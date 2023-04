Goyo alza la bandera por la cultura afrocolombiana

Gloria “Goyo” Martínez no solo hace música: representa una luz positiva para una comunidad global a la que ha estado defendiendo desde hace tiempo. Tanto ella como sus grabaciones pretenden realzar al pueblo afrolatino, que por décadas ha estado poco y mal representado tanto en su Colombia natal como en el mundo entero.

La cantautora colombiana, de porte majestuoso y elegante estilo, forjó su reputación prestando su voz conmovedora al colectivo de hip hop de fusión consciente ChocQuibTown. Como solista, su éxito sigue situándola a la vanguardia de un movimiento de hip hop/soul latino que eleva a las mujeres afrolatinas de toda América.

“Vengo de un país donde hay mucha gente que ha estado trabajando por darle visibilidad a nuestra cultura, por avanzar en algunos temas que son difíciles en nuestra comunidad y como país”, dice Goyo. “Entonces me siento muy feliz de poder contar mi historia y que algunas niñas cuenten su historia”.

Pero el impulso de Goyo va más allá de su propia experiencia, y constantemente alza voz en pro de otros.

“La inclusión, de una forma u otra, es algo bien importante. Trabajar por la equidad e igualdad no solo para los derechos de los afrolatinos y las mujeres, sino también para los derechos humanos”, reflexiona. “Creo que ChocQuibTown tiene una parte importante dentro de esa historia, y es algo que me llena de mucho orgullo, no solamente por tener éxito como artista y cantante, sino como persona”.

El año pasado, la cantante y rapera lanzó su primer álbum como solista, En Letra de Otro, una propuesta de rap/soul tropical en la que rinde homenaje a artistas como Tego Calderón, Shakira y Carlos Vives.

El álbum estuvo acompañado por un especial de HBO del mismo nombre que muestra sus orígenes en el pequeño y humilde pueblo de Condoto, en el departamento de Chocó, en el Pacífico colombiano. “Para mí era bien importante mostrar un poquito el mundo de Gloria. Poder enseñarles dónde nací con mucha sinceridad, mostrar a mi familia, a mis tías, de dónde vengo”, dice.

Goyo se dio a conocer en 2010 como la voz apasionada de ChocQuibTown, junto a su marido Carlos “Tostao” Valencia y su hermano Miguel “Slow” Martínez. Juntos, han cautivado al público desde su gran éxito mundial, “De donde vengo yo”, laureado con el Latin Grammy a la mejor canción alternativa. Con su discografía de seis álbumes, el trío afrocolombiano se labró una reputación a través de una lírica consciente, haciendo alarde de su orgullo por su herencia con una sensibilidad genuina y callejera.

“Creo que me he ganado un lugar muy bonito por el hecho de ser una mujer, y de tener mi voz. Hay canciones [de ChocQuibTown] que se volvieron parte de mucha gente, de muchas parejas, de muchas personas, sobre todo cuando sienten ese orgullo de sentirse colombianos y representados”.

La transición de ChocQuibTown — su escuela, su familia, como describe, y con quienes todavía trabaja — a su propio proyecto solista fue muy natural. “Se tornó un poquito difícil el tema de los tiempos, pero la verdad, siempre creímos que era importante que los tres pudiéramos hacer una transición para poder mostrar nuestra propia sensibilidad, nuestras experiencias, y poder hacer otras cosas”, dice la artista.

Goyo viene de una familia musical. Su difunto abuelo era bolerista, y su padre, que poseía una impresionante colección de vinilos, pinchaba sus discos en las fiestas del barrio y a menudo confiaba a su hija la selección de las canciones. La favorita de Gloria era “Goyito Sabater” de El Gran Combo de Puerto Rico, que le valió el apodo de Goyo. También es sobrina del gran Jairo Varela, fundador y líder del legendario Grupo Niche.

“Yo me siento como una fan”, dice refiriéndose a su tío y su famoso grupo. “Para mí, siempre fue súper emocionante tener una persona como él como ejemplo en el tema de la composición. Por eso también soy compositora y escribo lo que canto, y eso me parece súper importante”, añade. “Como familia también estamos resguardando un legado que no es solamente de la familia, sino que es de todos los latinos que sentimos lo importante que es Grupo Niche y Jairo Varela para nuestra historia”.

A lo largo de su carrera, Goyo ha defendido la importancia de la visibilidad afrolatina en la industria musical hablando a menudo sobre el tema en entrevistas y sus redes sociales. Lo que significa para ella representar su identidad afro ante el público es “poder sacudirnos de muchos mitos que ‘esto no se puede’”.

“Yo me siento como una persona que ha abierto puertas, que motiva a otros artistas o a otras personas, así como a mí también me motivan muchos artistas”, dice. “Me impresiona mucho cuando a veces me mandan fotos de niñas que se disfrazan o se ponen en mi personaje para hablar de una mujer que cumplió sus sueños. Y es paradójico, porque yo aún sigo cumpliendo sueños”.

