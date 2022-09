Los Siete Magníficos: Grupo Firme asciende al estrellato

UN TÓRRIDO día a mediados de agosto, seis de los siete miembros del Grupo Firme entran en fila a una hacienda escondida en Spring Valley, California, un pequeño pueblo al este de San Diego. “Buenos días”, saludan al personal de este hotel boutique, dirigiéndose a un área con sombra en la piscina. Vestidos sencillos con camisetas y jeans o shorts de gimnasia, lucen literalmente como el vecino de al lado. Sin embargo, los empleados del hotel no pueden evitar perder la cordura: se trata del grupo mexicano más grande del mundo, y todos son fans. (Más tarde ese día, se tomarán una foto con ellos).

Eduin Caz, el carismático fundador y líder del grupo, de 28 años, es el último en llegar. Se disculpa y explica que condujo desde su casa en Tijuana, México, y le tomó cuatro horas cruzar la frontera en San Diego. Es más tiempo de lo habitual para un martes corriente, pero el Baja Beach Fest se llevó a cabo durante el fin de semana en la ciudad de Rosarito, donde Eduin acompañó a Maluma en el escenario para cantar su éxito No. 1 del Regional Mexican Airplay, “Cada quien”, y eso podría explicar el tráfico para volver a Estados Unidos. “Aquí estamos a sus órdenes”, dice Eduin con una sonrisa tímida y se une a sus compañeros, a quienes no parece importar en lo más mínimo su retraso; simplemente están holgazaneando, poniéndose al corriente los fines de semana.

Mientras bromean junto a la piscina, me recuerdan a mis primos alborotadores que constantemente se burlan unos de otros, pero es evidente que tienen un vínculo inquebrantable. Y si bien Grupo Firme puede haber saltado al estrellato en los últimos dos años — tocando en estadios abarrotados y pasando a ser el primer conjunto de banda en actuar en Coachella — ese vínculo se viene gestando desde hace casi una década.

“Cuando apenas estábamos empezando, trabajábamos todos los días”, recuerda Eduin, quien oficialmente fundó Grupo Firme en 2014 (sin su hermano Jhonny Caz, quien se unió en 2019). “Me acuerdo que un día libre en lugar de decir, ‘ay, yo quiero descansar o algo’, nos hablábamos y decíamos, ‘oigan, hay que hacer una carne asada’. Nos la pasamos muy bien cuando estamos juntos y y creo que ahí fue donde se hizo la solidaridad del grupo, que ha sido fundamental para el éxito de Grupo Firme”.

Jhonny Caz de Grupo Firme fotografiado el 16 de agosto de 2022 en la Hacienda Vineyard en Spring Valley, California. Koury Angelo

El tiempo que pasan juntos divirtiéndose en sus días libres impregna todos los aspectos de la presencia de Grupo Firme, especialmente los videos musicales que pusieron a la banda en el mapa durante la pandemia de coronavirus. Aunque su estética era algo casera — básicamente capturaban al grupo pasando el rato, comiendo, bebiendo cerveza, tomando directamente de una botella de tequila y serenando a sus amigos con los clásicos de banda — los clips de YouTube ofrecieron un escape a los fans, que los veían diligentemente mientras estaban atrapados en sus casas y, en el proceso, les dieron cientos de millones de vistas (más de 407 millones para los más populares).

El éxito de esos “shows” virtuales se tradujo en contratos para tocar en grandes recintos una vez que se relajaron las restricciones para hacer giras. “Nadie más que Grupo Firme estaba vendiendo boletos durante la pandemia”, dice el encargado de talento latino de Nederlander Concerts, Eddie Orjuela. “El espectáculo que se suponía que iban a tener en el Teatro Microsoft en 2020, que se pospuso debido a la pandemia, se agotó. Al ritmo que estaban vendiendo, nos arriesgamos a trasladarlo al Staples Center y, finalmente, salieron siete shows de esa decisión”.

Hasta hace muy poco, tocar ante ese tipo de público no era la norma para Grupo Firme. Compuesta por el cantante principal Eduin, Jhonny (voz), Abraham Hernández (voz y tuba), Joaquín Ruiz (guitarra bajo sexto), Christian Gutiérrez (bajo), José “Fito” Rubio (batería) y Dylan Camacho (acordeón), la banda era un acto local popular que tocaba corridos y música norteña en su natal Tijuana, generalmente los siete días de la semana, en clubes nocturnos, cumpleaños, quinceañeras y bodas, cobrando entre 150 y 200 dólares la hora.

