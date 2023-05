Foo Fighters presenta a su nuevo baterista, Josh Freese

Después de meses de conjeturas y silencio, los Foo Fighters presentaron a su nuevo baterista el domingo (21 de mayo) durante el evento de streaming en vivo “Foo Fighters: Preparing Music for Concerts”.

El show de estudio íntimo, presentado en blanco y negro y que sirvió como un anticipo del 11er álbum de estudio del veterano grupo, But Here We Are (2 de junio), incluyó el debut en vivo de Josh Freese, quien ocupa el lugar del fallecido baterista de Foos, el formidable Taylor Hawkins. El cronometrador de la banda murió a los 50 años por causas no reveladas en marzo de 2022 mientras estaba de gira por Suramérica.

Freese, un experimentado baterista de estudio y giras, ha tocado con agrupaciones como Guns N’ Roses, A Perfect Circle y Nine Inch Nails. Fue revelado como el baterista de Foo Fighters durante el streaming en vivo después de cameos cómicos de Chad Smith, Tommy Lee, y Danny Carey de Tool.

Hawkins se unió a los Foos en 1997, reemplazando al primer baterista de la banda, William Goldsmith de Sunny Day Real Estate, quien originalmente tuvo la poco envidiable tarea de tocar la batería para el grupo liderado por Dave Grohl, uno de los percusionistas más formidables del rock. Goldsmith estuvo con el grupo de 1995 a 1997.

Así como resultaba casi imposible ocupar el sitial de Grohl en la percusión debido al formidable y contundente estilo del exbaterista de Nirvana, Freese tendrá una tarea monumental por delante como sucesor de Hawkins, una venerada y jubilosa máquina de ritmos cuya sonrisa, buen humor y estilo californiano se volvieron parte perenne del atractivo de los Foos en sus actuaciones en vivo.

El livestream del concierto fue el primer set completo de la banda desde un par de presentaciones en homenaje a Hawkins que tuvieron lugar en Londres y Los Ángeles el otoño pasado. Esos conciertos contaron con un grupo rotativo de bateristas que tocaron con los Foos, incluido el hijo adolescente de Hawkins, Shane, Travis Barker de Blink-182, la sensación viral preadolescente Nandi Bushell, Rufus Taylor de The Darkness, Omar Hakim, el baterista de Rage Against the Machine Brad Wilk, el baterista de Weezer Pat Wilson, Lars Ulrich de Metallica, Stewart Copeland de The Police y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers.

Antes del show del domingo, tanto Matt Cameron de Pearl Jam como Taylor de Darkness habían negado públicamente que estuvieran compitiendo por el puesto de baterista de FF en medio de informes no confirmados de que Freese, cuyo largo currículum también incluye actuaciones con Devo, Vandals, Sting, Replacements y Paramore, entre otros, sería el reemplazo.

La semana pasada, la banda lanzó “Under You”, el segundo sencillo de su próximo álbum, y el estudio de artes gráficas Morning Breath Inc., con sede en Brooklyn, reveló el diseño de empaque en blanco para But Here We Are, dedicado a Hawkins y la madre de Grohl, Virginia, quien también murió en 2022.

Ahora, tras el livestream del domingo, los Foos volverán al ruedo el miércoles (24 de mayo) para presentarse en el Bank of New Hampshire Pavilion en Gilford, New Hampshire. Y su agenda de verano está repleta, con más de una docena de presentaciones en los festivales Boston Calling, Sonic Temple, Rock Am Ring, Bonnaroo, Ottawa Bluesfest, Harley-Davidson Homecoming, Fuji Rock, Wildlands, Outside Lands, Jazz Aspen Snowmass, Riot Fest, Sea.Hear.Now, Louder Than Life, Ohana y ACL, así como una serie de importantes fechas norteamericanas e internacionales.