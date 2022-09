Estrenos latinos: Nueva música de Kany García y Christian Nodal, Natalia Lafourcade y más

Estrenos latinos es una compilación de las mejores nuevas canciones, álbumes y videos recomendados por los editores de Billboard Latin. Echa un vistazo a las selecciones de esta semana a continuación.

Kany García y Christian Nodal, “La siguente” (Sony Music Entertainment/5020 Records)

Kany García y Christian Nodal se unen en la sentida y potente “La siguiente”, producida por Richi López. En esta ranchera con sabor urbano, la artista puertorriqueña se abre con letras maduras sobre evolucionar después de una relación tóxica y narcisista. “Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar / Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar / Tenía que cambiar de novio y compañero, tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz / Debía saber que cuando más feliz me vieras, ibas a volver por mí”, canta ella. La fuerte voz de Nodal es la de un hombre que reflexiona sobre sus malas decisiones. “¿Y qué esperabas de este perro callejero que le enseñaron de todo menos a amar? […] Fui tan cobarde cuando te tuve aquí en frente”, canta él. En el video musical, ambos recuerdan su relación pasada, pero al final se ve que García pasó a una relación más saludable. Cazzu también tiene un cameo en el clip. — JESSICA ROIZ

Natalia Lafourcade, “De todas las lores” (Sony Music México)

La música de Natalia Lafourcade es pura poesía y su nuevo sencillo, “De todas las flores”, no es la excepción. “De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas”, canta con su característica entrega. “Cada mañana me preguntan cuándo llegarás para cantarles”. La balada de cinco minutos casi parece estar construida de breves poemas que crean un cuento corto, lo que al principio puede parecer una canción desgarradora, pero en el fondo de una carta de amor a nuestra alma. “La escribí en 2018, después de una ruptura amorosa”, dijo Natalia sobre la canción. “A veces tenemos que vivir esos momentos para comprender que el amor está más ligado a la relación que honramos con nosotros mismos”. El nuevo sencillo es un adelanto del próximo álbum de Lafourcade, su primero con material completamente original en siete años, cuyo lanzamiento está programado para el 28 de octubre. — GRISELDA FLORES

Carin León, “Si es cierto que te vas” (Tamarindo Rekordsz)

Carin León siempre encuentra la manera de conectarse profundamente con nuestros corazones a través de su música. Su nuevo sencillo, “Si es cierto que te vas”, es una poderosa balada que combina a la perfección su voz profunda y áspera con tintes de country y bolero. Se trata de una historia convincente que le permite a cantar letras cargadas de emoción sobre una situación demasiado común. “Si es cierto que te vas, pues cierra la puerta por fuera. Ya no me va a importar. Me vale si ya no regresas. No te voy a llorar, se acabó mi paciencia”, canta León. — INGRID FAJARDO

Boza & Beéle, “Qué prefieres?” (Sony Music Latin)

Dos estrellas emergentes de la música latina unen fuerzas en “Qué prefieres?”. Sacando a relucir un tema muy común en el mundo de las citas, el músico panameño y el artista colombiano cantan sobre relaciones indefinidas y amigos con beneficios. “Me confundes todavía. Si te confundes, no me celes / Dime bien, mai, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres sexo o de verdad me quieres?”, dice el coro de la canción. En el cautivador reggaetón producido por Faster (verdadero nombre: Irving Quintero), la suave voz de Boza encaja a la perfección con los tonos más altos de Beéle. “Qué prefieres?” es la segunda colaboración del par después de “Ella (Remix)”. — J.R.

Aitana, “Otra vez” (Universal Music Spain)

La dulce voz de la cantautora española está al frente de “Otra vez”, un melódico tema pop impulsado por riffs de guitarra hipnotizantes. Siguiendo el tema de su último álbum, 11 Razones, Aitana aborda una vez más el desamor. En esta nueva pieza, es tan vulnerable como siempre mientras la duda se apodera de ella al preguntarse si terminar la relación fue lo mejor. “¿Será que no eres para mí y que yo me cansé de sufrir? … ¿y ahora cómo sigo sin ti?” — G.F.

Río Roma y Pepe Aguilar, “¿Será prudente?” (Sony Music México)

La música de Río Roma siempre se ha beneficiado de su esencia romántica, y esta vez no es diferente, en especial ahora que se les une el gigante de la ranchera Pepe Aguilar. “¿Será prudente?” es una ranchera poderosa sobre amores prohibidos: “Me encantas, no sabes lo que yo te haría”, canta el grupo en el coro. El dúo celebra su herencia mexicana con este tema, parte de su EP Seis canciones y un tequila que incluye algunos de los nombres más prominentes de la música regional mexicana de hoy. — I.F.