Gira de despedida de Daddy Yankee termina siendo su más lucrativa con $198MM

Daddy Yankee, una de las estrellas latinas más destacadas del siglo XXI, presentó los últimos conciertos de su gira de despedida, terminando en el FTX Arena de Miami la noche del jueves (22 de diciembre). Según cifras reportadas a Billboard Boxscore, La Última Vuelta World Tour concluyó con una recaudación de 197,8 millones de dólares y 1,9 millones de boletos vendidos para 83 funciones en 2022. Esto la convierte, por mucho, en la gira más grande de su carrera.

La gira comenzó en el Ball Arena de Denver el 25 de julio e incluyó 33 shows hasta terminar su primera etapa en el Madison Square Garden. El recorrido por Estados Unidos y Canadá recaudó 61,6 millones de dólares y vendió 376.000 boletos, antes de proseguir en América Latina.

Allí, Yankee llegó a 22 mercados de habla hispana, ganó 112,7 millones de dólares y vendió 1,383 millones de boletos. Luego, cerró la gira con 12 fechas adicionales en Estados Unidos, agregando 23,4 millones de dólares y 143.000 boletos a la cuenta final.

Con algo de ventaja quizás debido al idioma, los espectáculos en Latinoamérica promediaron 3 millones de dólares y 36.000 boletos en su mayoría en estadios, en comparación con los 1,9 millones de dólares y 12.000 boletos principalmente en coliseos de Estados Unidos.

La brecha geográfica de Yankee contrasta con la de otra gran gira latina del año, la de Bad Bunny. Con un éxito más significativo más allá del mercado latino en los últimos años, Bad Bunny logró una asistencia similar de más de 40.000 personas en ambos territorios, pero ganó casi tres veces más por show en Estados Unidos y Canadá debido a una escala de precios de boletos más flexible.

Bad Bunny y Daddy Yankee desempeñaron un papel importante en el ascenso de la promotora Cardenas Marketing Network al tercer lugar en el ranking de fin de año de los Top Promoters. Después del espectáculo final en Miami, Henry Cárdenas compartió con Billboard en un email su reflexión sobre el impacto de la gira final de Yankee y su carrera en el ruedo, comenzando desde el día uno.

“Fue un tour inolvidable para mí y para todo el equipo de CMN. Haber producido la gira de despedida del ícono e influenciador de toda una generación es uno de los máximos logros que ha alcanzado nuestra compañía. En el 2005 fuimos la productora de su primera gira ‘Barrio Fino’ y hoy lo despedimos en ‘La Última Vuelta’. Agradezco a Raymond y Mireddys por brindarnos la oportunidad de hacer parte de este sueño que hoy es una realidad y por permitirnos ser testigos directos de su grandioso legado”.

La Última Vuelta World Tour fue la segunda gira más lucrativa de 2022 en América Latina, superando el total de más de 80 millones de dólares de Bad Bunny, y quedando detrás de los 127,9 millones de dólares facturados por Coldplay en dos etapas separadas de su Music of the Spheres Tour.

Aun así, el promedio de casi 2 millones de dólares de Yankee en Estados Unidos en un sólido recorrido de 45 fechas tuvo como resultado un total global gigantesco. Excluyendo las fechas latinoamericanas, La Última Vuelta World Tour representa un salto de más de 100% de su mejor noche previa. Teniendo en consideración todos shows, ha subido un 162%.

Independientemente de geografía o género, Daddy Yankee terminó en el No. 13 en la lista de fin de año Top Tours, que clasifica a los artistas en su negocio de conciertos entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022. En la lista mensual Top Tours de Billboard, subió del No. 22 en julio al No. 9 y al No. 5 y, en octubre y noviembre, al No. 3 (la clasificación de diciembre se publicará el mes próximo).

Además, en el año calendario de 2022, Daddy Yankee tiene la sexta gira más taquillera del mundo, detrás de Bad Bunny, Elton John, Coldplay, Ed Sheeran y Harry Styles.

Incluso más allá de sus logros de fin de año, La Última Vuelta World Tour termina como la segunda gira latina con mayor recaudación en la historia de Boxscore, ubicada entre las giras de Bad Bunny World’s Hottest Tour (314,1 millones de dólares) y El Último Tour Del Mundo (116,8 millones de dólares).