¿Quién ganará las categorías latinas en los Grammy 2023? Nuestras predicciones

¿Quién ganará las categorías latinas de los premios Grammy 2023? Cada año, Billboard ofrece su análisis sobre quién ganará, o quién debería ganar, en esos apartados, que incluyen mejor álbum de pop latino, mejor álbum de música urbana, mejor álbum de rock latino o música alternativa, mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) y mejor álbum tropical.

Antes de la 65ª entrega anual de los Grammy el domingo, reunimos a nuestro equipo editorial latino y nos enfrascamos en un animado debate, con conjeturas informadas basadas en el mercado y el comportamiento de votación anterior (no patrocinios). Nuestras participantes son Leila Cobo, directora de contenido latino/español de Billboard; Jessica Roiz, asistente de edición latina de Billboard; Griselda Flores, escritora latina sénior de Billboard; Ingrid Fajardo, encargada de redes sociales y redactora de la sección latina; Sigal Ratner-Arias, editora adjunta de Billboard Español; e Isabela Raygoza, editora asociada de Billboard Español.

La ceremonia de los Premios Grammy será conducida por Trevor Noah y se transmitirá en vivo desde la Crypto.com Arena en Los Ángeles el 5 de febrero a partir de las 8 p.m. (hora del este) por CBS. Aquí nuestras predicciones sobre las categorías de música latina:

Mejor Álbum Pop Latino

AGUILERA, Cristina Aguilera

Pasieros, Rubén Blades y Boca Livre

De Adentro Pa’ Afuera, Camilo

Viajante, Fonseca

Dharma+, Sebastián Yatra

GRISELDA FLORES: Los favoritos para mí son Camilo, Christina Aguilera y Sebastián Yatra, porque los tres álbumes recibieron elogios de la crítica y tuvieron éxito comercial. El año pasado, Camilo fue nominado por Mis Manos y fue una gran sorpresa que no ganara, así que esta vez podría llevarse el premio. Dicho esto, AGUILERA de Christina Aguilera fue algo grande, ya que representó su regreso a la música en español. Es un álbum realmente sólido.

LEILA COBO: Creo que esta es una categoría muy difícil. Coincido en que estos son los favoritos, pero entre ellos me inclino más por Camilo y Yatra, que se ha hecho notar con Encanto y “Dos oruguitas”, y ahora esta canción con Rita Wilson, “Til You’re Home”. Aunque no es una canción nominada, lo ha puesto en el eje del mainstream y eso le da cierta ventaja. Pero Camilo ha estado de gira por todo Estados Unidos, tiene una canción con Camila Cabello y puede que sea el favorito entre los votantes latinos de la Academia.

SIGAL RATNER-ARIAS: El disco de Christina Aguilera es una belleza. Pero Sebastián Yatra también lo merece. Acaba de ganar su primer Latin Grammy y me encantaría verlo recibir este premio también.

ISABELA RAYGOZA: Me gustó el álbum de Christina Aguilera. Me parece que la forma en que usó su vibrato en las rancheras funcionó maravillosamente bien en este álbum. Ella está retomando sus raíces latinas, así que definitivamente aprecio que abrace esa faceta de sí misma. Sin embargo, quiero que gane Sebastián, porque creo que se posiciona como el próximo galán del pop latino, siguiendo los pasos de Ricky Martin y Enrique Iglesias. Y su disco es genial, tiene arreglos sinfónicos y reggaetón, es muy poppy. Me gustaría verlo seguir ascendiendo en 2023.

INGRID FAJARDO: Para ser honesta, no me encantó el álbum de Camilo en un principio, pero cambié de idea cuando lo vi tocar esas canciones en vivo. ¡Es otro nivel! Me di cuenta de lo profundas que son esas canciones, algo que no noté cuando escuché el álbum por primera vez.

Ganador probable: Camilo o Sebastián Yatra

Mejor Álbum de Música Urbana

TRAP CAKE, VOL. 2, Rauw Alejandro

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

LEGENDADDY, Daddy Yankee

167, Farruko

The Loe & Sex Tape, Maluma

JESSICA ROIZ: Isabela quiere que gane Rauw Alejandro. Va a presentar su argumento ahora mismo.

I.R.: ¡Yo sí! Creo que con TRAP CAKE podemos apreciar sus cimientos. Mencionó que tiene vibras anteriores de Soundcloud, como cuando comenzó a hacer música. Mi canción favorita ahí es “Gracias por nada”, porque comienza como una canción de rock con algunas guitarras y de repente hace una transición experta a una canción latina, y es muy pegadiza. Todo el álbum es genial. Sé que no va a ganar, pero ese fue uno de mis discos favoritos del año.

J.R.: Fue un buen álbum. E incluso dijo que se quedaría con el trap porque esto era para sus fans de OG, y terminó siendo provocador e innovador, al fusionar muchos estilos diferentes. Pero Bad Bunny va a ganar.

S.R.A.: Bad Bunny TIENE que ganar.

G.F.: La realidad es que ningún otro álbum tuvo el mismo impacto que el de Bad Bunny. No fue solo el álbum latino del año, fue el álbum del año en general. Para mí es obvio.