“Eduin me llamaba y decía, ‘vente a trabajar’. Que te sonara el teléfono significaba trabajo. En Tijuana decimos, ‘ya picó'”, Hernández explica. “Éramos bien chambeadores”, agrega Eduin con orgullo. “Nunca decíamos que no, a veces trabajábamos 15 horas al día. Imagínate, si solo trabajábamos cinco horas, eso es 1.000 dólares entre todos. No es mucho. Entonces trabajábamos y trabajábamos”.

Eduin Caz del Grupo Firme fotografiado el 16 de agosto de 2022 en la Hacienda Vineyard en Spring Valley, California. Koury Angelo

Todos esos “sí” dieron sus frutos. En dos años, Grupo Firme ha pasado de ser un favorito local en vivo a un fenómeno discográfico y de las redes sociales, ampliando su repertorio para incluir versiones en banda de canciones como “Perdóname”, “Juro por Dios” y “Cada vez te extraño más”, y colaborando con los superastros Maluma y Camilo en un esfuerzo por llegar a una audiencia más global. El grupo ha acumulado 1,5 millones de streams a la carta en Estados Unidos, según Luminate, y pasó a ser el tercer grupo regional mexicano en figurar en la lista Hot 100 de Billboard, con “Ya supérame”, además del primer conjunto de banda en hacer una gira por estadios de la nación norteamericana, una hazaña que solo un número selecto de artistas latinos, incluidos Romeo Santos, Bad Bunny y Los Bukis, han logrado. El año pasado, Grupo Firme dio siete conciertos consecutivos en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (antes conocido como el Staples Center). Solo Adele ha tenido más, con ocho.

Increíblemente, Grupo Firme ha hecho todo esto como artista independiente y, desde que firmó con el sello independiente Music VIP hace cinco años, se ha apoyado en las redes sociales para impulsar su éxito. Eduin, que estaba a cargo de las cuentas de Facebook e Instagram del grupo, literalmente estudió cómo aprovechar las plataformas multimedia: se especializó en marketing en la Universidad Autónoma de Baja California. Inicialmente publicaba sobre sus shows en su página personal de Facebook, pero al no obtener la respuesta que esperaba, abrió una página de fans pública, orientando sus posts geográficamente y pagando para promocionarlos. “El marketing digital ahora todo mundo lo hace, pero antes no”, dice.

Hernández salta: “Recuerdo que cuando nos pagaban, Eduin apartaba dinero para invertirle a las páginas, antes no se hacía eso”.

“Obviamente ya no tenemos que pagar”, interviene Eduin. “Ahora todo es orgánico”.

Christian Gutiérrez del Grupo Firme fotografiado el 16 de agosto de 2022 en la Hacienda Vineyard en Spring Valley, California. Koury Angelo

Si bien agrupaciones sinaloenses como Banda El Recodo y Banda MS han tenido éxito, ninguna en la memoria reciente ha movilizado a las masas como Grupo Firme. Como dice Pepe Garza, jefe de desarrollo de contenido y A&R de la compañía de medios Estrella Music Entertainment, eso se debe en parte a que “el nicho de gente que oye regional mexicano es mucho más grande que antes” en los últimos años. “Pero también creo que cada generación tiene sus representantes y esta generación eligió al Grupo Firme”, agrega. “La diferencia entre otros artistas y el grupo firme es que ellos siempre han dado prioridad al show [en vivo]”.

Un concierto de Grupo Firme es, ciertamente, una experiencia: se puede esperar fuegos artificiales, cambios de vestuario (de vaquero a urbano), danza folclórica de Eduin y Jhonny (que se unen a un grupo de bailarines de Tijuana), muchos tragos de tequila en el escenario y escenas empapadas de cerveza que podrían sacarse directamente de los videos de la banda.

“Son tan reales”, dice René Contreras, el contratador de talento de Goldenvoice que reservó al grupo para la edición de Coachella 2022 tras ver tan solo uno de sus shows en vivo. “Se siente como una fiesta entre familia”, dice sobre esas actuaciones. “La forma en que interactúan con la gente hace que los fans se sientan parte de la fiesta en el escenario. Cuando vi al grupo, sentí que solo estaba pasando el rato con mis amigos y familiares”.

