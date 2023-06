La Voz de la Calle: Fuerza Regida lidera una explosión de música mexicana Made in the USA

Un soleado día de mayo en el valle rural de Santa Clarita, a 45 minutos al norte de Los Ángeles manejando, el quinteto Fuerza Regida y su clan llegan en tres carros de lujo: un Cadillac Escalade negro del año, un Lamborghini Urus color grafito y un Chevrolet Corvette blanco. A medida que se dirigen a un área con sombra, luciendo marcas como Rhude y Dior junto con gorras de los Dodgers hechas a la medida, sus cuellos y muñecas brillan con joyas de diamantes.

Dado su estilo, Fuerza Regida podría confundirse con un grupo de raperos. Pero la banda de San Bernardino, California, es pionera del floreciente movimiento de música mexicana (o música regional mexicana, como también se conoce) que ha copado las listas de Billboard desde principios de año.

Nacidos y criados en Estados Unidos, los miembros de Fuerza Regida — el líder y principal compositor Jesús Ortiz Paz (conocido como JOP), el requintero Samuel Jaimez, el segundo guitarrista y armonía Khrystian Ramos, el tubista José García y el tololochista Moisés López — se han convertido en uno de los principales impulsores de una música mexicana que celebra sus raíces con un aura trapera. “Todos somos americanos, así que nos gusta vestirnos con estilo americano. Lo que cantamos no es lo típico del rancho. Se trata de lo que ocurre en el barrio, en California y en los distintos estados. Luego empezó a crecer”, cuenta JOP a Billboard Español.

“El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Ahorita no se vienen muchos duetos, ¿saben por qué? Porque en el regional, todos son enemigos”. — JOP, líder de Fuerza Regida y empresario

Creció tanto que superó a cualquier otro género. En el Billboard Hot 100 con fecha del 1 de julio, 17 canciones en español aparecen en la lista, y 13 de ellas son de música mexicana. En mayo de 2021, Gera MX y Christian Nodal hicieron historia con “Botella tras botella”, convirtiéndose en el primer título regional mexicano en ingresar al chart de todos los géneros. Antes de 2021, solo tres artistas regionales mexicanos habían aparecido en el Hot 100 desde 1958, pero estaban clasificados como pop latino en las listas. Este año, sin embargo, el consumo de música mexicana se ha disparado: hasta el 25 de mayo, creció un 42,1% en Estados Unidos, superando a todos los géneros excepto el K-pop, según Luminate.

En cuanto a Fuerza Regida, la banda entró por primera vez en el Hot 100 en enero con “Bebe dame” con Grupo Frontera, una cumbia romántica con aires de música grupera que alcanzó el No. 25. Desde entonces, ha colocado otros tres temas en la lista de todos los géneros: “Ch y la pizza” con Natanael Cano, “Igualito a mi apá” con Peso Pluma y el penúltimo sencillo de la banda en solitario, “TQM”.

José García, Moisés López, Jesús Ortiz Paz, Khrystian Ramos y Samuel Jaimez, de Fuerza Regida, fotografiados el 23 de mayo de 2023 en el Tranquility Canyon Ranch en Santa Clarita, California. Martha Galvan

Y aunque la música de Fuerza Regida se engloba dentro de la “música regional mexicana” — un término general que abarca géneros musicales mexicanos como las norteñas de acordeón y la banda de metales, los corridos, la cumbia, el mariachi y el sierreño — el grupo va un poco más allá al mezclar la mentalidad y la fanfarronería del hip hop con su sensibilidad norteña.

“Yo siento que Fuerza Regida es un trasgresor de la música mexicana, que realmente nos muestra cómo la nueva generación de mexicoamericanos en Estados Unidos tienen un lenguaje, saben cómo ejecutarlo, saben cómo llegarle, y yo creo que actualmente ellos son la voz del pueblo”, dice Carlos Quintero, senior manager, artist development & marketing de Sony Music.

Hoy, el rudo paisaje desértico de nuestro lugar de encuentro en Santa Clarita, junto con su imagen trapera de alta gama, sus joyas y coches de lujo, se combinan perfectamente para representar el sonido rústico y fronterizo que Fuerza Regida ha estado amplificando a escala mundial.

Como en familia

Reunidos en torno a la mesa de la botana, la pandilla de Fuerza Regida se divierte como primos revoltosos en una carne asada. Los músicos — junto con Ángel Ureta y Diego Millán de Calle 24, dos artistas que JOP firmó para su sello Street Mob Records — hacen apuestas en lo que parece un emocionante juego de dados. “¡Bum! Pasa, foo, pasa”, exclama López, mientras él y García se reparten un fajo de billetes por su ronda ganadora. “Esa fue una mano preciosa, bro“, dice Jaimez.

