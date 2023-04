Frank Ocean finalmente encabeza Coachella 2023, y nos deja mucho que procesar

Han pasado siete años desde que el escurridizo Frank Ocean subió a un escenario. Pero a pesar de su anuncio como tercera y última cabeza de cartel de Coachella 2023, los fans no estaban del todo seguros si realmente se presentaría. Letreros que decían “NO HAY MERCANCÍA DE FRANK OCEAN” se colocaron en la tienda del festival, y el live stream oficial de Coachella en YouTube excluyó su actuación. Y sin embargo, a las 10:55 p.m., casi una hora después de lo programado, las luces del escenario principal finalmente se atenuaron y el espectáculo que nadie esperaba comenzó.

El hecho de que sucediera no fue la única sorpresa. Frank transformó el escenario en una pantalla gigante. Como resultado, apenas un pequeño espacio era visible, pero ahí es donde tuvo lugar toda la acción durante la siguiente hora y media, hasta que Frank anunció abruptamente tras bambalinas: “Chicos, me han dicho que es la hora límite, así que ese es el final del show”.

El muy esperado concierto se produjo tres años después de que Frank, Travis Scott y Rage Against the Machine tuvieran programado encabezar la edición del festival de 2020, que se pospuso debido a la pandemia. Como el único artista que se mantuvo desde entonces en lo más alto del cartel (como prometió el CEO de Goldenvoice y cofundador de Coachella, Paul Tollet, en una entrevista de 2021), Frank presentó un set increíble, aunque poco ortodoxo, que mantuvo la total atención de los fanáticos — después del domingo por la noche, nadie sabe cuándo podrá verlo de nuevo.

El verso “Met her at Coachella” (la conocí en Coachella) de su éxito “Novacane”, con el que abrió su set, se sintió diferente en el desierto, que le sirvió como telón cada vez que la cámara mostraba su punto de vista desde el centro de todo, hasta que decidió no serlo.

Aquí nuestras cinco conclusiones principales de la actuación de Frank Ocean en Coachella 2023:

El espacio era engañosamente íntimo

Pese a actuar frente a decenas de miles de personas, Frank y su equipo diseñaron meticulosamente el escenario principal de modo que pareciera un estudio de grabación, permaneciendo Frank en el centro, encorvado en torno a un micrófono, mientras una banda tocaba tras él en vivo y el personal del estudio acataba cada solicitud suya. Sin embargo, pese a la supuesta intimidad, de vez en cuando se subía la capucha de su chaqueta puffer azul para cubrir su durag negro y gran parte de su rostro, dejando ver solo su barba. El huraño astro brindó así un atisbo increíblemente raro de su proceso creativo, ofreciendo incluso una muestra de música nueva. Y aunque en realidad los fans no podían ver lo que sucedía o dónde estaba Frank, la transmisión de alta definición ayudó a llenar algunos vacíos, complementada por imágenes borrosas y a veces inestables parecidas a las de un documental en vivo para consumirse solo en ese momento.

Reinventó sus canciones más entrañables

Entre el mixtape debut de Frank de 2011 Nostalgia, Ultra y su obra maestra Blonde de 2016, el artista enfrentó el doble problema de todo artista: 1) ¿Qué canciones tocar? y 2) ¿Cómo las convierto en algo especial para esta audiencia? Resolvió el dilema interpretando sus clásicos de una manera que los fans jamás habían escuchado, incluyendo una versión acústica simplificada de “Pink + White”, un remix mejorado de “Solo”, una versión editada de “Chanel”, un remix punk rock de “Wiseman” y muchos más. Sin embargo, ninguno de esos favoritos cerró el set; en vez de eso, Frank buscó en lo más hondo de su discografía para sacar su versión de la canción de Aaliyah de 1994 “At Your Best (You Are Love)”, incluida en su álbum visual de 2016 Endless.

Hubo un intermedio tipo rave… y funcionó

Hacia el final de su presentación, Frank centró su atención en la DJ Crystalmess. “Ni siquiera pueden ver a Frank Ocean, pero tienen un pequeño rave mix en medio del show”, dijo Frank, describiendo así su set dentro de un set. Crystalmess armó su propia reinvención de las canciones de Frank, como un remix de Jersey Club de “Slide” que Calvin Harris interpretó la noche anterior en el mismo escenario, así como una versión bounce de “Pyramids” durante la cual un guardia de seguridad llamó la atención del público al ponerse a hacer twerking incesantemente, lo que fue captado y mostrado como parte de la transmisión en vivo. El rave también incluyó al único invitado de la noche: la muñeca robótica verde que Frank llevó como acompañante a la Gala del Met en 2021.

“En 2020, empezaba a organizar fiestas en pequeños clubes de Nueva York que recién comenzaban antes de que viniera la mier… de confinamiento”, recordó Frank. “Y lo estaba pasando de lo más bien haciendo playlists y escuchando tanta música nueva y reuniéndome con DJs emergentes que realmente estaban metidos en lo suyo. Se ha vuelto una parte tan importante de mi nuevo proyecto semanal, Homer Radio [de Apple Music 1] en el que hemos estado trabajando… Es bueno que no siempre se trate de mí”.

Medio estrenó una nueva canción

La frase “Inner Child” (niño interior) comenzó a circular en una pantalla en el escenario cuando un niño llamado Josiah, que debía representar al propio niño interior de Frank, comenzó a tocar el piano y hacer fonomímica del nuevo tema mientras Frank cantaba. Las trenzas de Josiah sobresalían bajo un durag negro similar al de Frank, quien en un breve pero dulce momento, presentó y despidió rápidamente a Josiah ante la multitud de Coachella.

Rindió homenaje a su difunto hermano Ryan

“Ha pasado mucho tiempo… Pero los he extrañado”, admitió Frank a la audiencia, refiriéndose a lo que parecía un secreto a voces. “Quiero hablar sobre por qué estoy aquí, porque no es por un nuevo álbum… No es que no haya un nuevo álbum”, acotó, bromeando. Luego acalló a los fans enardecidos para explicar qué lo hizo regresar al festival en el que actuó por primera vez hace más de una década. “Saben, estos últimos dos años, mi vida cambió tanto…. Mi hermano y yo veníamos mucho a este festival”, dijo, hablando de su hermano Ryan Breaux, quien murió en 2020 en un accidente automovilístico a los 18 años.

“Me parece que la mitad de las veces me tenían que arrastrar hasta aquí, porque odiaba el polvo de este lugar; siempre salía con una infección respiratoria o lo que sea. Así que evitaba venir, pero siempre terminaba aquí. Uno de mis mejores recuerdos fue ver a Rae Sremmurd en no sé cómo se llama ese escenario con mi hermano. Y Travis [Bennett], no sé si Travis/Taco está aquí, pero estábamos bailando en esa carpa con su música, y sé que él se habría emocionado mucho de estar aquí con todos nosotros. Quiero agradecerles por su apoyo, atención y amor durante todo este tiempo”.

Incluso durante dos de sus entrañables canciones, “Nikes” y “Nights”, Frank optó por no interpretarlas en vivo, y en lugar de eso saltó por el escenario y tocó frente a la cámara, con una sonrisa que dejó ver la cubierta de metal en uno de sus dientes delanteros.

Tal vez él necesitaba esto tanto como nosotros.