Conoce a Feid, el compositor de las estrellas latinas que encuentra su propio lugar bajo los reflectores

Feid, presentado por Samsung Galaxy, actuará en Billboard Presents The Stage en SXSW el 17 de marzo.

La filtración de un álbum fue lo mejor que pudo pasarle a Feid.

En septiembre de 2022, el cantautor colombiano encabezaba tres conciertos sold-out consecutivos en la Plaza de Toros La Macarena, el famoso ruedo y sala de conciertos de su ciudad natal de Medellín, donde actuó para más de 30.000 personas en el curso de las tres fechas. Tenía previsto un muy necesario descanso para el lunes siguiente. Pero no llegó a tomárselo.

En lugar de eso, el artista de 30 años, cuyo verdadero nombre es Salomón Villada Hoyos y también es conocido como Ferxxo, recibió una llamada preocupante de su mánager, Luis Villamizar, con la noticia de que su álbum Feliz Cumpleaños Ferxxo, cuyo lanzamiento estaba pautado para diciembre, había salido mucho antes, sin su conocimiento, como una nota de voz de 39 minutos que se filtró inicialmente como un enlace en Internet.

“Se me bajó todo el ánimo”, recuerda ahora, todavía sonando decepcionado. “Estaba incompleto. Dije ‘qué cagada’. Sentí rabia, pero eso me duró como media hora. Ya después hablé con mi mamá a ver cómo le sacábamos ventaja a eso, y afortunadamente reaccionamos rápido”.

Con la ayuda de su equipo, productores y sello discográfico, Universal Music Latin Entertainment (UMLE), tomó el asunto en sus manos, trabajando incansablemente durante 24 horas para lanzar un álbum que aún no estaba mezclado ni masterizado. Debido a que se habían filtrado los 15 temas, Feid cambió el título a Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum e hizo que su hermana, que también es su diseñadora gráfica desde hace mucho tiempo, creara una nueva portada que reconociera cómo se difundieron las canciones: Aunque Universal eliminó rápidamente el enlace inicial filtrado, el audio ya se había compartido en DropBox y luego se envió a través de una cadena de conversaciones en WhatsApp. (Seis de las 15 pistas ya se habían lanzado como sencillos al momento de la filtración).

El 14 de septiembre, apenas dos días después de haberse filtrado, el álbum — impulsado por sus perreos sincopados, reggaetón de moda y ritmos de chill house — salió oficialmente. Hasta el día de hoy, Feid no está seguro de quién lo filtró y por qué. Pero eso ya no viene al caso: Feliz Cumpleaños Ferxxo le mereció su primera entrada en el Top 10 de la lista Top Latin Albums de Billboard, y subió del No. 25 al No. 8 en su segunda semana, en la lista del 1 de octubre de 2022. Al mismo tiempo, fue su primera entrada en el Billboard 200 y alcanzó el No. 5 en Latin Rhythm Albums. “Normal”, el cuarto sencillo del LP, también se convirtió en la primera entrada de Feid en Hot Latin Songs como solista, después de otras 10 junto a estrellas como J Balvin, Nicky Jam y Karol G. El tema llegó al No. 1 de la lista Latin Rhythm Airplay el 21 de enero.

Para no perder impulso, Feid y su equipo hicieron otro cambio de planes de último minuto y reprogramaron una gira por clubes que ya alistaban — su primera salida al ruedo como cabeza de cartel en Estados Unidos — para presentarse en vez en teatros y reflejar su creciente popularidad, ejecutando esta tarea, desde las reservas hasta la noche de apertura, en menos de un mes. Hans Schafer, vicepresidente senior de giras globales de Live Nation y promotor de la gira, dijo a Billboard en ese momento que, al igual que en el ensamblaje del álbum, “todos trabajaron muy rápido para efectuar el cambio”. Los boletos para el tour de 14 fechas, que comenzó el 13 de octubre en Atlanta y terminó el 25 de noviembre en Los Ángeles, se agotaron en 24 horas.

Feid fotografiado el 12 de enero de 2023 en el Proper Studio en Miami. Devin Christopher

Feid siempre ha tenido una visión creativa clara de su música, que combina ritmos urbanos innovadores con la esencia del reggaetón de principios de los 2000 y letras sobre el amor. Pero su mayor barrera para el éxito en el mainstream era confiar en esa intuición en lugar de preocuparse por las opiniones de los demás. Le tomó años, pero Feid finalmente se dio cuenta de la importancia de ser fiel a su identidad central. Y aunque la filtración del álbum fue estremecedora y no planificada, los cimientos que él sentó durante más de una década como músico le permitieron aprovechar la oportunidad y explotar en popularidad. Con la gira, su capacidad para afrontar giros inesperados siguió reditándole éxitos.

