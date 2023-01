Gloria Estefan será incorporada al Salón de la Fama de los Compositores 

Gloria Estefan pasará a formar parte del Salón de la Fama de los Compositores junto con otros seis músicos: Sade Adu, Snoop Dogg, Glen Ballard, Liz Rose, Jeff Lynn y Teddy Riley. La 52ª gala de incorporación y premiación será el jueves 15 de junio en el hotel Marriott Marquis de Nueva York.

Cuatro de los homenajeados de este año ganaron fama primero como parte de grupos, pero están siendo admitidos en este caso como individuos. Estos son Sade Adu (Sade), Estefan (Miami Sound Machine), Jeff Lynne (ELO) y Teddy Riley (Guy).

Tres nacieron fuera de Estados Unidos: Sade Adu (Nigeria), Estefan (Cuba) y Lynne (Inglaterra).

Las edades de los homenajeados oscilan entre los 51 años (Snoop Dogg) y los 75 (Lynne). Esta será la quinta ceremonia de incorporación consecutiva en la que se honre a un compositor de rap o hip hop. Snoop le sigue a Jay-Z (2017), Jermaine Dupri (2018), Missy Elliott (2019), y Chad Hugo y Pharrell Williams de The Neptunes (2022). (No hubo ceremonias en 2020-21 debido a la pandemia).

Este es el más reciente de una serie de reconocimientos importantes para Estefan, quien en 2017 fue homenajeada por el Centro Kennedy y en 2019 recibió el Premio Gershwin a la Canción Popular junto a su esposo, Emilio Estefan.

“Muchas gracias a mis increíbles fans que, por escuchar mi música, han hecho posible que yo pueda recibir este gran honor”, escribió la estrella cubana-estadounidense en una publicación en Instagram.

Lynne fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017 como miembro de ELO. Rose está nominada a canción del año en la 65ª entrega anual de los Premios Grammy, que se entregan el 5 de febrero, por la versión ampliada de “All Too Well” de Taylor Swift. Es su tercera candidatura en esa categoría.

El Salón de la Fama de los Compositores (SHOF, por sus siglas en inglés) se estableció en 1969. Un compositor con un catálogo notable de canciones cumple los requisitos para su incorporación 20 años después del primer lanzamiento comercial significativo de una canción.

“La industria de la música no existe sin que los compositores presenten grandes canciones primero”, dijo el presidente del SHOF, Nile Rodgers (miembro del SHOF desde 2016), en un comunicado. “Sin ellos no hay música grabada, ni negocios de conciertos, ni mercancía… nada; todo comienza con la canción y el compositor”.

Los homenajeados fueron seleccionados de entre 12 compositores/intérpretes o equipos de compositores de canciones y 12 compositores o equipos de compositores de canciones que no son intérpretes.

Los compositores que no quedaron en la lista de agasajados de este año fueron Bryan Adams, Vince Gill, Patti Smith y Steve Winwood, además de cuatro colectivos: Clem Burke/Debbie Harry/Chris Stein (Blondie); Tom Johnston/Michael McDonald/Patrick Simmons (Los hermanos Doobie); Ann Wilson/Nancy Wilson (Corazón); y Bill Berry/Peter Buck/Mike Mills/Michael Stipe (REM).

Los compositores que no son intérpretes que fueron pasados por alto en la votación fueron Dean Dillon, Franne Golde, Roger Nichols, Dean Pitchford y Tom Snow, además de cuatro colaboraciones: Lynn Ahrens/Stephen Flaherty; Bobby Hart/Tommy Boyce; Sandy Linzer/Denny Randell; y Dan Penn/Spooner Oldham.

Los premios especiales, incluido el Premio Johnny Mercer, el máximo honor del SHOF, se anunciarán más adelante.

Aquí los siete compositores que serán admitidos en 2023. El SHOF proporcionó los títulos de las cinco canciones enumeradas después del nombre de cada nominado, pero enfatiza que estas “son solo una muestra representativa de sus extensos catálogos”.

Calvin Broadus Jr. (Snoop Dogg)

Snoop Dogg durante el estreno mundial y concierto de BMF, en el Cellairis Amphitheatre de Lakewood en Atlanta, el 23 de septiembre de 2021.