El nombre de Fuerza Regida (pronunciado Régida, con el énfasis en la e) denota, para sus integrantes, una fuerza dominante o regidora, aunque la palabra “régida” no existe en el diccionario de la Real Academia Española (y “regida”, sin la tilde, podría significar lo contrario). Pero en su lenguaje callejero, tiene todo el sentido del mundo.

Jesús Ortiz Paz, de Fuerza Regida, fotografiado el 23 de mayo de 2023 en el Tranquility Canyon Ranch en Santa Clarita, California. Martha Galvan

El grupo se comunica principalmente en inglés, con algo de español. “La neta [o ‘la verdad’ en jerga mexicana], no aprendí inglés ni español. Tengo mal vocabulario”, dice JOP. “Yo también”, añade López. “A todos nos pasa”, se hace eco García. “Sí, hombre, yo no soy bueno en eso. Probablemente tenga un nivel de tercer grado”, bromea JOP.

JOP se comporta no solo como un frontman tremendamente divertido y espontáneo, sino también como el jefe. Es asertivo pero hace chistes y no se reprime a la hora de decir lo que piensa. “Quería ser famoso por lo que fuera, boxeador o actor. Pero me dije: ‘No, voy a pasar como cantante’, porque lo he hecho desde chico con mi papá”, dice JOP, quien tampoco rehuye hacer declaraciones sorprendentemente audaces o polémicas.

“El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano”, dice. “Ahorita no se vienen muchos duetos, ¿saben por qué? Porque en el regional, todos son enemigos. Trato de decirle a todos, ‘Ey, hay que unirnos como lo hicimos hace un año … [cuando] el género no estaba explotando así”, agrega. “Los que están en el top [de los charts] son como cinco o seis vatos y nadie quiere hacer duetos. Ahora que llegamos aquí, todo el mundo está en plan de ‘todo bien, todo bien’”. Aunque el Hot 100 está repleto de colaboraciones de música mexicana, el aumento vertiginoso del dinero en juego ha provocado una mayor competencia y cautela entre los artistas a la hora de seleccionar a sus colaboradores, alude.

Los cinco nativos de San Bernardino se conocieron por “el destino”, en sus palabras, y por el boca a boca y el antiguo trabajo de JOP. “Antes era barbero, y uno de mis clientes me dijo: ‘Oye, tengo una banda que está buscando bajista”‘, cuenta. “Entré, toqué el bajo en los ensayos. Luego me preguntaron: ‘Oye, ¿tú cantas? Les canté una canción y me dijeron: ‘¿Quieres ser el cantante?’ Y yo: ‘Sí, somos grupo”. Eso fue hace seis años.

Con la voz cruda y apasionada de JOP, el fogoso requinto de Jaimez, la guitarra rítmica de Khrystian Ramos y las melodías potentes de la tuba de García, nació Fuerza Regida. En 2021, López, que es unos seis años más joven que el resto de sus compañeros (todos tienen 26 y 27 años), se sumó a la banda con el tololoche (una especie de contrabajo mexicano).

A los mexicoamericanos de primera generación les encantaba la música regional mexicana desde pequeños, aunque entonces les daba pena admitirlo. “Solo la oía en casa”, confiesa JOP. “Ahora es todo lo contrario. Está dominando. Ya es más grande que el rap”.

José García, de Fuerza Regida, fotografiado el 23 de mayo de 2023 en el Tranquility Canyon Ranch en Santa Clarita, California. Martha Galvan

El poder mexicano

La música mexicana siempre fue grande en México y también en Estados Unidos gracias a la gran comunidad mexicoamericana que consumía el sonido y tradición de su patria. Los artistas de música mexicana no solo interpretaban estilos como banda y norteña, sino que vestían de manera acorde con sombreros y botas vaqueros y trajes mexicanos a juego. Pero en la última década, los exponentes del género perdieron terreno ante un nuevo movimiento urbano que se apoderó de las listas de éxitos.

En aquel ambiente, Fuerza Regida no tuvo un éxito inmediato, pero fue ganando impulso a medida que refinaba su sonido y dinamismo. “Éramos el grupo más malo de la ciudad”, recuerda JOP entre risas. “Aunque éramos malísimos con los instrumentos, teníamos un estilo único”. En 2018, Fuerza Regida lanzó su primer hit local, una versión de “Uno personal” de Chayín Rubino, y las cosas empezaron a “reventar”, como dicen ellos. Ese año, también lanzaron su álbum debut, En Vivo Puros Corridos.

