20 preguntas con Gloria Estefan, la primera latina incorporada al Salón de la Fama de los Compositores

Cuando Gloria Estefan pase a formar parte del Salón de la Fama de los Compositores (SHOF, por sus siglas en inglés) este jueves 15 de junio en Nueva York, será un momento histórico para la comunidad hispana en Estados Unidos.

“Gloria es la primera mujer latina en ser incorporada al SHOF”, confirmó Linda Moran, presidenta y CEO de la organización, a Billboard. Además, lo hará junto a uno de sus compositores favoritos, Glen Ballard, así como Sade Adu, Snoop Dogg, Liz Rose, Jeff Lynn y Teddy Riley.

Desde que saltó al estrellato en los 80 como vocalista principal de Miami Sound Machine — junto a su esposo, el productor visionario Emilio Estefan — Gloria Estefan ayudó a infundir sabor latino a la música pop en inglés, rompiendo barreras con éxitos como “Conga” y “Rhythm is Gonna Get You”, y cantando paralelamente en español.

En los charts, ha colocado 29 canciones en la lista Billboard Hot 100, tres de ellas en el No. 1 (“Anything For You” en 1988, “Don’t Wanna Lose You” en 1989, y “Coming Out of the Dark” en 1991); y 30 canciones en Hot Latin Songs, 15 de las cuales llegaron a la cima (desde “No me vuelvo a enamorar” en 1986 hasta “Hotel Nacional” en 2012).

Con créditos que también incluyen “Don’t Wanna Lose You”, “Words Get In The Way” y “Let’s Get Loud”, la superestrella nacida en Cuba laureada con premios Grammy y Latin Grammy ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y continúa escribiendo y grabando música. El año pasado lanzó el álbum de Navidad Estefan Family Christmas con su familia, y más recientemente coescribió “Gonna Be You” con Dolly Parton, Belinda Carlisle, Cyndi Lauper y Debbie Harry para la película de comedia 80 For Brady. (Ah, también volvió a la pantalla como actriz en una nueva versión de The Father of the Bride junto a Andy García).

“Aún me hace muy feliz componer y siempre es una sorpresa cuando llega algo”, dice Estefan a Billboard Español. “Es lindo que haya pasado tantas veces y que esté recibiendo este honor tan grande. Mientras que tenga algo que decir, van a escucharme”.

Entre los homenajeados por el Salón de la Fama de los Compositores este año, Estefan es una de cuatro que primero saltaron a la fama como parte de un grupo (los otros son Sade Adu, de Sade; Jeff Lynne, de ELO, y Teddy Riley, de Guy), y una de tres que nacieron fuera de Estados Unidos (Adu nació en Nigeria y Lynne en Inglaterra).

Este es el más reciente de una serie de reconocimientos importantes para la artista, quien en 2017 fue homenajeada por el Centro Kennedy y en 2019 recibió el Premio Gershwin a la Canción Popular junto a su esposo.

A continuación, Gloria Estefan responde 20 preguntas con motivo de su incorporación al Salón de la Fama de los Compositores.

1. Felicidades por este nuevo reconocimiento. ¿Cómo te enteraste de la noticia?

Emilio. A Emilio lo llama todo el mundo cuando le van a dar buenas noticias. Primero, es mi manager, pero a él le gusta ser quien me cuenta. Entró a la cocina y ya yo le conozco la cara. Le dije, “¿qué es lo que es?”. “Te van a dar el premio”. Hemos estado nominados varios años y uno nunca sabe. Hay muchos compositores que merecen esto. Pero nada, muy feliz.

2. Como inmigrante cubana, ¿cómo recibes esta distinción?

Mira, como inmigrante para mí no tanto, porque yo pienso que llegamos aquí a hacer lo que amamos. Lo que sí significa, es que hay la libertad en este país de poder lograr cualquier sueño que tengas. Para mí las letras y la música ha sido algo que yo me sentaba con los discos y leía quién escribió todo, leía la letra, ¡la absorbía! Me ayudó a atravesar momentos muy difíciles. Así que como una niña músico en ese entonces, que la música de otros fue mi salvavidas en momentos difíciles con mi padre, la enfermedad (su padre padeció esclerosis múltiple desde que ella era una niña) — la música siempre ha sido lo más bello de mi vida, entonces que mis canciones sean eso para otras personas es algo realmente especial, es un privilegio que no tomo levemente.

3. ¿Cuál fue la primera canción que escribiste y qué recuerdas de ese momento?

Le hice una parodia a mi high school alma mater sobre nuestras vidas ahí (risas). En realidad hice poesía de niña, pero eso tiene que ser la primera canción que escribí: una parodia de Our Lady of Lourdes Academy. ¿La música sabes de quién era? Había un comediante que se llamaba Tom Lehrer, y él tenía todas estas canciones cómicas pero serias, intelectuales, eran inteligentes y tenían algo que decir. Entonces a una de las canciones de él le puse letra sobre la escuela. Esa fue mi primera canción. Tenía 14 o 15 años.

4. ¿Cuál fue la última que escribiste, aunque no la hayas publicado?

Justo antes de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias), me sentí inspirada por ciertas cosas, salí y estaba con mi guitarra ahí sentada en el patio y como en una hora la hice. Quiero en realidad que me la cante una estrella country. Es en inglés. Todavía no [puedo decir cómo se llama], pero I like it a lot (me gusta mucho).

5. ¿Cuál de tus canciones es tu favorita o tiene un lugar especial en tu corazón?

¿Qué pregunta es esa? ¿Tienes hijos?

Tres, y todos son mis favoritos.

Ahhh, ahí lo tienes. Hay algunas especiales por diferentes razones. “Con los años que me quedan”. Yo había hecho esa canción en inglés para el disco que estaba componiendo y no cabía en lo que era el disco y se quedó ahí. Cuando estábamos escribiendo Mi Tierra, le dije a Emilio “tengo una melodía que a mí me encanta que creo que sería tremenda canción” — se la recordé, porque yo siempre le toco todo a él. Y dijo, “Ay, y yo tengo la idea de un hook para eso en español”. Nos sentamos y la recompusimos y le añadimos el pedazo musical alante. Esa es especial porque es la primera que compusimos juntos.

[También] “Anything for you”, la primera que fue No. 1 [en el Hot 100]. Esa como que me atravesó, no fue muy pensada, fue como una inspiración de un sentimiento y salió.

6. ¿Cómo es tu proceso de composición? ¿Tienes algún ritual que te funciona o simplemente te llegan y las escribes?

Cuando estaba en todo el lío de componer discos originales, esa época sí: terminas de hacer los shows y entras al estudio, tienes que componer, te pones para eso. Mi vida era mucho menos complicada en ese entonces, solo hacía touring o el disco, una cosa u otra. Ahora hay un sinfín de cosas que te halan pero fíjate, esa canción [que mencioné antes] nació naturalmente.

Cada vez que escribo pienso, “más nunca lo voy a poder hacer”. Es como estar en estado (risas). Cuando tienes el bebé dices más nunca y después piensas “wow, esto no existía antes, qué lindo ser el vehículo para eso”. Inspiración hace falta, absolutamente, una idea, el hook o una emoción que estás expresando. Con cada una es distinto. Hay craft (oficio), que es saber que puedo hacer esta frase mejor, puedo encontrar otra forma de expresar esto o mejor rima para esto; y hay inspiración, que es 15 minutos.

7. ¿Cuáles han sido tus mayores influencias como compositora?

Carole King de niña, Stevie Wonder, Elton John. The Beatles; yo era Beatles fan impresionante. Todos ellos. Yo admiraba lo nuevo de eso, como el disco de Elton John Goodbye Yellow Brick Road, yo lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba, y veía las letras y decía, “¿De qué se trata esto?”, porque yo era una niña. Y como que me abría la mente. Eso y Stevie Wonder. Songs in the Key of Life, Innervisions. No es que yo decía “quiero ser como ellos”, es que su música me llegaba al alma.

8. ¿Cómo disfrutas hoy más componer? ¿Sola o acompañada?

Mira, cuando uno va a buscar algo nuevo, obviamente la fusión es espectacular. Yo y Diane Warren, que ella no escribe con nadie, ella es solitaria y yo también — yo prefiero escribir sola porque mucho funciona en mi cabeza, escribo siempre a mano porque me gusta tener un libro grande para poner todas las ideas que esto teniendo — pero con ella salía otra cosa, we would bounce things off each other (intercambiábamos ideas). Y a veces, terminábamos con una parodia muy sucia antes de la canción. ¡Ay Dios mío! Nos reímos mucho, entonces eso se disfruta. A Emilio le gusta escribir todas las ideas y entonces yo las desarrollo, pero me gusta más sola, definitivamente.

9. Del mercado latino, ¿con quién has disfrutado trabajar?

[El cantautor peruano] Gian Marco es espectacular, es un poeta. Yo escuchaba sus canciones y le decía, “Gian Marco, esto puede sonar increíble en inglés”, y Emilio le daba algunas ideas. Por ejemplo “Tu fotografía” surgió de una foto de los padres de Emilio casándose en Cuba que teníamos en la sala y Emilio decía que todos los días, cuando él veía esa fotografía y veía a sus padres, tú sabes, veía toda la vida por delante y qué pasaría cuando no estuviera.

Entonces Gian Marco se inspiró. Creo que estábamos en República Dominicana cuando escribimos esa canción y cuando me la dio, pensé en mi [propio] padre y dije, “your picture” (tu fotografía). Yo he vivido a mi padre más en fotos en realidad, entonces es una colaboración espectacular. Lo admiro muchísimo.

10. Como compositora, ¿funcionas mejor de día o de noche?

Oh, la mayoría de mis canciones nacieron entre la medianoche y las 6 a.m., cuando mi esposo estaba dormido, mis hijos estaban dormidos, nadie me molestaba. Y yo creo que las 3 de la mañana es muy espiritual cósmicamente. La mayoría están durmiendo en nuestro hemisferio y como que eso abre un poco el canal de inspiración. Pero el otro día escribí a las 5 de la tarde ahí. Fue hermoso. Era el atardecer, había mucho viento, pero me llegó la inspiración.

11. ¿Qué canción de otro artista, en inglés o español, te hubiera gustado escribir?

¡Tantas! Siempre digo “Man in the Mirror”, que Glenn Ballard trabajó con Michael [Jackson] en eso y también será incorporado al Songwriters Hall of Fame. Yo admiro mucho su música — Jagged Little Pill [de Alanis Morissette] todavía la escucho y digo “wow, esto es innovador”, y es porque es real, salió mucho de la emoción de Alanis en el momento, pero los compositores, ellos dieron en el clavo. Fue espectacular.

12. ¿Algún cantautor contemporáneo que te haya impresionado?

Hay muchos. Me encanta Rosalía; pienso que canta y tiene chops (talento) y hace cosas interesantes. Cuando estoy en mi casa alistándome, pongo música pop y me encanta ver que hay muchas mujeres. Y me encanta la música country. Es difícil señalar un cantautor en este momento, además de Gian Marco que me encanta, me sigue gustando mucho. Ahora mismo hice una canción para Diane Warren con Debbie Harry, Dolly Parton, Belinda Carlisle y Cyndi Lauper (“Gonna Be You” para la película 80 For Brady). Eso fue divertido.

13. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de esa experiencia?

En realidad me gustó la canción, pensé que captaba un poco la época de los 80, y son mujeres de 80 años en la película. Y pudimos colaborar mujeres que en los 80 estaban haciendo lo suyo, así que fue interesante. Fue bonito. Y estar con Dolly; a mí me encanta Dolly Parton, la admiro mucho.

14. ¿Existe para ti una canción perfecta?

La única canción perfecta es la que te mueve el alma, te hace llorar, o te da goosebumps (piel de gallina), o le toca el corazón o la mente a alguien. Eso es lo lindo de la música, que hay una variedad increíble. A mí me tocan muchos géneros, muchos artistas.

15. ¿Alguna en particular que te conmueva cada vez que la escuchas?

“Chances Are” de Johnny Mathis, que me transporta a una época de mi vida que era una niña, mi madre ponía el disco y yo me sentaba a escucharlo. Yo después compré el disco y lo tocaba. Johnny Mathis tiene una voz que para mí significa mucho en mi vida, es una época.

16. El año pasado te vimos nuevamente como actriz en Father of the Bride, y este año Emilio hizo del padre de Jeff Bezos en Bezos: The Beginning. ¿Le diste algún consejo o guía para su debut actoral?

A Emilio no hay que darle consejos… El padre de Jeff Bezos quería a Emilio, y Emilio le dijo: “Yo no me memorizo nada, yo voy a decir lo que yo quiero” (risas). Solo Emilio Estefan puede hacer eso. Inventó su propio guion e hizo un trabajo espectacular porque de verdad le salió del corazón, natural de él. Yo le digo a él de jaraneo que él se toma la píldora del inglés, porque de pronto está hablando inglés a la perfección y yo digo, “¿qué pasó?”

17. Como parte de una familia de músicos, ¿cómo es un día corriente en tu casa? ¿Se escucha música constantemente o prefieres el silencio?

En la cocina siempre está puesto algún programa de noticias. Emilio ve las noticias temprano en español. Yo escucho música cuando me estoy arreglando, me estoy poniendo maquillaje, voy a salir; más ahora que antes, porque antes la tenía tanto en la vida que quería silencio en casa.

18. ¿Y qué escuchas?

Pongo playlists. En Apple Music pongo pop, que me gusta mucho. Pongo country, que el country tiene un sonido, unas canciones con historias muy emotivas. Oí dance el otro día; me gusta mucho Tiësto, lo que está haciendo. A mí me gusta explorar. Es más un mood (estado de ánimo) la música para mí que un artista específico. Pink me encanta, escucho su disco entero.

19. ¿Vas a cantar en la ceremonia de incorporación al Salón?

Sí, me dijeron dos canciones: una la hace otra persona, y otra yo. ¿Qué piensas que debería cantar?

Pues sería hermoso que cantaras algo en español, quizás de las que tienes en ambos idiomas, hacer una estrofa en español y otra en inglés.

¡Buena idea!

20. Si pudieras cantar una sola canción, tuya o de quien sea, por el resto de tu vida. ¿Cuál sería?

“Mi Tierra”. No la compuse, pero me toca el corazón.