“Para mí fue muy especial ir a los shows y ver a la gente vestida, como yo, de verde, con las gafas blancas, con el diente dorado”, dice Feid. “Después del primer show que tuvimos, les dije a mi equipo: ‘Miren bien este escenario que después quizá, Dios quiera, nunca vamos a tener a gente tan cerquita como las tenemos ahora’. Cada día los vamos a tener más lejos y más lejos”. En otras palabras, Feid espera estar tocando en arenas y estadios de Estados Unidos en poco tiempo.

Para el Feid de adolescente, incluso presentarse en los teatros de su gira de otoño hubiera sido algo inimaginable.

Como estudiante de séptimo grado en el Colegio San José de La Salle en Medellín, descubrió su pasión por la interpretación durante un concurso de talentos de la escuela. Cantando “Rompe (Remix)” de Daddy Yankee con un grupo de amigos llamado The Three Fathers, “me gustó ver que a la gente le gustó ver algo que yo estaba haciendo”, recuerda. “Yo estaba temblando de los nervios, pero cuando empecé a cantar, todo eso se fue”.

Esa presentación y otras similares, conocidas como “colegios”, son comunes para los adolescentes que aspiran a ser artistas en Colombia, y finalmente llevaron a Feid a conectarse con Alejandro Ramírez Suárez, quien se convertiría en el productor ganador del Latin Grammy Sky Rompiendo, y en un colaborador asiduo de Feid junto con Mosty, Wain, y Jowan y Rolo, del dúo de producción Icon Music.

Cuando tenían poco más de 20 años, tanto Feid como Sky se estaban haciendo un nombre en su ciudad natal. Feid ya había lanzado por su cuenta sencillos como “Báilame” y “Morena”, que cobraron fuerza en América Latina; Sky fue el cerebro detrás del primer No. 1 de J Balvin en las listas, “Ay vamos”, que llegó a la cima en marzo de 2015.

En ese entonces, “sin querer”, Feid comenzó a componer canciones luego que el artista colombiano Shako le preguntó si podía grabar una canción titulada “Robarte hoy”, que Feid había escrito para sí mismo. “Todavía era nuevo en la industria y ni siquiera sabía que escribir para otros artistas era una cosa que se hacía”, recuerda (un año después, Shako lo invitó al remix). Una de las primeras canciones populares que escribió Feid fue “Secretos” de Reykon, que lo llevó a trabajar con Balvin como compositor en el hit de 2016 “Ginza”, lo que de paso le valió a Feid un Premio ASCAP.

“Yo lo empecé a llevar al estudio cuando teníamos campamentos para Balvin, porque siempre ha tenido una química muy buena para escribir”, recuerda Sky. “Sí, él nos ayudó a escribir ‘Ginza’, pero la canción donde se empezó a probar como compositor fue ‘Sigo extrañándote’”, otro tema para Balvin que mostró su lirismo sincero y cercano. Como Balvin dice a Billboard: “Él siempre brindaba algo fresco y siempre le hice saber que tenía un gran potencial”.

De pronto, la “música de reggaetón con letras pop” de Feid lo había convertido en el compositor de moda y solicitado con el que artistas como Thalía, Ximena Sariñana y CNCO querían trabajar. En 2016, firmó un acuerdo exclusivo de gestión de publicaciones a nivel mundial con Universal Music Publishing Group (UMPG) a través de la empresa de gestión y publicación Dynasty Music Group, dirigida por su entonces mánager, Daniel Giraldo, y Juan Pablo Piedrahita. Poco después, firmó su primer contrato discográfico con In-Tu Línea, un subsello de Universal Music Latin Entertainment (UMLE) lanzado por el veterano de la industria Jorge Pino y su antiguo colega Fidel Hernández como director de operaciones. Aunque “muchos sellos mostraron su interés”, dice Feid, Pino y Hernández fueron los únicos que tuvieron el gesto “muy especial” de conocerlo en persona.

Feid hizo su debut en un sello importante con “Qué raro” con Balvin, que le valió su primera entrada en las listas de Billboard, debutando en el No. 26 de Latin Digital Song Sales (con fecha del 29 de octubre de 2016) y alcanzando el No. 16. en el Latin Rhythm Airplay ese diciembre.

“Hoy en día valoro mucho ese momento que Balvin me dio, en el spotlight en el que me puso, el tipo de canción con la que fue”, dice. “Fue súper chimba (genial) pa’ mi carrera, pa’ mi vida, pa’ todo lo que he venido construyendo. Hay gente que me dice que me sigue o descubrió con ‘Qué raro’”.

