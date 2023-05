Evaluna canta con JP Saxe en Mujeres Latinas en la Música 2023, recibe premio Tradición y Futuro

La primera gala Mujeres Latinas en la Música de Billboard estuvo llena de emoción y de actuaciones impactantes de las homenajeadas. El momento de Evaluna en el escenario no fue la excepción.

Explorar See latest videos, charts and news Evaluna JP Saxe See latest videos, charts and news

La cantautora interpretó “If the World Was Ending” con JP Saxe, y fue como si el tiempo se hubiera detenido. La sencilla actuación se vio impulsada por las melancólicas notas de piano de Saxe y la voz etérea de Evaluna. Después de su colaboración con JP Saxe en el escenario, Evaluna aceptó el premio Tradición y Futuro, que recibió de manos de su colega compositora y buena amiga Nicole Zignago.

“Es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes para celebrar la carrera de alguien que admiro por sus logros, por la maravillosa mujer que es y quien tengo el honor de llamar amiga, Evaluna Montaner”, dijo Zignago. “Ella comenzó esto muy chiquitita, pero en el 2020 compuso e interpretó el tema ‘Amén’ en compañía de su esposo Camilo, sus hermanos Mau y Ricky, y su padre (Ricardo Montaner), una mezcla perfecta de tradición y futuro. Es inevitable sentir la luz cuando Evaluna entra a un espacio, porque ella es brillante, es enorme y una fuerza imparable. A mí me ha enseñado a encontrar la felicidad en las cosas chiquitas”.

“Gracias por incluirme”, comenzó Evaluna su discurso. “Me siento muy orgullosa de venir la familia que vengo. Me siento muy orgullosa de haber empezado la familia que empecé. Le doy gracias a Dios por poner a cada persona en mi camino para empoderarme y acompañarme a ser la mujer que soy hoy, de la cual también estoy muy orgullosa. Yo no estaría aquí parada si no fuera por la madre que me parió, que está allá sentada. Te dedico este premio a ti, te amo”.

El especial musical de dos horas, conducido por Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes, honra a las mujeres latinas en la música.

A lo largo de la noche, Shakira recibió el primer premio Mujer del Año. Otras homenajeadas incluyeron a Ana Gabriel (premio Leyenda Viviente); Emilia (Estrella en Ascenso); Maria Becerra (Visionaria); Goyo (Agente de Cambio), y Thalia (Poderosa Global).