Durante esa época, comenzó a producirse un fenómeno a ambos lados de la frontera. La música regional mexicana con tintes de trap empezó a ganar seguidores en los servicios de streaming. En 2018, el pionero de los corridos tumbados Natanael Cano, de Hermosillo, Sonora (México), y el grupo californiano Herencia de Patrones empezaron a superar en reproducciones a algunos de los artistas más populares del pop y el hip hop.

Fuerza Regida también comenzó a hacer ruido con su fascinante corrido “Radicamos en South Central”, que pronto fue lanzado por Rancho Humilde Records, el sello que ha estado llevando el movimiento de la música mexicana a alturas inconmensurables. “Eso nos abrió las puertas”, dijo JOP a Billboard en 2020. “Gracias a esa canción, Ramón Ruiz, de Legado 7, nos descubrió y conseguimos firmar con dos sellos: su Lumbre Music y Rancho Humilde”.

Otro punto de inflexión que dio mayor visibilidad al movimiento fue el álbum de estudio de Fuerza Del Barrio Hasta Aquí (2019), que surgió como uno de los lanzamientos más populares de trap corridos. En la portada, el entonces cuarteto aparece cruzando una calle frente a una casa de empeños de Santa Fe à la Abbey Road de los Beatles. A nivel sonoro, tomaron las rancheras de México y les dieron un giro bicultural de estilo callejero con letras sobre salir de la pobreza, sin dejar de reflexionar sobre la vida en el barrio. El álbum acabó entrando en varias listas editoriales de los mejores discos del año.

Khrystian Ramos, de Fuerza Regida, fotografiado el 23 de mayo de 2023 en el Tranquility Canyon Ranch en Santa Clarita, California. Martha Galvan

Es un sonido que está conquistando tanto a fans estadounidenses como mexicanos. En el mes de junio, Fuerza Regida registró 343 millones de vistas en su canal de YouTube. En un año, el grupo ha acumulado la asombrosa cifra de 2.900 millones de streams en la plataforma, de los cuales 1.600 millones corresponden a México y 872 millones a Estados Unidos. Le siguen Guatemala, Colombia y Honduras. Sus principales mercados de streaming por ciudad en los últimos 12 meses son los siguientes: Ciudad de México (219 millones), Los Ángeles (91,7 millones), Guadalajara (65,4 millones), Monterrey (61,7 millones), Tijuana (52 millones), Dallas (49,7 millones) y Ciudad de Guatemala (47,4 millones).

En Spotify, Fuerza ocupa el puesto 196 como los más escuchados en la plataforma, reuniendo 24,17 millones de oyentes mensuales, la mayoría de ellos en México. La Ciudad de México acumula 3,68 millones de oyentes, seguida por millones más en Guadalajara, Monterrey, Zapopan y Puebla.

El año pasado, la banda firmó un acuerdo más grande con Sony Music Latin a través de Rancho Humilde. “Jesús te transmite la emoción que él tiene por la música y por el género”, dice Quintero. “Desde la primera canción que escuché de ellos en el 2019 hasta ahora, con todo lo que hemos tenido la oportunidad de trabajar, siempre he pensado que son unos artistas que tienen un lenguaje muy de la calle y muy actual de la música mexicana”.

Pero la banda quiere ir más allá. “Estamos intentando manifestar [una colaboración] con Karol G”, menciona JOP. “Tenemos la canción preparada para cuando quiera subirse. Nos encantaría ampliar nuestra relación con otros géneros y hacer esto más grande de lo que es ahora, siempre empujando hacia adelante mientras rompemos nuevas barreras”.

Cuando Billboard Español habló con Fuerza Regida en mayo, la banda acababa de lanzar su más reciente éxito, “TQM”. La canción debutó en el No. 35 de la lista Hot 100 y en el No. 19 de la lista Billboard Global 200. El grupo también se encontraba entre paradas de su tour por México, preparándose para embarcarse en su primera gira de conciertos en Estados Unidos. Su Otra Peda Tour comienza el 7 de julio y ya ha agotado todas las entradas, incluyendo para sus dos primeros conciertos en el Dos Equis Pavilion de Dallas, Texas y el BMO Stadium de Los Ángeles.

“Todos [los fans] tienen que estar prendidos”, exclama JOP. “Si no están prendidos, tengo que prenderlos y asegurarme de que todos estén cantando cada canción. Si no la están cantando, tengo que ver qué está pasando y cambiarlo. Van para armar la fiesta, no para aburrirse”, dice con determinación, antes de añadir con una sonrisa: “Me encanta tomar demasiado en las giras”.

Moisés López, de Fuerza Regida, fotografiado el 23 de mayo de 2023 en el Tranquility Canyon Ranch en Santa Clarita, California. Martha Galvan

A lo largo del camino, JOP ha hecho grandes esfuerzos para apoyar a los talentos emergentes a través de su sello Street Mob Records, fundado en 2018 en sociedad con Rancho Humilde. Este año, Street Mob firmó un acuerdo de distribución con Cinq Music, que trabajará con artistas del sello como Chino Pacas, Calle 24 y Ángel Tumbado.

