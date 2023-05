Nueva Música Latina: De GALE, El Fantasma, y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

GALE, Lo Que No Te Dije (Sony Music Latin)

https://open.spotify.com/album/0KrPRk1FK1ToydnMvBZ315?go=1&sp_cid=7c25fb68f94b488290daae8de306b63b&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1

“Tengo cosas que decirte, no me arrepiento, pero me estaba perdiendo. No puedo dejar de ser yo. Quiero soltar”, declara GALE sobre un ritmo vanguardista, casi de otro mundo, en la introducción de su nuevo álbum. Luego va directamente a la primera canción, “1+1”. Parece que el debut de la cantautora ha tardado mucho en llegar, pues había estado lanzando sencillos consecutivos en los últimos meses, todos conduciendo al gran lanzamiento. El set de 12 cortes no defrauda y en él, GALE tiene mucho que decir después de un desamor. Sin colaboración alguna, una gran declaración para un nuevo artista, GALE incursiona en el pop vanguardista (“1 + 1”), el punk-grunge (“D-Pic”) y el reggaetón (“La mitad”), con sonidos que potencian baladas desgarradoras y futuros himnos feministas. “Tengo que decir que estoy tan emocionada”, dijo GALE sobre su álbum debut durante la alfombra roja de la gala Mujeres Latinas en la Música. “Es tan personal, y vulnerable y emocionante y rudo y simplemente estoy muy feliz de compartirlo con el mundo. Es quien soy”. — GRISELDA FLORES

El Fantasma, XPERIMENTAL (Afinarte Music)

Si su barbería A Cortar y su canal de YouTube Fantasma Classics son un indicador, a El Fantasma le encanta explorar nuevas empresas. Musicalmente hablando, también le gusta probar nuevas aguas, y su último proyecto XPERIMENTAL es una muestra de ello. Producido por Héctor Crisantes, el EP de dos canciones incluye los sencillos “Pura fallas” y “Cargango la cruz”, ambos temas en los cuales El Fantasma cambia su tradicional música regional mexicana por la balada romántica. Acompañado por una orquesta sinfónica en vivo con piano, violín y violonchelo, el artista mexicano canta letras sentimentales y reflexivas sobre desamor en cada canción. “Lo hicimos con mucha emoción, con nervios también porque al mismo tiempo era algo muy nuevo para mí”, dijo a Billboard esta semana en un Instagram Live. “Cambiamos el ajuar, guardamos el sombrero un ratito y nos pusimos un traje más caché”. — JESSICA ROIZ

León Larregui, Prismarama (Universal Music Group México)

En su tercer álbum solista, Prismarama, León Larregui sigue llevando su enigmático encanto a la pista de baile. Como una especie de profeta galáctico, el líder de Zoé encuentra un equilibrio perfecto entre la elaboración de arreglos etéreos enraizados en la tradición mexicana, y algunas palabras de sabiduría. Ése es su don. Solo oye la canción que abre el disco, “Incendio de amor/Carmelita”, en la que describe el amor de otro mundo con franqueza y una electrónica tribal. “Este track es uno de mis favoritos de Prismarama, en el contexto de la exploración y en el aspecto musical”, Larregui dice a Billboard Español. “Después de ver la película mexicana Ya No Estoy Aquí de [Fernando] Frías, quedé fascinado con esa expresión urbana de la cumbia rebajada”.

Aunque cada canción es una experiencia auditiva única, el álbum de 15 cortes explora un abanico de vívidas configuraciones con efectos prismáticos. Impulsado por teclas de clavicordio y líneas de bajo atmosféricas, “Tarot polaroid” resalta símbolos sagrados con toques poéticos, mientras que “Quetzal” ve al cantante mexicano amplificando el ambiente con distorsiones de pedal mientras canta sobre templos, altares y aves ancestrales, con un outro en náhuatl. La exploración sonora de Larregui — que abarca desde canciones de cuna lo-fi a ecos digitales — suena como un sueño lúcido. — ISABELA RAYGOZA

Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Beéle, “Vagabundo” (Universal Music Latino)

El astro pop colombiano Sebastián Yatra incursiona en el merengue de la mano de sus compatriotas Manuel Turizo y Beéle en “Vagabundo”, un alegre sencillo de verano compuesto e interpretado por este trío de colaboradores. “Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na/ Pasarte en la borrachera, na-na-na-na-na/ Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar/ A olvidarte de un amor que no se va a acabar”, canta Yatra en esta canción sobre los sentimientos al cabo de una relación, cuando los ex pretenden haber salido adelante mientras sufren por dentro de un vacío que no han podido llenar. Las voces de Beéle y Turizo — quien ya había mostrado sus dotes para la música tropical en “La bachata” y “El merengue” — se complementan armoniosamente con la de Yatra en esta vibrante canción que sin duda te pondrá a bailar. El video musical, dirigido por Joaquín Cambre y filmado en Miami en un ambiente de mar y fiesta, es igual de divertido. — SIGAL RATNER-ARIAS

Escucha abajo nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina.