6 canciones imprescindibles de Fito Páez: Selección de los editores

A través de la composición y el piano, Fito Páez encontró su religión en clave de amor. Con casi 30 álbumes a sus espaldas, este cerebro es uno de los músicos más prolíficos del rock en español. Con una composición enigmática que atraviesa cincuenta matices de amor, exploraciones nómadas, magia y rock ‘n’ roll, Páez es un verdadero tesoro.

Explorar Explorar Fito Paez See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

El lunes (13 de marzo), Fito Páez celebró 60 años de vida. “60!! #EADDA”, tituló una publicación en Instagram, donde se le ve en algún lugar de un enorme estudio de música en Buenos Aires. Acaba de terminar una ambiciosa gira que comenzó el año pasado, en la que conmemoró el 30 aniversario de uno de los discos más trascendentales de la historia del rock, El Amor Después del Amor (de ahí las siglas del hashtag).

Relacionadas Fito Páez Confirmed to Perform at Viña del Mar 2023

Nacido en 1963 en Rosario, Argentina, Rodolfo Páez (su verdadero nombre) ha transitado por la psicodelia expresiva a lo largo de su carrera, creando música bajo sus propias reglas con una producción moderna y letras que llegan directo al corazón.

En honor a sus seis décadas en la tierra, y a los incontables éxitos que le ha regalado al mundo, las editoras de Billboard Español hablan de sus seis canciones favoritas de Fito Páez, y eligen una veintema más para crear el playlist definitivo del músico rosarino.

“El amor después del amor”

Hay una razón por la que El Amor Después del Amor se convirtió en el álbum más vendido de la historia del rock argentino: está repleto de joyas, y el tema que da título al disco representa la esencia del alma. “El amor…” habla de la llegada de un momento luminoso, “que se parezca a este rayo de sol”, tras un periodo en las sombras. La razón por la que esta canción brilla con tanto fulgor es que simboliza la esperanza tras una época angustiosa de desamor. Transmite un mensaje de paz con uno mismo en medio de un ritmo brillante con toques de new wave.

“Yo vengo a ofrecer mi corazón”

Lanzada en 1985 como parte de su segundo álbum de estudio, Giros, “Yo vengo a ofrecer mi corazón” es una de las canciones más reconocidas y emblemáticas de Fito Páez, un poderoso himno de esperanza para ponernos de pie en los momentos más oscuros. “¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón”, comienza (y termina) esta trova rosarina/pop, que además es una de las canciones más versionadas del rockero argentino. Mercedes Sosa, Eugenia León, Milton Nascimento y Gilberto Gil, y Tania Libertad son solo algunos de los artistas que la han grabado.

“Al lado del camino”

En tiempos donde nadie escucha a nadie, todos contra todos, egoístas y mezquinos, llega Fito Páez con esta canción. El tema, que apareció justo antes de la llegada del nuevo milenio (1999), ha demostrado tener el poder de resistir la prueba del tiempo. Con guitarras aceradas, quejumbrosos riffs de piano y su voz dominante pero extravagante, “Al lado del camino” arroja luz sobre una generación perdida en la modernidad tecnológica y la búsqueda constante de popularidad en la red. Te hace reflexionar sobre cómo pasa la vida y cómo eliges llevarla: “Mientras el mundo se cae a pedazos/ Me gusta estar al lado del camino/ Me gusta sentirte a mi lado”, canta Páez.

“11 y 6”

También parte del álbum Giros, “11 y 6″ es la historia de dos chicos — él de 11 años, ella de 6 — que venden flores en pleno centro de Buenos Aires, específicamente en los cafés de la concurrida Avenida Corrientes, y también en La Paz. Un clásico del rock en español, el tema presenta con ternura la cruda realidad de la pobreza en Argentina y otros países de Latinoamérica donde los niños se ven obligados a trabajar para contribuir al sustento de sus familias. “Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo”, dice parte del coro.

“Tumbas de la gloria”

Con un magnífico punteo de guitarra, cuerdas arrolladoras y un intenso juego de rasgueos, “Tumbas de la gloria” atrae la atención al instante. Pero, sobre todo, su introspectiva forma de componer es la clave. “Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria”, implora al final, dándose cuenta de que el amor tóxico puede a veces ser inevitable, no importa lo lejos que huyamos, siempre está la chance de caer en la misma gloriosa ilusión. “Tumbas…” es un suplicio para no ser destrozada, y de reconocerse a uno mismo.

“Creo”

Una de sus canciones más sensuales, “Creo” es parte del trascendental álbum de Fito Páez El Amor Después del Amor, lanzado en 1992. “Creo que aún tal vez piensas en mí, creo poder captarlo”, le canta Páez a una antigua amante con la que llegó a sentir “la cima del amor”. El tema de rock a fuego lento estremece con sus recuerdos de seducción.