“La música regional mexicana es uno de los géneros más calientes y de más rápido crecimiento en el mundo en este momento, por lo que tener esa relación con alguien como Jesús significa mucho para nosotros”, dijo el presidente de Cinq Music, Barry Daffurn, a Billboard Español. “Desde que empezamos a trabajar en la música regional mexicana, y la primera vez que me senté con Jimmy [Humilde] de Rancho Humilde, nuestro objetivo era globalizar esta música. La visión en ese momento no era hacer música regional mexicana, sino más música mexicana, expandiéndola fuera de esa red, a todos los países fuera de [Latinoamérica]. Los corridos están liderando esa expansión global”.

“Probablemente voy a ganar más dinero con mi sello que con mi carrera con Fuerza Regida, pero eso está bien porque disfruto siendo artista”. — JOP

Los acuerdos múltiples son muy acordes con la forma de trabajar de Jimmy Humilde. “Es como un mini yo”, dice el fundador de Rancho Humilde, Jimmy Humilde, sobre JOP. “Me escucha lo que le digo y es un crack. Trabaja muy, muy, muy duro. Trabajamos juntos, lo planeamos todo juntos”.

Samuel Jaimez, de Fuerza Regida, fotografiado el 23 de mayo de 2023 en el Tranquility Canyon Ranch en Santa Clarita, California. Martha Galvan

Chino Pacas, un artista de JOP, entró recientemente al Billboard Hot 100 con su canción rompedora “El gordo trae el mando”, un testimonio del apoyo del sello. JOP dice: “Creé mi sello un año después de lanzar mi carrera, porque siempre me han gustado…”

“Los negocios”, contribuye García.

“…El dinero”, afirma JOP. “El trabajo duro supera al talento, siempre. Un poco de suerte, un poco de talento y trabajo duro. Me considero un artista, pero tengo que trabajar más duro porque [también] soy un empresario. Soy un hombre de negocios”, continúa. “Tengo mi empresa y hago grandes negocios con mis artistas. Probablemente voy a ganar más dinero con mi sello que con mi carrera con Fuerza Regida, pero eso está bien porque disfruto siendo artista”.

“[JOP] es empresario, ahorita tiene su subsello también”, dice Quintero. “Pero independientemente de cualquier cosa, él está en TikTok, en Reels, en YouTube Charts, en todos lados, siempre compartiendo la música. Y yo creo que ese es el gran éxito de esta nueva generación de la música mexicana y él es un gran conductor de eso.”

Incluso hay un video en YouTube de la banda visitando el paso fronterizo de Tijuana y tocando como músicos callejeros en la fila de carros que esperan para cruzar al otro lado. Allí conocieron a uno de los últimos artistas firmados por JOP, Chuy Montana. “Fuimos a la fila porque queríamos ver qué se sentía tocar para los carros”, cuenta JOP. “[Montana] solía trabajar ahí hace mes. Ahora está en concierto con nosotros”.

Samuel Jaimez, Moisés López, Jesús Ortiz Paz, Khrystian Ramos y José García, de Fuerza Regida, fotografiados el 23 de mayo de 2023 en el Tranquility Canyon Ranch en Santa Clarita, California. Martha Galvan

En diciembre, Fuerza lanzó ambiciosamente dos álbumes de larga duración con pocos días de diferencia, Pa Que Hablen y Sigan Hablando. La banda apoyó los dos lanzamientos con ardides publicitarios como una actuación en la azotea de un supermercado de San Bernardino. Según Quintero, acudieron “miles” de personas. “Yo creo que ellos son realmente la voz del pueblo de la música mexicana en la actualidad”, afirma.

Y cada vez más, el grupo se está convirtiendo en la voz del pueblo más allá de sus fronteras.

“Artistas como Natanael Cano, Fuerza Regida y [otros] están escribiendo […] más canciones sobre estilos de vida, y creo que eso está resonando con la gente más allá de Estados Unidos y México”, dice Krystina DeLuna, programadora de música latina de Apple Music. “[JOP] es orgullosamente mexicoamericano, pero siempre ha tenido una mentalidad global, por lo que su enfoque de la música mexicana es innovador. Ya sea que hagan una canción más tradicional o se arriesguen a romper barreras, su esencia siempre se hace notar y conecta”.

Para JOP, ser mexicoamericano significa que te “has ganado la lotería. Es lo mejor”.

“No me gustaría ser mexicano. No me gustaría ser americano”, dice. “Soy perfecto”.