Gloria Estefan graba canción con Dolly Parton, Belinda Carlisle, Cyndi Lauper y Debbie Harry

Un equipo de figuras de la música de primera línea ha unido sus fuerzas estelares en el sencillo “Gonna Be You”. Dolly Parton, Gloria Estefan, Belinda Carlisle (The Go-Gos), Cyndi Lauper y Debbie Harry (Blondie) interpretan la canción compuesta por Diane Warren, que se lanzará el 20 de enero como anticipo de la película 80 For Brady, una comedia de Paramount Pictures sobre un viaje por carretera de un grupo de amigas de la tercera edad.

“Cuando escribí ‘Gonna Be You’ para 80 For Brady, quise componer una canción que celebrara la profunda amistad de estas mujeres”, dijo Warren en un comunicado. “Al ver el 80 en el título, se me ocurrió una idea loca. ¿¡¡¡¡Por qué no hacer que la interpreten algunas de las cantantes más icónicas de los 80, que siguen siendo asombrosas y siempre lo serán!!!!? ¡Todas las que contacté dijeron que sí y se entusiasmaron tanto como yo! ¡Me siento honrada de tener a Dolly Parton, Belinda Carlisle, Cyndi Lauper, Gloria Estefan y Debbie Harry en esta canción! ¡¡¡‘Gonna Be You’ es esa canción que quieres cantar con todos tus buenos amigos!!!”

El himno acompañará a la película protagonizada por un elenco igualmente estelar de nominadas y ganadoras del Oscar encabezado por Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field. La cinta, que se estrena el 3 de febrero en cines, se inspira en la verdadera historia de cuatro buenas amigas que viajan al Super Bowl 2017 para ver a su héroe, el mariscal de campo de fútbol americano Tom Brady, jugar en el gran torneo. Mira el tráiler aquí.

La canción es solo una de varias colaboraciones que la emblemática Dolly Parton prepara para este año. Dionne Warwick reveló a principios de esta semana que ella y Parton grabaron recientemente una canción de góspel titulada “Peace Like a River”, compuesta por Parton, que según Warwick será “muy especial”.