Para Eduin, quien creció viendo a artistas como Larry Hernández, Gerardo Ortiz y Jenni Rivera dominar el escenario, montar ese tipo de espectáculo es algo personal. “Ellos siempre tenían al publico entretenido”, dice de sus influencias. “Verlos a ellos cantar me di cuenta del artista que quería ser. Yo no quería solo ser un cantante, yo quería ser una estrella”.

Isael Gutiérrez estaba en Las Pulgas, un popular club nocturno en el corazón del bullicioso centro de Tijuana, cuando vio por primera vez a Grupo Firme. Era 2017 y el entonces mánager de algunos artistas regionales quedó hipnotizado por la energía y la personalidad de Eduin en el escenario. Solicitó una reunión, y al día siguiente hablaron de negocios mientras tomaban Coca-Cola y comían cacahuates. Poco después decidieron comenzar a trabajar juntos, sin necesidad de un contrato oficial. Desde el principio, Gutiérrez (sin relación con el miembro de la banda Christian) hizo dos sugerencias: que el grupo redujera su calendario de actuaciones para enfocarse más en la grabación de música y videos, y que ampliara su repertorio de solo corridos para incluir baladas de banda y norteñas.

“Eduin tiene un color de voz diferente, llega a notas altas y pues nada que ver con los corridos. Él tiene todo lo que se necesita vocalmente para meterse en el rollo de amor, desamor, expandirlo más”, dice Gutiérrez. “Empezaron a cantar covers porque pues somos fans de todos los grupos de antaño, y pues también grabar rolas que la gente las conecte. Además, los jóvenes fueron descubriendo estas canciones con el estilo de Eduin”.

Gutiérrez comenzó en la industria de la música en la década de 1990, trabajando en el estudio de grabación de su padre en Guerrero, México. Es una superestrella por derecho propio; los fanáticos le piden fotos y autógrafos tanto como a los integrantes de Grupo Firme. Pero antes de convertirse en un destacado mánager y ejecutivo de un sello discográfico, se dedicó por años a desarrollar bandas regionales mexicanas como Los Buitres de Culiacán Sinaloa a través de su disquera independiente, Music VIP, que lanzó en 2007. “Yo la empecé principalmente por la falta de oportunidades. De hecho, no tener oportunidades en la industria, orilló que metiéramos mano a las plataformas digitales, a las redes sociales”, dice. “Internet era realmente el único recurso que teníamos como sello independiente”.

José “Fito” Rubio del Grupo Firme fotografiado el 16 de agosto de 2022 en la Hacienda Vineyard en Spring Valley, California. Koury Angelo

Cuando Grupo Firme comenzó a trabajar con Gutiérrez, Eduin le dio al ejecutivo un álbum de canciones en su mayoría originales que la banda ya había grabado, con la esperanza de que lo lanzara en Music VIP. “‘Qué buen álbum,’” recuerda Eduin que le dijo Gutiérrez. “Me dijo, ‘Quiero que graben un video musical para “Perdóname”’. Le dije, ‘¿Cómo que “Perdóname”? ¡Pero si es un cover! ¿Por qué no grabar un video para una original?’ Y me dijo, ‘Usted ya hizo su lucha por donde quiso y no pegó, ¿verdad? Déjeme hacer la mía’. Desde entonces, todo lo que Isael dice, hacemos. Si quiere que me ponga una camisa roja, me pongo una camisa roja. Si no quiere que suba al escenario, no subo al escenario. Yo confío en él”.

El entusiasmo de Gutiérrez por los covers de Grupo Firme no ha limitado su producción; también ha traído a compositores de renombre como Horacio Palencia para colaborar en sus canciones originales. “Me dijo que los muchachos eran fans de mis canciones, así que los invité a Mazatlán para ver cómo los podía apoyar”, recuerda Palencia de cuando Gutiérrez lo contactó en 2018. “Yo como compositor y como productor, no solo trato de ver el potencial de un artista nuevo, sino también la actitud. A mí me gusta trabajar con personas talentosas, pero a la vez sencillas. Y ellos me parecían tener mucho potencial como para poder conectar con el público. No lo pensé dos veces”.

