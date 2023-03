Feid vs. Ferxxo: Su alter ego y su jerga ultracolombiana, explicados

Antes de que Feid se llamara Feid, se le conocía en Colombia como Rayo, su primer nombre artístico.

De adolescente, el artista, cuyo verdadero nombre es Salomón Villada Hoyos, estaba ansioso por comenzar su carrera musical con este nombre. De hecho, los primeros sencillos que lanzó de forma independiente fueron como Rayo. Pero no fue hasta que la gente comenzó a confundirlo a él y su música con el dúo colombiano Rayo y Toby, que ya estaba establecido en San Andrés, que decidió buscar una segunda opción.

“Todos los parceros (amigos) del colegio decían que escuchaban mi tema en la radio y un día que estaba escuchando la radio, me enteré que era la de ellos [de Rayo y Toby] y no la mía. Ahí fue cuando dije, ‘No, la música no es lo mío… esto va a ser un problema’”, dijo a Billboard durante la entrevista para su artículo de portada. “Mis papás me dijeron, ‘este no va a ser el primer problema que te vas a encontrar’, y luego me cambié el nombre a Feid”.

Pero incluso entonces, el artista nativo de Medellín lo cambió a “Faith” (Fe en inglés) antes de dar por último con Feid.

“Realmente, fue porque la primera entrevista que tuve en mi vida, la persona que me estaba entrevistando me dijo ‘fa-íd’, y yo como que no quería tener ese problema porque era muy incómodo decirle a la persona cómo decir mi nombre”, explicó.

En 2010, lanzó oficialmente su carrera como Feid y no fue hasta 2020, cuando por fin encontró su identidad artística, que presentó su nuevo alter ego El Ferxxo (que se pronuncia Fercho).

“Decidí ponerme una arepa con quesito en la mano y decir que yo era paisa”, afirmó con orgullo, refiriéndose al localismo con que llama a los medellinenses. “Empece a ser más fiel a lo que yo soy y a mis raíces de Colombia. Abrí una puerta que en este momento es la puerta mas chimba que he abierto en mi vida, que fue la de mi identidad y la del Ferxxo. Me demoré mucho en darme cuenta que eso fue que debí hacer para conectarme real, real con la gente”.

Poniendo a prueba su nuevo alter ego, Ferxxo comenzó a incorporar la jerga local de Medallo en sus letras, como mor (amor), qué chimba (qué genial) y parchar (pasar el rato), y reemplazó las letras en sus títulos con X para despertar la curiosidad. Funcionó. Los Latin Grammy nominaron Ferxxo (Vol. 1: M.O.R.) de 2020 y su sencillo “Porfa” con Justin Quiles en las categorías de mejor álbum de música urbana y mejor interpretación de reggaetón, respectivamente.

A continuación, el cantante de “Porfa” explica el significado de algunas de las palabras del argot que se escuchan en sus canciones.

NEA: “Puede significar muchas cosas. Puede ser amigo, alguien que viste de cierta manera, un nea es alguien del barrio. Y punto”

CHORRO: “Es la bebida. Puede ser whisky, tequila o cualquier cosa. El chorro es alcohol”.

CHIMBITA: “Una mujer hermosa.”

CHIMBIAR: “Alguien que molesta o también puede querer meterse con alguien”.

CHIMBO: “La parte íntima del hombre”.

PARCHE: “Es como una invitación. Puede ser un momento, una situación o describir a alguien que es genial”.

FARREAR: “Salir de fiesta y darlo todo en el club”

LA PINTA: “Es el traje. En Medellín no usamos la palabra outfit”.

