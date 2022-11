20 Preguntas con Gilberto Santa Rosa: sobre su nuevo álbum, el futuro de los salseros, y más

Para ser un artista que dice que la música es su pasión y la música de los demás su pasatiempo, no es de sorprender que el ídolo puertorriqueño de la salsa Gilberto Santa Rosa haya lanzado un álbum conceptual titulado Debut y Segunda Tanda, Vol. 1. Tanto el primer volumen como una versión de lujo fueron producidos por su sello B2B Music y distribuidos por Believe.

Explorar Explorar Gilberto Santa Rosa See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

El Debut del título, explica Santa Rosa a Billboard, representa tres de sus grabaciones originales, como “Cartas sobre la mesa”, mientras que Segunda Tanda rinde homenaje a temas emblemáticos grabados por colegas suyos como Willy Chirino y Mucho Manolo, y a “For Sale” de Carlos Vives, por mencionar algunos.

“La primera canción que se hizo fue ‘Cartas sobre la mesa’ y fue la que me dio la idea de hacer el concepto del disco”, dice sobre su primer álbum en dos años. “El disco vino con el timing correcto”.

A continuación, 20 preguntas para El Caballero de la Salsa sobre temas que incluyen su nuevo álbum, ser de Santurce, Puerto Rico; la película que lo hace llorar, su lugar de vacaciones favorito, consejos para los jóvenes salseros y más.

1. Este es tu primer álbum en dos años. ¿Cuál es el concepto detrás de Debut y Segunda Tanda?

Es sencillo. Son canciones que son nuevas, las que debutan, y la segunda tanda son covers. Son canciones que yo hago versiones sobre las mismas. Una de ellas ya la había grabado y otras son de otros artistas que me prestaron sus canciones para hacer este disco.

2. En este disco rindes homenaje a Willy Chirino, Mucho Manolo, Septeto Acarey, Grupo Bahía, Carlos Vives y Alejandro Sanz. ¿Cuál de estas versiones te resultó más difícil de interpretar?

En realidad, me identifiqué con todas a pesar de que no eran mis canciones, pero yo te dijera que quizá “Cartas sobre la mesa”, porque originalmente está hecha como una canción urbana. Yo había hecho covers de canciones baladas o tropicales, pero es primera vez que me meto a lo urbano. Aunque siempre he dicho que lo urbano y la salsa tienen mucho que ver, primero por el origen. Pero creo que sí, fue la más peculiar de hacer, de urbano a salsa.

3. De tus temas originales en el álbum, ¿cuál es, personalmente, tu favorito?

Sin duda “En defensa propia”. Es una canción muy bien escrita y muy a lo Santa Rosa. Es una canción que sirve para expresar. Es un toque muy especial dentro del disco.

4. ¿Qué canción de Debut y Segunda Tanda te emociona más tocar en vivo?

A mí me gustan todas. La realidad, como yo escojo mis canciones, me gustaría cantarlas todas ya. Quisiera cantarlas todas, porque es un disco que me gustaría que la gente conociera.

5. ¿Por qué decidiste lanzar este álbum en dos partes?

El álbum se dividió porque me metí en el estudio y me entusiasmé. Vi que teníamos una cantidad de canciones y quisimos concentrarnos en las primeras ocho. El tiempo corrió muy rápido y a veces se pierde mucha música en ese camino. De ahí surgió la idea de hacer Vol. 2.

6. ¿Qué es lo primero que tienes en tu lista de deseos profesionales?

No tengo un bucket list como tal. Quién sabe si en algunos años me pongo a trabajar en eso, pero por el momento no tengo ningún deseo que sea top.

7. ¿Quién te hizo darte cuenta de que podías ser artista a tiempo completo?

Claro, ¡yo tenía 6 años! Hay una maestra en la escuela donde yo estudiaba que lamentablemente murió muy joven. Se llamó Yenny Díaz. Yo tenía toda la inquietud y ella me impulsó y enseñó mucho, pero la recuerdo con mucho cariño. Ella era maestra de ciencia, pero también dirigía las clases de música. Ella nos enseñó a tocar la guitarra. Fue la única persona, de toda la gente que me dio la mano, que no me vio desarrollar mi carrera.

8. ¿Cuál dirías que es la canción más emblemática de tu carrera?

“Conciencia” y “Perdóname”. Son dos canciones que definitivamente las he tenido que cantar desde que las grabé, en todos los lugares.

9. ¿Cuál fue el primer concierto que viste?

