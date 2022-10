Farruko, Pablo Alborán y más: ¿Cuál es tu nuevo lanzamiento favorito? ¡Vota!

Fue una semana ajetreada en cuanto a lanzamientos de música latina, con nuevos álbumes de artistas como Piso 21 (777), Joss Favela (Aclarando la Mente) y Silvestre Dangond (Intruso). ¿Pero cuál de estos es tu favorito?

La banda colombiana Piso 21 le obsequió a sus fans su cuarto álbum de estudio, 777, que incluye 16 canciones. El set comienza con “Los cachos” con Manuel Turizo, que puede considerarse una secuela de su éxito de 2018 “Déjala que vuelva”. A diferencia de “Déjala”, que trata de un chico convencido de que su ex regresará, “Los cachos” es sobre una chica que ha logrado reponerse oficialmente de su novio infiel y no tiene planes de volver con él. De ahí, el grupo se desplaza a “TDQ”, con el dúo puertorriqueño Gigolo y La Exce. En este reggaetón contundente, el grupo habla de un alma rebelde que rompe las reglas de la cuarentena porque es soltera y está lista para una relación. Ese mismo tipo de energía se escucha en “Nadie la controla”, un reggaetón convertido en merengue “ripiao” sobre una chica que es el centro de la atención y que no se puede controlar.

Mientras tanto, Favela lanzó su álbum más personal hasta la fecha. El cantautor mexicano se apega a sus características letras románticas para narrar historias de amor, deseo y desamor. Como era de esperar, el artista sinaloense opta por cantar en solitario, sin la colaboración de ningún vocalista invitado en este set de 12 canciones. También compuso todo el álbum, su más personal hasta la fecha, que se nutre de letras directas y crudas. Aclarando se inclina más hacia el pop norteño, con el acordeón de su padre escuchándose a lo largo del LP.

Otros lanzamientos notables incluyen las canciones “Mi película” de Paty Cantú y “Viaje” de Farruko, en la que el artista puertorriqueño continúa su recorrido espiritual.