Al poco tiempo, Feid colaboró con artistas como Maluma y Nacho; lanzó su álbum debut, Así Como Suena, en 2017; recibió una nominación al Latin Grammy por el siguiente (19 de 2019); y se unió a “The Avengers”, un colectivo de artistas urbanos que incluía a Dalex, Dímelo Flow, Justin Quiles, Lenny Tavárez y Sech y lanzó éxitos de clubes como “Cuaderno” y “Quizás”. Por ese entonces, también dejó de componer para otros.

“Necesitaba buscarme como artista”, dice. Aunque Feid ganaba popularidad escribiendo para grandes artistas, aún no había descubierto su propia identidad artística sólida y reconoce que estaba siguiendo los estándares que observó en la industria al comportarse como “un cantante promedio sacando una canción promedio”. Mientras otros artistas colombianos de su generación, como Maluma, Karol G y Balvin, saltaban al estrellato, se preguntaba: “¿Cuándo me tocará a mí?”.

Entonces un día, tras más de una década de trabajo, cayó en cuenta.

“Decidí ponerme una arepa con quesito en la mano y decir que yo era paisa”, afirma con orgullo, haciendo uso del localismo que define a alguien oriundo de Medellín. “Empecé a ser más fiel a lo que yo soy, y a mis raíces de Colombia. Abrí una puerta que en este momento es la puerta más chimba que he abierto en mi vida, que fue la de mi identidad y la del Ferxxo. Me demoré mucho en darme cuenta que eso era lo que debía hacer para conectarme real, real con la gente”.

Feid fotografiado el 12 de enero de 2023 en el Proper Studio en Miami. Devin Christopher

Poniendo a prueba su nuevo alter ego, Ferxxo (que se pronuncia Fercho) comenzó a incorporar la jerga local de Medallo en sus letras, como mor (amor), qué chimba (qué genial) y parchar (pasar el rato), y remplazó letras en sus títulos con una X para despertar curiosidad.

Funcionó. Los Latin Grammys nominaron Ferxxo (Vol. 1: M.O.R.) de 2020 y su sencillo “Porfa” con Justin Quiles como mejor álbum de música urbana y mejor interpretación de reggaetón, respectivamente. Con la fuerza de un remix estelar con Balvin, Maluma, Nicky Jam y Sech, “Porfa” le mereció a Feid su primer No. 1 en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay.

Mientras establecía su identidad musical, Feid reconoció que crear una visual era igual de importante. Adoptó como distintivo el color verde (la mayoría de las veces en un tono lima), comenzando a principios de 2022 con el lanzamiento del sencillo “Castigo”: El diseño de portada presenta un gigantesco camión verde, y en el video Feid aparece vestido todo de verde.

“Me recordó la época en que yo era un gran fanático de los artistas y quería todo el merch (la mercancía) que tuviera que ver con ellos. Intento ponerme en los zapatos del fan, para que la gente que me sigue tenga más posibilidades de sentirse más cerca de mí”, dice. Ahora, siempre encuentra la manera de usarlo — es el color del crecimiento y de los nuevos comienzos.

A medida que avanzaba el 2021, parecía que todo encajaba en la carrera de Feid. Firmó un acuerdo de publicación mundial con UMPG, hizo una transición completa de In-Tu Linea a UMLE bajo el equipo del presidente Angel Kaminsky, y fue el telonero de la gira por arenas Bichota de Karol G en Estados Unidos.

Aun así, no todo iba viento en popa. De hecho, su mes en el ruedo con Karol fue un duro llamado de alerta. “Siento que el 90% de las personas me vio por primera vez en un show”, dice. “Yo venía de estar súper pegado en Colombia y de tener canciones en el Top 10, y llegar a Sacramento y tener cinco personas gritar ‘wooo’ fue un reto súper grande, fue un desafío para mí”.

Feid fotografiado el 12 de enero de 2023 en el Proper Studio en Miami. Devin Christopher

Entonces, poco después de regresar a su país, Feid sufrió una lesión severa en la rodilla izquierda durante un accidente de motocicleta y requirió dos meses de recuperación. Pero en vez de regodearse en su dolor (o simplemente echarse a ver Netflix), se puso a trabajar en su próximo álbum.

“Hubo momentos de dudas y complicación”, dice Jesús López, director general y CEO de Universal Music Latin America & Iberian Peninsula. “Fue una mala suerte para la pierna de Feid, pero muy buena suerte para su cabeza, porque pudo estar más tranquilo por un tiempo y trabajar más en la creatividad de su álbum Feliz Cumpleaños Ferxxo”.

