 años, la Semana Billboard de la Música Latina ha sido la reunión más grande de la industria musical latina en el mundo. También va aparejada a los Premios Billboard de la Música Latina, que se otorgan este jueves (29 de septiembre) en Miami. La ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo, y simultáneamente por el canal de cable Universo, la aplicación de Telemundo y, en América Latina y el Caribe, por Telemundo Internacional.

La Semana Billboard de la Música Latina transcurre del 26 de septiembre al 1 de octubre con paneles repletos de estrellas. El programa incluye además conciertos, presentaciones íntimas y estrenos de nueva música de Bizarrap, Elena Rose, Ozuna y Mariah Angeliq. BRESH organizará la fiesta de clausura en Oasis, en el vecindario artístico de Wynwood, en Miami.

A continuación, cinco cosas que aprendimos del Rockstar Show de Nicky Jam con los miembros de Grupo Firme Eduin y Johnny Abraham:

Podría haber colaboración entre Grupo Firme y Nicky Jam

Nicky Jam fue el primero en mencionar el tema, diciendo que quería colaborar con ellos. “Tenemos una sorpresa para todos ustedes, estamos en conversaciones con Nicky para hacer algo juntos”, dijo el vocalista de Firme, Eduin.

Grupo Firme gastó su primer gran cheque en…

Mientras que algunos compartieron que con su primer cheque hicieron fiestas salvajes, compraron una motocicleta o llevaron a su pareja de compras, Eduin dijo: “Mucha gente se ríe de mí, pero con el primer cheque compré equipo para la banda. Invertí en nosotros”.

¿Una serie sobre Grupo Firme en camino?

Cuando Nicky Jam preguntó a Firme si planeaban actuar en una película, Eduin compartió que tenían planea para producir una serie cándida con imágenes documentales de su gira sold-out por grandes estadios de Estados Unidos.

¿Qué sintieron al cantar frente a 300.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México?

“Nunca soñamos con hacer algo así de grande”, dijo Eduin. “Recuerdo que solíamos esperar poder llenar algún día Las Pulgas, un club nocturno en Tijuana, de donde somos, pero nunca que algo así podría ocurrir. Muestro manager y mi socio, Isael Gutiérrez, tiene muchas ideas locas y han funcionado”.

Su anécdota más loca

Durante un viaje a Las Vegas, a donde Eduin fue a apoyar a su amigo y campeón de boxeo Canelo Álvarez, se sintió que estaba en un episodio de The Walking Dead mientras visitaba un casino. “Íbamos en camino a un after-party pero como llegamos temprano, nos pusimos a jugar cartas. Entonces alguien a quien conozco me ofreció una gomita y yo no fumo, solo bebo, pero cuando me comí la gomita me pasoneé. Comencé a imaginar cosas como que 100 personas me estaban persiguiendo y comencé a correr. Como se imaginarán, nunca llegué al after-party.”