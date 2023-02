Bad Bunny inaugura los Grammys 2023 con un homenaje a Puerto Rico

Bad Bunny inauguró la 65ª entrega anual de los premios Grammy con un estallido tropical.

El cantante boricua, que está nominado a álbum del año por Un Verano Sin Ti, fue el primero en subir al escenario el domingo (5 de febrero) y su actuación abarcó toda una gama de música puertorriqueña y caribeña.

Luciendo como un chico corriente en jeans claros, tenis blancos, camiseta blanca y gorra de béisbol, el superastro mundial comenzó su presentación llena de energía con “El Apagón”.

Explorar Explorar Bad Bunny See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

No estaba solo. Lo acompañaban ocho bailarines de plena y ocho “cabezudos”, los personajes gigantes que se vieron en el show. Fabricados y manipulados todos por puertorriqueños, rindieron homenaje a leyendas puertorriqueñas como Tego Calderón, Roberto Clemente y Julio de Burgos, entre otros. “Con mucho cariño para todos ustedes”, dijo Bunny al inicio.

Entonces pasó a interpretar su exitosa canción “Después de la playa” junto a la banda de Damián “El Apechao” con 10 músicos de la República Dominicana. En el escenario había alrededor de 40 extras bailando merengue. Entre el público, estrellas como Jack Harlow y Taylor Swift no pudieron evitar pararse a bailar.

Un Verano Sin Ti de Bad Bunny hizo historia como el primer álbum en español nominado a álbum del año. Debutó en el No. 1 del Billboard 200 con fecha del 21 de mayo y pasó 13 semanas no consecutivas en la cima de la lista, la mayor cantidad de semanas en el No. 1 de cualquier producción desde 2016.

También compite por los premios a la mejor interpretación pop solista por “Moscow Mule” (junto a figuras como Adele y Harry Styles), y mejor álbum latino de música urbana, una categoría en la que se perfila como el favorito indiscutible.