Desde entonces, Palencia se ha convertido en uno de los principales partidarios de Grupo Firme, escribiendo éxitos como “Ya supérame” (en coautoría con Edgar Barrera y Nathan Galante). “Eduin casi no grababa esta canción”, dice Palencia. “Porque empezaban ya con los conciertos en vivo. Con esa amistad que tengo y el cariño que le tengo, le insistí un poco y le dije, ‘Es que tienes que darte el tiempo porque tú vives de la música y tienes que darle prioridad a hacer canciones nuevas’. Recuerdo que le quedó muy claro el mensaje y en ese mismo momento la cantó un pedazo de la canción en sus redes sociales e inmediatamente la gente se prendió. Entonces se pusieron de acuerdo para grabar la canción y el video musical”.

Abraham Hernández del Grupo Firme fotografiado el 16 de agosto de 2022 en la Hacienda Vineyard en Spring Valley, California. Koury Angelo

Para principios de 2019, el grupo había lanzado cuatro álbumes, realizado una gira por México y construido una base de seguidores lo suficientemente sólida como para centrar su atención en el próximo territorio a conquistar: Estados Unidos. La banda obtuvo una visa en febrero de ese año. Después de tocar en grandes recintos como el Auditorio Telmex en Jalisco, México, al principio parecía que el acto tendría que reducirse al tipo de salas donde habían comenzado: su primer espectáculo en Estados Unidos, en un club nocturno de San Diego, atrajo a 40 personas. Pero en noviembre, 9.000 personas acudieron a verlos al Pico Rivera Sports Arena de Los Ángeles; dos años más tarde, cada uno de sus sold outs en el Staples Center duplicó esa cifra. Esos conciertos en el Staples fueron parte de una gira que, en 25 fechas, recaudó 27,4 millones de dólares y vendió 279.000 boletos, según Billboard Boxscore, y, acertadamente, se llamó Nos Divertimos Haciendo Lo Imposible.

“Esta no es la ruta de gira ‘tradicional’ para un grupo regional mexicano que generalmente comienza en clubes nocturnos, luego en festivales de radio y teatros. Es algo que nunca habíamos visto en el regional mexicano”, dice Tony Larios, fundador de la distribuidora de Grupo Firme, TuStreams. “Lo que normalmente les toma a esos artistas 10 años lograr en una gira, lo hicieron en dos años. Ahorita estamos trabajando con un grupo que hizo arenas el año pasado y ahora quieren hacer estadios. Si no fuera por Firme, no creo que la posibilidad hubiera estado ahí. Nos dicen: ‘Si ellos pueden hacerlo, nosotros también podemos hacerlo’”.

En mayo, Grupo Firme hizo historia como la primera banda mexicana en lanzar una gira por estadios en Estados Unidos, con paradas en lugares históricos como el Levi’s Stadium en el Área de la Bahía de San Francisco, el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta y el Yankee Stadium en Nueva York y, como todo lo demás que hace el grupo, lo hizo con poca ayuda externa. “Al día de hoy hemos producido arenas, estadios y todos han sido producidos por Music VIP y Grupo Firme, que somos uno solo”, dice Gutiérrez. “Una buena decisión es haberlo hecho solos en casa. Estamos haciendo contratos directamente con los estadios de Estados Unidos y de México, estamos literalmente nosotros encargándonos de todo. Eso fue clave. O sea, es sano tener partnerships, pero también es padre hacer lo que queremos. Nos encanta hacer lo que nos gusta y no pedir permiso”.

Gutiérrez sabe que algún día tendrá que considerar “tener un asociado, estratégico para poder alcanzar a más público y llevar a lo más alto posible a la música de Grupo Firme”. Dice que se ha sentado con todas compañías grandes y rechazó algunas ofertas; cuando llegue el momento, está dispuesto a “sentarme con ellos otra vez y escucharé de nuevo a todos”. Pero “en este momento, queremos hacer esto solos todo. No por ambición; es por el hecho de haberlo hecho nosotros. No tiene recompensa. Eso ha sido muy gratificante y por el momento no lo cambiaria por otra cosa”.

