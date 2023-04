Evaluna encuentra en la música, el amor, la familia y la maternidad la fórmula perfecta

Cuando su bebita Índigo cumplió 40 días, los recién estrenados padres Evaluna Montaner de Echeverry y Camilo Echeverry hicieron las maletas y se embarcaron en su primera gira como una familia de tres. “Ella encaja perfectamente con esta vida, gracias a Dios”, dice Evaluna orgullosa de su hija, la primera de la pareja de estrellas.

Explorar Explore Evaluna See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Estamos a fines de marzo y la multifacética artista — cantautora, actriz, directora — está en su casa en Miami tras concluir la primera etapa de la ambiciosa gira mundial de su esposo Camilo, De Adentro Pa’ Afuera, que comenzó el año pasado y de la que es la artista invitada. “El equipo se convirtió en la segunda familia de Índigo”, agrega. “Es muy divertido verla rodeada de tanta gente que la quiere”.

Evaluna, de 25 años y que artísticamente solo usa su primer nombre, creció en un ambiente similar. Su padre es el prolífico cantautor Ricardo Montaner, su madre la directora Marlene Rodríguez Miranda — quien dirige todos los videos musicales de Montaner — y sus hermanos los artistas discográficos Ricardo y Mauricio Montaner (conocidos como el dúo Mau y Ricky).

Si bien el nombre de Evaluna a menudo aparece junto a los de sus famosos esposo, padre y hermanos, ella es una potencia por derecho propio. Con una voz distintiva y reconfortante que ha cautivado a más

de 4 millones de oyentes en Spotify y casi 4 millones de subscriptores a YouTube, su capacidad para equilibrar la vida como una Montaner (dentro y fuera de la pantalla) aunada al matrimonio, una carrera discográfica y como directora, y ahora, de paso, la maternidad, encarnan un tipo diferente de estrella pop: una que hace que la familia sea parte del éxito.

“Ha sido maravilloso crecer en la familia en la que crecí, donde están abiertos a que todos sigamos nuestros sueños y nuestros sueños van de la mano, y podemos trabajar juntos”, dice.

Eso modeló su propia relación con el astro colombiano Camilo (quien también usa solo su primer nombre), con quien se casó en febrero de 2020. La pareja colaboró en “Por primera vez”, “Machu Picchu” e “Índigo”, que llegó al No. 16 de la lista Latin Airplay de Billboard y al No. 26 del Billboard Global Excl. US. Evaluna también ha dirigido todos los videos musicales de Camilo, siguiendo los pasos de su madre, quien solía llevarla a Evaluna a verla trabajar en el set. “Era su asistente de dirección y era fenomenal porque me pedía que hiciera un montón de cosas a pesar de que era muy joven”, recuerda. “Sentí que estaba siendo productiva y eso realmente me animó a decir: ‘Creo que también puedo hacer esto’. No sé si seré tan buena como ella, pero puedo intentarlo”. Incluso después de dirigir durante tres años, Evaluna confiesa que todavía suele llamar a su mamá para preguntarle: “¿Crees que esta idea para un video musical es genial o crees que va a ser aburrido?”

Aparte de las giras y la dirección, la carrera musical de Evaluna, manejada por Jorge Ferradas en FPM Entertainment (quien también maneja a Camilo), es “una gran prioridad”. Su último sencillo “Refugio”,

una balada optimista lanzada el año pasado con un video (dirigido por su mamá) que suma más de 4 millones de vistas en YouTube, es un adelanto de lo que está por venir. “No soy de las que lanzan un montón de canciones y van sencillo tras sencillo”, explica. “Me gusta tomarme mi tiempo y nutrir una canción antes de lanzarla. Me estoy acercando al sonido crudo y despojado que quiero tener para mí”.

Unas semanas después de mi llamada con Evaluna, la familia de tres hará maletas nuevamente para comenzar la segunda etapa del tour en Centroamérica y México. “Tener que levantarse temprano después de haber tenido una larga noche, eso es intenso”, dice sobre salir de gira con un bebé a cuestas.

Aun así, no se compara con los comentarios que leyó en línea tras dar a luz, el efecto secundario menos comentado de tener millones de ojos clavados en ti. “Eso fue lo más difícil”, dice Evaluna categóricamente. “Estaban diciendo que el parto ‘had done a number on me’ [había tenido sus efectos en mí]. La única razón por la que comparto esto es porque no se lo deseo a nadie. Lamento haber sentido por un momento que esas personas podrían tener razón. Lo lamento porque mi cuerpo es increíble, ha estado haciendo algunas cosas locas desde que quedé embarazada”.

Y luego agrega con confianza: “Siento que realmente he crecido como mujer, siendo madre de esta hermosa niña. Puedo decir que soy la mujer que siempre soñé ser”.

— Parte de una serie de historias de portada sobre la primera edición de Mujeres Latinas en la Música de Billboard. Para asistir y comprar boletos para la gala del 6 de mayo, visita este link.