Acurrucado con la pierna enyesada, Feid comenzó a relacionarse más y de manera más orgánica con los fans en TikTok. Reaccionaba insinuante a los videos virales en su afable dialecto de Medellín, creaba retos de baile simples para su música, contaba chistes, y lo más importante, ofrecía adelantos de temas en los que trabajaba, como “Normal”. Se dio cuenta de que era más fácil promoverse (y volverse viral) en TikTok que en una entrevista con una importante plataforma de noticias, y esto se convirtió en una de sus mayores herramientas de márketing, atrayendo a nuevos seguidores fuera de Colombia, en países como Estados Unidos, México y España. (Feid ahora tiene más de 7,5 millones de seguidores en TikTok).

Pero no fue hasta que hizo dos viajes a México en 2022 que Feid realmente se percató del efecto de su presencia en las redes sociales. Cuando llegó en mayo a un festival en Monterrey, miles de fans lo recibieron en el hotel InterContinental Presidente de la Ciudad de México, lo que llevó a Feid y su equipo a programar sus propios espectáculos en el país. En agosto, los tres conciertos resultantes — en el Auditorio Nacional (Ciudad de México), el Auditorio Citibanamex (Monterrey) y el Auditorio Telmex (Guadalajara) — vendieron casi 20.000 boletos y recaudaron cerca de un millón de dólares, según Billboard Boxscore. Anteriormente, Feid solo se había presentado en México como invitado-sorpresa de otros artistas.

“Siento que todo ha sido paulatino en mi carrera, pero México definitivamente fue una alerta para nosotros de que algo estaba pasando”, dice riendo. “Yo ni me quiero dar cuenta qué está pasando. Yo quiero seguir haciendo mi música, relajado, estar con mi familia, comiendo frijolitos, pero puedo decir que México fue ese momento en que nosotros dijimos: ‘¿Qué está pasando?’”.

Hoy, hablando conmigo en Wynwood, un barrio muy de moda en Miami, la fama no parece haber cambiado a Feid, y él acoge su identidad paisa más que nunca. Viste su uniforme informal y relajado de pantalones cortos, tenis, gorra de béisbol y camiseta ilustrada, y luce con orgullo la primera mochila de su colaboración con la marca bogotana Totto. Es cortés y cálido, llega temprano para su sesión de fotos con Billboard (“El tiempo de la gente es valioso”) y saluda a todos en la sala con una gran sonrisa y un fuerte abrazo. “¿Qué más, mi reina? ¿Todo bien?”, me pregunta.

Aunque puede haberle tomado algo de tiempo llegar adonde está, el atractivo práctico de Feid es fundamental para explicar por qué, finalmente, está prosperando. Feid le atribuye su éxito al “momento perfecto de Dios”, pero quienes lo rodean saben que hay algo más.

“La clave es que es real, es auténtico”, dice su Villamizar, su mánager. “En la música, lo que él escribe, lo que él dice. El ADN de todo esto es él, y la gente lo nota y lo siente”.

“Tiene mucha perseverancia y mucha persistencia, que pocos tienen”, dice Balvin. “Muchos [artistas] ya su hubieran quitado del camino, pero él siempre estuvo allí. Ahora está viviendo su mejor momento. Seguro que le vienen muchas más bendiciones”.

Feid fotografiado el 12 de enero de 2023 en el Proper Studio en Miami. Devin Christopher

A finales del año pasado, Feid lanzó su segunda colaboración de 2022 con Yandel, y ha llevado ese impulso al 2023, obteniendo su primera entrada en el Hot 100 con “Hey Mor” con Ozuna y embarcándose en su primera gira latinoamericana, Ferxxo: Nitro Jam Tour promovida por CMN, con entradas agotadas. Encabezará el Sueños Music Festival de Chicago en mayo y realizará una gira por Europa este verano, todo mientras trabaja en su próximo álbum. Su concepto completo, explica Feid, “tiene que ver con cómo pasé de estar en las sombras como compositor a todo lo que estoy logrando ahora [como artista]”.

Feid está cubierto de tatuajes, pero uno en el lado derecho de su cuello es particularmente notable. En letras cursivas, dice: Nunca olvides porqué empezaste — un recordatorio de que debe mantenerse conectado a tierra. La “fe” es el núcleo de lo que lo trajo aquí y lo que lo mantendrá en el futuro.

“Desde el principio, [mi sueño] era tener una visión que yo solamente la tenía y me tocaba contagiarla a la gente y rodearme de personas que entendieran lo que yo quería hacer”, dice. “Siempre he tenido mucha fe en mí y mi carrera; por eso el Ferxxo se llama Feid”.

