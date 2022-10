Tras bambalinas: Fotos del rodaje del video de ‘Ojalá’ de The Rudeboyz, Adam Levine y Maluma

En anticipo a la colaboración de The Rudeboyz, Adam Levine y Maluma, titulada “Ojalá”, Billboard comparte en exclusiva fotos tras bastidores de la filmación del video musical.

Las imágenes muestran momentos íntimos entre Levine, Maluma y sus colaboradores de toda la vida, el dúo de productores The Rudeboyz (Chan El Genio y Kevin ADG), quienes se aglomeran frente a una pantalla para ver escenas del clip dirigido por Diane Martel, vía NEON16 y Sony Music Latin. En una de las fotos se ve a la directora rodeada por los artistas.

The Rudeboyz, Maluma y Adam Levine con la directora del video musical de “Ojalá”, Diane Martel Guillermo & Maria Juliah

“Ojalá”, en la que el líder de Maroon 5 canta en español por primera vez, es el primer sencillo del álbum debut de The Rudeboyz, de próximo lanzamiento. El dúo subtituló un post con un adelanto de la canción, que se lanzará el jueves (20 de octubre), con el siguiente mensaje: “Un lanzamiento muy importante para nosotros junto a personas que admiramos mucho!! Muy pendientes a esto!! @maluma @adamlevine“.

The Rudeboyz, que recientemente firmaron con NEON16 de Tainy, han producido éxitos para artistas como Shakira, Sech, Jennifer Lopez, Prince Royce y Sebastián Yatra, entre otros.

En junio, Levine ya había insinuado una posible colaboración con Maluma. Publicó una foto junto al creador de éxitos colombiano en Instagram en que se los ve pasando el rato en un estudio, y escribió: “El mundo no está listo”.

The Rudeboyz, Adam Levine y Maluma durante la filmación del video musical de “Ojalá” Guillermo & Maria Juliah

La colaboración llega después de acusaciones de que el líder de Maroon 5 le fue infiel a su esposa Behati Prinsloo, quien actualmente espera el tercer hijo de la pareja. En septiembre, la influencer Sumner Stroh alegó que Levine tuvo un romance con ella, y que el rockero le dijo que estaba pensando llamar a su próximo bebé Sumner.

Más adelante, Levine emitió un comunicado en que negó haber tenido un amorío. “Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Hizo uso de mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta”, escribió en Instagram Stories. “No tuve un amorío, pero me extralimité durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado. He abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia”.