Joaquín Ruiz del Grupo Firme fotografiado el 16 de agosto de 2022 en la Hacienda Vineyard en Spring Valley, California. Koury Angelo

Sí hizo una excepción a esa regla. Durante el verano, firmó un acuerdo con Creative Artists Agency para que la compañía represente a Grupo Firme en todo el mundo en todas las áreas de negocios (incluyendo giras, aunque Gutiérrez continuará ejecutando ciertos acuerdos por su cuenta). “Más que nada, son un aliado estratégico para promociones, sponsors y patrocinios. Eso es realmente en lo que se enfocarán”, dice Gutiérrez, y lo llama una “alianza clave” por esa razón. El agente de CAA Rudy López Negrete, miembro del nuevo equipo de Grupo Firme allí, recuerda vívidamente su primer encuentro con Gutiérrez en su casa en Anaheim, California. “Nos sentamos allí durante tres horas, bebimos tequila y hablamos sobre la vida y su visión”, dice Negrete. “Luego lo llevamos a la agencia e hicimos el discurso sobre lo que hacemos y a quién representamos, como Beyoncé y Harry Styles”. No fue hasta una tercera reunión, que duró cuatro horas en una pizzería y en la que estuvo toda la familia de Gutiérrez presente, que el mánager dijo: “Está bien, quiero trabajar con ustedes. Esto tiene sentido para mí ahora’”, recuerda Negrete.

“Rudy y yo somos mexicanos y hablamos español, así que pudimos identificarnos con él culturalmente y entendimos de dónde venía”, dice Omar García de CAA, señalando que el acuerdo de Grupo Firme puede abarcar cualquier cosa, desde lanzar una cerveza hasta hacer una serie de televisión o una película centrada en la banda. “Nunca hemos tenido la oportunidad de trabajar con algo tan único en lo que respecta a la música mexicana a un nivel tan masivo. Como agencia, esta es una oportunidad para que avancemos hacia el futuro”.

En la noche de abril 15, mientras Eduin subía en ascensor al escenario principal de Coachella, cerró los ojos con fuerza. Temía lo peor: que nadie se presentara a ver actuar al Grupo Firme. “Sabemos que salen los boletos a la venta y no publican los artistas que van a estar. O sea, no dicen: ‘Va a estar Grupo Firme, deja voy a comprar un boleto’. No. Si fueran americanos, gente que no hable español, el grupo sube a cantar de igual manera”, explica Eduin sobre sus preocupaciones. “Era nuestro miedo no poder tener control de la gente que compraba boletos”.

Dylan Camacho del Grupo Firme fotografiado el 16 de agosto de 2022 en la Hacienda Vineyard en Spring Valley, California. Koury Angelo

Pero cuando abrió los ojos vio un mar de gente cubriendo cada centímetro del césped, vitoreando, ondeando banderas mexicanas, algunos incluso con botas vaqueras y tejanas para mostrar su orgullo mexicano.

A René Contreras, quien contrató a Grupo Firme para el festival, no le sorprendió que llenara el escenario principal. En 2021, lo había visto actuar en Fresno, California, donde el grupo lo invitó al escenario e inmediatamente le entregó dos cervezas. “Vi a la multitud desde esa perspectiva, y todos estaban tan felices”, dice.

Le presentó la banda al presidente de Goldenvoice, Paul Tollette, quien calificó su contratación como una “obviedad”, dice Contreras. Al igual que los agentes de CAA, él también tuvo que viajar a Anaheim para hablar de negocios con Gutiérrez. “Me invitó a su casa, y en lo personal nunca había estado en la casa de un directivo. Allí conocí a toda su familia porque tenían una fiesta. Incluso me invitaron a bailar en la rueda [el medio de un círculo de baile]”.

Traer a Grupo Firme a Coachella fue, dice, una gran declaración. “Los artistas de ese género nunca han tenido un escenario en un festival de mercado general. Firme acaba de abrir una puerta con una sierra de cadena”, señaló. “Ese momento le demostró a la industria de la música que podemos desdibujar la línea entre diferentes mercados y oportunidades. Grupo Firme elevó la música mexicana en general”.

