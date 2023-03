Mike Bahía y Greeicy hablan sobre su vida de gira con su bebé en ‘Amantes U.S. Tour’

Hace ocho años, Mike Bahía y Greeicy hicieron su primer espectáculo juntos en Colombia con un concepto teatral en lugar de un simple concierto: narraciones, actuación, canto, baile y más. Desde entonces, ambos artistas colombianos, que han brillado en sus respectivas carreras, han recorrido toda América Latina con su exitosa gira Amantes Tour.

Explorar See latest videos, charts and news Greeicy Mike Bahia See latest videos, charts and news

Ahora, por primera vez, realizan una gira por teatros clave de Estados Unidos con su bebé de 10 meses, Kai.

“[Después del] primer show que hicimos en el 2015, nos dimos cuenta que es un show para la familia”, dice Greeicy a Billboard. “Vimos la abuelita, el primo, los papás, y hoy que Kai hace parte de nuestras vidas corre mas sentido, porque es dirigido a la familia representado por una familia. Siento que con los años, Amantes Tour agarra más fuerzas”.

Presentada por Loud and Live, la gira estadounidense comenzó el 23 de febrero en el Colden Auditorium de Nueva York y finaliza el 3 de marzo en el Arena Theater de Houston. Salir al ruedo ha sido posible gracias a la querida familia de la pareja, que los acompaña en este recorrido para cuidar de su bebé tras bastidores.

“Si no fuera por ellos, yo no podría irme tres días. Mi paz mental no estaría bien si no fuera por la familia”, agrega la cantante y actriz. “Siento que somos privilegiados porque tenemos un hijo que se adapta a nuestro estilo de vida y tenemos gente que nos apoya y nos permite estar aquí. Amo la labor de ser mamá, pero también amo todo esto. Yo creo que en el embarazo hice más cosas [de las] que he hecho en mi vida. Fue muy lindo, porque siento que van a pasar los años y vamos a ver todos los recuerdos con Kai”.

Greeicy & Mike Bahía Manuel Lenis es / Andrea Ramírez

En medio de su vida de gira, Greeicy y Bahía lanzaron una nueva colaboración titulada “Mi pecadito”. La juguetona bachata narra la historia de dos personas que se gustan pero tienen otros compromisos: algo así como una secuela de “Amantes”, su éxito de 2017.

“La exploración musical ha continuado”, dice Bahía, cuyo sencillo como solista más reciente es un tema de salsa. “Siento que le hemos dado mucha prioridad a las canciones, más que a los ritmos. De alguna manera siento que [en] lo tropical, hemos tenido un gusto muy especial para esos ritmos y nos sentimos cómodos. Cuando lo escucho me dan ganas de bailar y por eso nos ves explorando lo tropical con más”.

Después de su gira por Estados Unidos, la familia de tres planea mudarse a Miami y, de momento, dejar atrás su estilo de vida rural en Medellín.

“Siento que esta ciudad a nosotros nos va hacer muy bien”, explica Bahía. “Ademas de que le va hacer muy bien a Kai. Kai va empezar a adquirir el lenguaje [inglés]. Aquí se cumple el deseo de vivir frente al mar, de que nuestras carreras crezcan y explorar otras cosas que no hemos hecho antes. Allá en Colombia llegamos a la zona de confort. Pudiéramos seguir ahí o ponernos el reto de cumplir los objetivos”.