Cantante china G.E.M. lanza álbum en español para ampliar base de fans

La estrella pop china G.E.M. busca incrementar su base de seguidores latinoamericanos — y romper el molde para los artistas chinos — con una versión en español de su último álbum, Revelation. Y la idea de hacerlo no surgió de un ejecutivo ni de una estrategia cuidadosamente planeada por su nuevo sello, Warner Music China, que lanzó la versión original en mandarín en septiembre.

“No fue necesariamente algo de lo cual nos sentamos a hablar con ella y la guiamos”, dice a Billboard Simon Robson, presidente internacional de música grabada de Warner Music Group. “Más bien fue que ella quería hacerlo, y nosotros quisimos apoyarla”.

Robson dice que Revelación de G.E.M., que Warner Music lanzará el 10 de julio, será el primer álbum en español de un artista chino importante de cualquier sello (hasta donde WMG sabe). El experimento, dice el ejecutivo, es “un buen indicativo de lo que está sucediendo con la música en este momento y cuán impactante se está volviendo la música en español”.

Al igual que su original chino, el álbum en español, que G.E.M. dice que escribió sola tras haber estudiado el idioma por su cuenta, contará con 14 canciones. Después de debutar en 2008 con su EP homónimo G.E.M, la cantante nacida en Shanghái y criada en Hong Kong, cuyo verdadero nombre es Gloria Tang Sze-wing (G.E.M. son las iniciales de Get Everybody Moving), se convirtió en una de las artistas femeninas con mayores ventas en Asia. Apodada a menudo la Taylor Swift china, tiene el récord del video musical más visto de cualquier artista chino en YouTube con “Light Years Away” (267 millones de vistas), tema musical chino de la película de ciencia ficción Passengers.

“Ha sido un viaje increíble trabajar en este proyecto ya que no hablo español, pero estaba decidida a cumplir una profecía que me hicieron hace 10 años de que algún día cantaría en ese idioma”, dice G.E.M. en un comunicado de prensa anunciando Revelación. “Después de recibir apoyo de Suramérica para mi álbum chino Revelation, aprendí español por mi cuenta y escribí todo el álbum yo sola”.

Una cristiana devota, G.E.M. saltó a la fama en 2014 tras participar en el programa televisivo de competencia “I Am A Singer 2”. Su segundo lugar impulsó su popularidad en China continental. También recibió una nominación a un MTV Europe Music Award a la mejor artista de China continental y Hong Kong, y en 2016 Forbes la incluyó en su lista 30 Under 30, la única artista asiática incluida. La cantante compone canciones en cantonés y mandarín, y también habla inglés.

G.E.M. firmó con Warner Music China en julio pasado, después de una difícil separación de su sello Hummingbird Music, con sede en Hong Kong, que la demandó en 2019 para hacerla cumplir su contrato de 2014, que según el sello era válido hasta 2022. Hummingbird buscaba 15,3 millones de dólares en daños, según medios de prensa chinos. G.E.M. presentó una contrademanda por daños no especificados, alegando que Hummingbird no había cumplido con sus obligaciones contractuales. Ambas partes buscaban derechos exclusivos sobre sus obras de propiedad intelectual, incluyendo su nombre artístico. (No está claro si las demandas se han resuelto. Un portavoz de WMG dice que no tiene información alguna sobre la situación).

Revelation, el séptimo álbum de estudio de G.E.M., lleva el nombre del Libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. A raíz de la pandemia, el verano pasado la artista se encontró propensa a la melancolía y otras emociones negativas, y desarrolló el hábito de rezar, dijo a Billboard China. Su álbum fue un “diálogo directo entre el cielo y yo”, dijo. “Escribo cartas al cielo y me contestan. Esto es lo que gradualmente dio forma al concepto detrás de Revelation”.

Warner Music lanzó dos canciones del álbum cada semana, acompañadas de videos, durante siete semanas antes del 22 de septiembre. G.E.M. comenzó a notar que el contenido generado por los usuarios y nuevas versiones de las canciones de creadores de contenido de habla hispana aparecían en las plataformas de redes sociales, particularmente en América del Sur. “Ya sea por los temas del álbum o por su vibra, era evidente que estaba conectando fuertemente con hispanohablantes de todo el mundo”, dice un portavoz de WMG. Entonces decidió aprender español y traducir las canciones al español “para compartir mejor su mensaje y su música con esta base de fans”.

Aunque el plan aún se encuentra en etapas preliminares, G.E.M. planea interpretar la versión en español del álbum a lo largo del próximo año en presentaciones en vivo en América Latina, dice el vocero a Billboard.

Robson dice que WMG actualmente no tiene planes de lanzar álbumes de otros artistas chinos en español. “Pero creo que resulta obvio que hay un elemento de ver cuán exitoso es este álbum”, dice. “Es algo de lo que no me sorprendería ver más, solo porque la música en español, en el sentido más amplio, es cada vez más influyente en todo el mundo”.

El ejecutivo de Warner Music reconoció que el proyecto en español plantea cierto riesgo para G.E.M. y el sello, pero se negó a definir lo que significa el éxito para la artista. “Se trata más de construir su base de fans en América Latina”, dice. “En realidad, es algo que se hace paso a paso”.

WMG continúa apoyándose en la música latina en momentos en que el género experimenta un auge a nivel mundial. Entre 2020 y 2022, el consumo de álbumes de la música latina creció 55,29% en Estados Unidos, según Luminate, más del doble del 21,61% de la industria en general.

Robson señala éxitos recientes como el remix de Peso Pluma de “La bebe” de Yng Lvcas, que se mantiene esta semana en el No. 16 del Billboard Hot 100, y el próximo EP del rapero mexicano Natanael Cano, cuyo lanzamiento está pautado para fines de junio, como muestra de los esfuerzos de Warner Music en el frente latino. (Yng Lvcas tocó la semana pasada en un campamento de composición de canciones en Madrid organizado por Warner Music Spain y Warner Chappell Music Spain, parte de un esfuerzo de la compañía, dice Robson, para organizar más campamentos para crear música).

Hace dos años, el sello nombró al exejecutivo de Universal Music Group Alejandro Duque como presidente de Warner Music Latin America. Duque ayudó a supervisar el lanzamiento de Versions of Me de Anitta, cuyo sencillo “Envolver” alcanzó el No. 2 en el Billboard Global 200. Pero la estrella pop brasileña ya no está con el sello; se separó en abril y firmó con Republic Records de UMG, un fuerte golpe para WMG.

“Ya estamos comenzando a construir nuestra lista [en Brasil]”, dice Robson, señalando la reciente firma del artista brasileño de funk urbano Kayblack.

En términos más generales, “si vemos lo que pasaba hace dos años, aunque estábamos algo activos, [no] se parece en nada al grado en que lo estamos ahora, y no teníamos el éxito que tenemos”, dice Robson. “Alejandro es un ejecutivo increíblemente fuerte y tratamos de apoyarlo lo más posible”.