L.C.: Si gana álbum del año y no esta categoría, será extraño y montrará una gran desconexión. Todos estos son buenos álbumes, y LEGENDADDY es un álbum significativo porque es el “último álbum” de Daddy Yankee, y La 167 de Farruko tiene a “Pepas”. Pero cuando tienes un álbum que ha batido todos los récords como lo ha hecho Bad Bunny, y está compitiendo por álbum del año, es difícil de superar.

Ganador probable: Bad Bunny

Mejor Álbum de Rock Latino o Música Alternativa

El Alimento, Cimafunk

Tinta y Tiempo, Jorge Drexler

1940 Carmen, Mon Laferte

Alegoría, Gaby Moreno

Los Años Salvajes, Fito Páez

MOTOMAMI, Rosalía

L.C.: Rosalía ya ganó este premio con El Mal Querer, y este fue un disco tan aclamado y tiene tal reconocimiento internacional entre los votantes de la Academia que no me imagino que nadie más lo ganaría.

S.R.A.: 100%. No creo que nadie más pueda ganar.

G.F.: Un contendiente para mí es Jorge Drexler, ya que ganó canción y grabación del año en los Latin Grammy, ¿pero cómo no va a ganar Rosalía? Creo que la gente ya estaba molesta porque no obtuvo una nominación a álbum del año, por lo que tiene que ganar este. Merece totalmente ganar.

I.R.: Cimafunk y Jorge Drexler lanzaron álbumes bastante buenos, pero Rosalía lo hizo a lo grande. Continuó mostrando su maestría musical de muchas maneras con ese álbum. Hizo algo de reggaetón y experimentó con jazz, cada canción tiene su propio mundo, y darle el premio en esta categoría sería la elección correcta.

Ganadora probable: Rosalía

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejana)

Abeja Reina, Chiquis

Un Canto por México – El Musical, Natalia Lafourcade

La Reunión (Deluxe), Los Tigres del Norte

EP #1 Forajido, Christian Nodal

Qué Ganas de Verte (Deluxe), Marco Antonio Solís

G.F.: Es una posibilidad remota, pero Chiquis podría ganar esta categoría y llevarse a casa su primer Grammy. Ha estado en una racha ganadora en los últimos dos años en los Latin Grammys, ganando el premio al mejor álbum de banda en 2020 y 2022. Creo que tiene chance, especialmente con un álbum como Abeja Reina, con letras crudas y modernas pero que se aferra a estilos tradicionales como la banda y la cumbia. Creo que los votantes apreciarán eso verdaderamente.

S.R.A.: Natalia Lafourcade es una querida de los Grammy, pero me gustaría ver a Chiquis llevarse este premio. Aunque la propuesta de Chistian Nodal es fresca y maravillosa. Siento que él es el futuro del regional mexicano.

L.C.: Nodal es un gran artista. Es joven y hace música excepcional. Lo que hace y cómo toma el género y lo moderniza es muy inteligente. Los resultados son de verdad interesantes. No veo otro artista como él de esa edad. Este debería ser el año de Christian Nodal.

I.R.: Christian Nodal ha modernizado el género, pero aún se mantiene fiel a su esencia. Hemos visto surgir mucho del regional pero fusionado con otros géneros. Él se mantiene fiel a la esencia de lo que es el género, y eso es lo que aprecio.

I.F.: Nodal es como el Vicente Fernández de nuestra generación. El poder de su voz es inigualable. Realmente representa a este género, y debería ganar.

Ganador probable: Christian Nodal

Mejor Álbum Tropical

Pa’llá Voy, Marc Anthony

Quiero Verte Feliz, La Santa Cecilia

Lado A Lado B, Víctor Manuelle

Legendario, Tito Nieves

lmágenes Latinas, Spanish Harlem Orchestra

Cumbiana II, Carlos Vives

L.C.: Tengo debilidad por Cumbiana, aunque Carlos Vives ya lo ha hecho antes. Me gustó el álbum de Víctor Manuelle, me pareció genial, pero aquí apoyo a Vives.

G.F.: Me gustaría ver ganar a Víctor Manuelle, porque fue interesante verlo vivir esa dualidad salsera y urbana. Escucharlo fue divertido. Aprecio su naturaleza experimental, pero lo que más respeté es que no perdió el contacto con quien es y lo que representa en ese álbum.

S.R.A.: Amo a Carlos Vives y me encanta lo que ha hecho por la música colombiana con Cumbiana. Creo que es espectacular. Si gana, estaré feliz. Pero Víctor Manuelle también lo merece. Tiene un buen álbum y este sería su primer Grammy.

I.R.: Creo que es el año de Víctor Manuelle. Está celebrando 30 años en la música y lo han homenajeado en el Premio Lo Nuestro. ¡Y su álbum es magnífico! Siempre ha mantenido su esencia incluso al colaborar con artistas contemporáneos como Miky Woodz, y suena genial. No sacrifica su estilo característico por subirse al carro.

J.R.: Siento que va a ganar Carlos Vives. Realmente dedicó trabajo y mucha investigación para este álbum, que también tiene un componente de video. Pero estoy de acuerdo en que Víctor Manuelle debería ganar porque nunca ha hecho un álbum conceptual como este y suena increíble.

Ganador probable: Víctor Manuelle