Ejemplos de obras acreditadas: “Drop It Like It’s Hot,” “Nuthin’ But A “G” Thang,” “Young, Wild & Free,” “Gin & Juice,” “Next Episode”.

Nominaciones a los Grammy: 16, incluyendo cuatro en las categorías de composición. Fue nominado a mejor canción de rap por coescribir “Beautiful”, una colaboración con Pharrell y Uncle Charlie Wilson (2003); “Drop It Like It’s Hot”, una colaboración con Pharrell (2004); su éxito como solista “Sexual Eruption” (2008) y “Young, Wild & Free”, una colaboración con Wiz Khalifa y Bruno Mars (2012). Pese a sus 16 nominaciones, Snoop aún no ha ganado un Grammy. Pero ganó un Primetime Emmy el año pasado por su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVI con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent.

Sade Adu

HELEN FOLASADE ADU (a.k.a. Sade)

Ejemplos de obras acreditadas: “Smooth Operator”, “No Ordinary Love”, “The Sweetest Taboo”, “By Your Side”, “Is It a Crime”.

Nominaciones al Grammy: Ocho (ninguna por composición)

Glen Ballard

Ejemplos de obras acreditadas: “Man in the Mirror”, “You Oughta Know”, “Hold On”, “The Voice Within”, “The Space Between”.

Nominaciones a los Grammy: 12, incluidas cuatro en las categorías de composición. Ballard fue nominado a canción del año por coescribir “Hold On” de Wilson Phillips (1990) y “You Oughta Know” de Alanis Morissette (1995). Ganó el premio a la mejor canción de rock por “You Oughta Know”. Ganó el premio a la mejor canción compuesta para una película, televisión u otro medio audiovisual por coescribir “Believe” de Josh Groban, de The Polar Express (2005). Ballard probablemente habría obtenido otra nominación a canción del año por coescribir “Man in the Mirror” de Michael Jackson, pero las reglas de los Grammy en ese momento no lo permitieron porque la canción había aparecido en un álbum (Bad) nominado el año anterior.

Gloria Estefan

Gloria Estefan asiste a "CBS Presents: A Home For the Holidays" en The Grove, el 20 de noviembre de 2022 en Los Ángeles.

Ejemplos de obras acreditadas: “Anything for You”, “Don’t Wanna Lose You”, “Words Get In The Way”, “Rhythm Is Gonna Get You”, “Let’s Get Loud”.

Nominaciones a los Grammy: 12 (ninguna en las categorías de composición)

Jeff Lynne

Ejemplos de obras acreditadas: “Sr. Blue Sky”, “Don’t Bring Me Down”, “Evil Woman”, “Livin’ Thing”, “Telephone Line”.

Nominaciones al Grammy: Cinco, incluida una en las categorías de composición. Fue nominado a mejor canción de rock por coescribir “Learning to Fly” (1991) de Tom Petty & the Heartbreakers.

Teddy Riley

Ejemplos de obras acreditadas: “Make It Last Forever”, “I Want Her”, “Just Got Paid”, “I Like”, “My Prerogative”.

Nominaciones a los Grammy: Seis, incluidas dos en las categorías de composición. Fue nominado a mejor canción de R&B por coescribir “Jam” de Michael Jackson (1992) y “No Diggity” de Blackstreet (1997).

Liz Rose

Ejemplos de obras acreditadas: “You Belong With Me”, “Crazy Girl”, “Girl Crush”, “All Too Well”, “White Horse”.

Nominaciones al Grammy: Seis, todas en categorías de composición. Rose fue nominada a canción del año por coescribir “You Belong With Me” de Taylor Swift (2009) y “Girl Crush” de Little Big Town (2015). Está nominada nuevamente a este premio este año por coescribir la versión ampliada de “All Too Well” de Swift. Ganó el Grammy a la mejor canción country por coescribir “White Horse” de Swift (2009) y “Girl Crush” de Little Big Town (2015), y fue nominada en esa categoría por coescribir “It All Comes Out in the Wash” de Miranda Lambert (2019).