De izquierda a derecha: Jhonny Caz, José “Fito” Rubio, Eduin Caz, Abraham Hernández, Christian Gutiérrez, Joaquín Ruiz y Dylan Camacho, del Grupo Firme, fotografiados el 16 de agosto de 2022 en la Hacienda Vineyard en Spring Valley, California. Koury Angelo

Hoy, la misión de Grupo Firme va mucho más allá de globalizar su género. Está creando un espacio dentro del mismo para una nueva generación de fanáticos que acepta colaboraciones externas y aplaude las opciones de moda de la banda, que no siempre incluyen los tradicionales trajes de vaquero. “¿Quién dijo que los artistas regional no podían usar cadenas? Quién dijo que solo nos podíamos vestir de tal manera?”, pregunta Eduin, incrédulo. “Hemos hecho estrategia para cambiar las normas que manejábamos en el regional mexicano”.

El grupo también está rompiendo otro tipo de barrera: quiere crear un espacio seguro para la comunidad LGBTQ+ dentro de un ámbito de la música latina que no siempre se ha sentido acogedor. Jhonny, quien fue maestro de escuela antes de unirse al Grupo Firme (“de los malos”, agrega Eduin entre risas), es abiertamente gay y, de hecho, le propuso matrimonio a su novio en el escenario durante uno de los conciertos de la banda a fines del año pasado.

“Nunca me imaginé que al expresar mis preferencias sexuales generara un movimiento o impacto tan grande en el regional mexicano”, dice con entusiasmo. “Tú puedes ir a un concierto y [ver] lo que nunca se había visto en el regional mexicano: banderas de colores, del movimiento trans. El ver a la gente vestida como se le antoja, viviendo tal cual son y disfrutándolo de la misma manera, es llevar un gran mensaje especialmente para la música, que es el hecho de que, independientemente de cómo vivas y cómo te expreses, todos disfrutamos la música de la misma manera. Se demuestra que todos vamos y bailamos y cantamos y somos alegres y sufrimos y nos emborrachamos”. Eduin lo interrumpe para recordarle sobre “esa chava” en Texas. “Ah, sí”, continúa Jhonny. “Una chava se subió en el escenario para poder decirle a su familia que es lesbiana. O sea, qué tanta seguridad y cobijo le puede dar Grupo Firme a alguien como para que se sienta tan segura de expresarse y protegida”.

Esa es solo una de las razones por las que el grupo se ve a sí mismo como el futuro no solo de su propio género sino, más ampliamente, de la música latina, y está estableciendo sus metas en consecuencia. “Convertirnos en el primer grupo mexicano en actuar en un Super Bowl es nuestro próximo gran objetivo, y ya estamos trabajando en eso”, dice Gutiérrez, quien también está ampliando la lista de Music VIP para incluir artistas mexicanos no regionales. (Grupo Firme sigue siendo su enfoque principal). Sin embargo, pase lo que pase después, “nunca tomaré una decisión sin consultar con Eduin y el resto de los miembros”, dice. “Lo que hemos creado es magia. Es algo que rompió todas las barreras y paradigmas en la industria de la música y mostró a otros que es posible”.

De izquierda a derecha: Joaquín Ruiz, Abraham Hernández, Dylan Camacho, Eduin Caz, José “Fito” Rubio, Christian Gutiérrez y Jhonny Caz, del Grupo Firme, fotografiados el 16 de agosto de 2022 en la Hacienda Vineyard en Spring Valley, California. Koury Angelo

Con ese tipo de éxito viene más responsabilidad y presión, por supuesto. “Hemos alcanzado tantas metas que ahorita solo estamos tratando de superar lo que ya hemos logrado”, dice Eduin. “Como artistas independientes, nosotros no solo llegamos y nos subimos al escenario a cantar — es llegar días antes, checar el sonido, los camiones, sillas, los permisos de policías. Pero ha valido la pena el sacrificio”.

Hace una pausa, imaginando cuáles podrían ser las próximas metas del grupo. Sus compañeros tienen algunas ideas. “Tocar en Europa”, dice Abraham Hernández. “Y meter más música mexicana en festivales internacionales”, agrega Jhonny. “Llegar a viejo y recordar viejos tiempos tomando café en vez de tequila”, dice Christian Gutiérrez. Se ríen, pero está claro que esperan que algún día se haga realidad. Finalmente, Eduin se pronuncia. “Lo soñé mucho tiempo, pero ahora hacer la gira de estadios [estilo] 360”, dice. “También seguir colaborando con muchos artistas y seguir abriendo puertas para otras bandas. Ahorita las fusiones han roto estos estereotipos que teníamos. Ya no se trata de trabajar solos, eso ya no encaja. A todos nos toca una rebanada del pastel”.