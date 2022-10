Feid es el rey del momento en Colombia

Con su éxito “Feliz cumpleaños Ferxxo”, Feid encabeza esta semana la lista Colombia Songs de Billboard, que además incluye la impresionante cantidad de 11 canciones del artista colombiano, ocho de ellas de su disco Feliz Cumpleaños Ferxxo: Te Pirateamos el Álbum.

Solo Bad Bunny ha colocado más canciones simultáneamente en la lista colombiana, 20 (la semana del 21 de mayo), todas de su omnipresente Un Verano Sin Ti.

Feid, también conocido como Ferxxo y cuyo verdadero nombre es Salomón Villada Hoyos, nació hace 30 años en Medellín y ha colaborado con estrellas de la música urbana como J Balvin, Karol G, Maluma, Nicky Jam y Sech.

Tuvo su primera entrada en la lista Hot Latin Songs de Billboard en 2016, en el No. 47, con su colaboración con J Balvin “Qué raro”. Desde entonces, ha aparecido seis veces más en la lista, con canciones que incluyen “Cuaderno”, una colaboración con Dalex, Nicky Jam & Justin Quiles Featuring Sech, Lenny Tavarez, & Rafa Pabon (No. 41, 2019); “Quizás” con Dímelo Flow, Sech, Dalex, Justin Quiles, Lenny Tavarez, Wisin & Zion (No. 47, 2019); “Porfa”, con J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech & Justin Quiles (No. 11, 2020); “Friki” con Karol G (No. 34, 2022), “Normal” (No. 38, 2022) y, ahora, “Feliz Cumpleaños Ferxxo” (43, 2022).

Feliz Cumpleaños Ferxxo: Te Pirateamos el Álbum, que lanzó en septiembre con Universal Music tres meses antes de lo previsto luego que el álbum se filtró en internet, le mereció su primer Top 10 en la lista Top Latin Albums y lo llevó a agotar las entradas para una gira más grande de lo inicialmente programado a la que apodó U.S. Trip.

El disco esta semana es No. 9 en Top Latin Albums, su mejor figuración hasta ahora en la lista: Ferxxo (Vol 1: M.O.R) llegó al No. 27 a mediados de 2020, Bahía Ducati alcanzó la posición 30 ese mismo año, e Inter Shibuya: La Mafia fue No. 29 en enero de 2022.

Estas son sus 11 canciones, y su respectiva posición, en la más reciente lista Colombia Songs:

No. 1: “Feliz Cumpleaños Ferxxo”

No. 3: “Normal”

No. 4: “Prohibidox”

No. 6: ” Ferxxo 100″

No. 12: “La Inocente”, Mora & Feid

No. 14: “Si Te La Encuentras Por Ahi”

No. 16: “Monastery”, Ryan Castro & Feid

No. 17: “Castigo”

No. 19: “Mojando Asientos”, Maluma x Feid

No. 22: “Lady mi Amor”, Feid

No. 24: “Belixe”

La gira de Feid por Estados Unidos, producida por Live Nation, comienza el jueves (13 de octubre) en Atlanta e incluye paradas en mercados latinos clave como Chicago, Dallas, Las Vegas y Miami, antes de concluir en Los Ángeles el 25 de noviembre.

Tras esto, encabezará el cartel del festival urbano Vive El Flow De La Feria de la Feria de Cali el 28 de diciembre, y al día siguiente recibirá en la misma ciudad el premio Núcleo Urbano “Nueva Generación”, en reconocimiento como el artista nuevo más exitoso de su país internacionalmente.

Billboard viene publicando la lista Colombia Songs desde el 15 de febrero de 2022. Esto hace parte de la expansión global de Billboard y su nueva sección Hits of the World, charts mundiales de 25 canciones de más de 40 países de todo el mundo.