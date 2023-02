Rosalía, Rubén Blades y Natalia Lafourcade ganan premios Grammy: Lista (Actualización)

Tras alzarse con el Latin Grammy al álbum del año, Rosalía se llevó el domingo (5 de febrero) el Grammy al mejor álbum latino de rock o música alternativa por su innovador y aclamado Motomami. La estrella española, quien no estuvo presente para recibirlo, ya había obtenido este reconocimiento en 2020 por El Mal Querer.

“QUEEEEEEEEEEEEEEEEEEE??!”, reaccionó en sus redes sociales.

En una sorpresa para muchos, Rubén Blades & Boca Livre obtuvieron el premio al mejor álbum de pop latino por Pasieros, superando a producciones más populares como De Adentro Pa Afuera de Camilo y Dharma+ de Sebastián Yatra, además del espectacular regreso de Christina Aguilera a sus raíces latinas y la música en español, AGUILERA. De los nominados en la categoría era el único que no había competido el pasado noviembre en los Latin Grammys.

Otros ganadores fueron Natalia Lafourcade, quien triunfó en la categoría de mejor álbum de música regional mexicana por Un Canto por México; y Marc Anthony, quien ganó el premio al mejor álbum tropical por Pa’lla Voy, repitiendo su victoria de noviembre.

Los premios en las categorías latinas se entregaron en la llamada Premiere del Grammy, una ceremonia previa a la gala televisada donde se anunciaron la mayoría de los ganadores. El evento, realizado en el Teatro Microsoft en Los Ángeles, comenzó a las 3:30 pm hora del este (12:30 PT) y se transmitió por streaming en live.Grammy.com, pero la imagen se congeló en la segunda mitad, y muchos espectadores recurrieron a Twitter para quejarse por lo que pareció ser un problema técnico.

Ahora está por verse si Bad Bunny hace historia en los Grammys con Un Verano Sin Ti, el primer álbum en español nominado al máximo premio de la noche: álbum del año. Es una de tres candidaturas para el superastro puertorriqueño de la música urbana por su megaexitosa producción de 2022: también compite a mejor interpretación pop solista por “Moscow Mule” (junto a figuras como Adele y Harry Styles), y mejor álbum latino de música urbana — el único de los premios en los apartados latinos que no se entregó durante la Premiere, y en el que Bunny se perfila como el favorito indiscutible.

El intérprete de “Tití me preguntó” y “Me porto bonito” actuará en la ceremonia, que se transmitirá en vivo por CBS a partir de las 8:00 pm EDT (5:00 pm PT) desde la Crypto.com Arena en Los Ángeles.

Otros nominados latinos que se miden en las categorías principales son la estrella brasileña Anitta y Omar Apollo, cantautor y guitarrista estadounidense de padres mexicanos que hace música pop, alternativa y R&B — ambos por el codiciado premio al mejor artista nuevo. Anitta debutó hace casi una década en la música con un disco homónimo al que siguieron otras cuatro producciones, pero se ha abierto camino en el mercado anglo incorporando algo de inglés a sus últimos dos álbumes, Kisses de 2019 y Version Of Me de 2022. Apollo, por su parte, comenzó su carrera subiendo música a SoundCloud antes de lanzar en 2018 el EP Stereo y el año pasado presentó su primer LP, Ivory, que pasó siete semanas en la lista Billboard 200.

Durante la Premiere, Lin-Manuel Miranda ganó el Grammy a la mejor canción escrita para un medio audiovisual por el megaéxito de Encanto “We Don’t Talk About Bruno”, que alcanzó el No. 1 en la lista Billboard Hot 100. La película animada de Disney, inspirada en la cultura colombiana, fue además reconocida con los premios a la mejor banda sonora compilatoria para medios audiovisuales, y mejor banda sonora para medios audiovisuales, este último para Germain Franco. “Muchas gracias a todos. A la Academia y a todos los músicos que compartieron todo su tiempo para crear esta música para hacer del mundo un lugar mejor”, dijo la compositora estadounidense de origen mexicano al recibir el premio, en una mezcla de español e inglés. Y le agradeció a Miranda, a quien calificó como una gran inspiración.

En uno de los momentos más animados del evento, Carlos Vives, que estaba nominado a mejor álbum latino tropical por Cumbiana II, interpretó sus clásicos “La gota fría” y “Ahí llego yo” acompañado por una gran orquesta, incluso bajando del escenario para animar al público sentado en las primeras filas. También cantó La Marisoul de La Santa Cecilia, que competía en el mismo rubro por Quiero Verte Feliz, en un número inaugural en el que participaron Blind Boys of Alabama, Bob Mintzer, Shoshana Bean, Maranda Curtis y Buddy Guy.

El premio al mejor álbum de latin jazz fue para Fandando at the Wall In New York, de Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra con The Conga Patria Son Jarocho Collective.

Aquí todos los nominados y ganadores en las categorías de música latina y latin jazz (actualizaremos):

Mejor álbum pop latino:

AGUILERA, Christina Aguilera

Pasieros, Rubén Blades & Boca Livre (GANADOR)

De Adentro Pa Afuera, Camilo

VIAJANTE, Fonseca

Dharma +, Sebastian Yatra

Mejor álbum de música urbana:

TRAP CAKE, VOL. 2, Rauw Alejandro

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

LEGENDADDY, Daddy Yankee

La 167, Farruko

The Love & Sex Tape, Maluma

Mejor álbum latino de rock o música alternativa:

El Alimento, Cimafunk

Tinta y Tiempo, Jorge Drexler

1940 Carmen, Mon Laferte

Alegoría, Gaby Moreno

Los Años Salvajes, Fito Páez

MOTOMAMI, Rosalía (GANADOR)

Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana):

Abeja Reina, Chiquis

Un Canto por México – El Musical, Natalia Lafourcade (GANADOR)

La Reunión (Deluxe), Los Tigres Del Norte

EP #1 Forajido, Christian Nodal

Qué Ganas de Verte (Deluxe), Marco Antonio Solis

Mejor álbum latino tropical:

Pa’lla Voy, Marc Anthony (GANADOR)

Quiero Verte Feliz, La Santa Cecilia

Lado A Lado B, Víctor Manuelle

Legendario, Tito Nieves

lmágenes Latinas, Spanish Harlem Orchestra

Cumbiana II, Carlos Vives

Mejor álbum de latin jazz:

Fandango at the Wall In New York, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra con The Conga Patria Son Jarocho Collective (GANADOR)

Crisalida, Danilo Pérez con The Global Messengers

If You Will, Flora Purim

Rhythm & Soul, Arturo Sandoval

Música de las Américas, Miguel Zenón