Yo empecé a cantar muy joven. Entonces, tenía acceso de ver a casi todos los artistas gratis. Pero el primer concierto que fui donde mi tío pagó la entrada fue el de Las Estrellas de Fania. Y el primer concierto que yo pagué, donde yo trabajé y ahorré, fue para ver a un gran cantante cubano que se llama Roberto Ledesma, un cantante romántico espectacular.

10. ¿Qué artista, vivo o muerto, te gustaría ver en concierto?

Bueno, te va a sorprender, porque los demás los he visto a casi todos. Pero me gustaría ver a John Legend, Alicia Keys o Justin Timberlake, si es posible.

11. ¿Cómo moldeó tu arte el ser de Santurce, Puerto Rico?

Totalmente. Una gran cantidad de los músicos y cantantes que se destacaron en este tipo de música [la salsa], salieron de Santurce. En una época, el corazón del entretenimiento estaba ahí, incluyendo las estaciones de radio y televisión. El ambiente en general es un sector bien alegre, de mucha música. Yo siempre recuerdo la casa de mi abuela, que salías al balcón y había música por todos lados, y tú te nutrías de todo eso. Ser de ahí me sirvió para mi formación, claro que sí.

12. ¿Cuál ha sido la última canción que escuchaste?

Cuando me preparo para mis conciertos, me gusta escuchar música de otros artistas. Anoche estaba escuchando una canción que se llamaba “Adolorido”, de un cantante cubano que ya falleció, que se llamó Tito Gómez.

13. ¿Qué canción o película te hace llorar siempre?

¡Hay una película que tiene de todo! Tiene de llanto, tiene suspenso, incluso bastante violencia pero muy bien utilizada. The Godfather (El padrino). Yo la he visto como 900 veces. Siempre encuentro algo que no vi en la anterior vez y es porque ahí hablan de familia, de lealtad… Va más allá de ser una película de mafiosos. Hay muchos mensajes interesantes y profundos.

14. ¿Recuerda el primer trabajo que tuviste en tu vida?

Yo siempre he trabajado de músico. Le agradezco a la música por mantenerme toda la vida. Pero el primerito fue que yo repartí periódicos por dos semanas. Otra vez fui modelo de una presentación de carros. A mí me tocaba manejar uno, pero yo regularmente no soy buen chofer y no me fue muy bien como modelo de carro. Esas fueron las últimas veces que trabajé en algo que no era la música.

15. Además de la música, ¿cuál es otra pasión tuya?

Yo puedo ser un poco aburrido, porque a mí me apasiona la música nada más. Mi trabajo es la música y mi pasatiempo es la música de otros. En los últimos años, yo no era mucho de ir al estudio. Para mí las grabaciones eran muy tediosas, pero hace unos 5-6 años atrás me encanta el estudio y me meto a cada rato a grabar cosas. Por eso tengo muchas canciones para este álbum.

16. ¿Cuál es tu lugar de vacaciones favorito de siempre?

Las Vegas. Me encanta ir ahí por el entretenimiento que hay y es una ciudad donde siempre hay algo nuevo pasando y me la paso bien, ya sea en un banquito tomando un café. He visto a casi todo el mundo en las residencias. Es un desierto interesante.

17. ¿Describe 2022 en una palabra?

¡Espectacular!

18. Con más de 40 años de carrera, ¿qué consejo le darías a los salseros más jóvenes?

Lo que les digo a todos los muchachos: es importante la vocación genuina, la estamina para seguir adelante. No es un camino fácil, la vida no lo es; pero hoy día hay un contraste entre todos los adelantos que hay y eso parece una ventaja pero a veces no lo es, porque la competencia es aún más fuerte. Es más difícil que la gente enfoque su sentido en un artista. Entonces, tienes que tener la stamina (resistencia) y el carácter para poder seguir adelante y cumplir un sueño. Siempre hay una puerta que se abre, siempre habrá una oportunidad, siempre hay una persona que te ayuda, pero no nos podemos rendir del primera fracaso ni del primer no. Es duro empezar un proyecto y defenderlo.

19. ¿Cuál es la palabra que siempre usas?

A mí todo el mundo me conoce porque yo utilizo una frase que es “¡camínalo!”. Primero comenzó siendo una frase estrictamente rítmica, pero hoy día para mí es casi una filosofía, porque “camínalo” sugiere ir hacia adelante, no te detengas, futuro y movimiento. Con esa frase me conocen por donde sea.

20. ¿Qué esperas lograr o experimentar en 2023?

Vamos a comenzar a defender el disco en la calle y más adelante, en el 2023, estamos armando todo lo que va ser la nueva gira, que esperamos que nos lleve hasta Europa.