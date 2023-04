Anatomía de un hit: Eslabón Armado y Peso Pluma desglosan el éxito ‘Ella baila sola’

Cuando a Pedro Tovar, el líder de Eslabón Armado, se le ocurrió la melodía de una nueva canción en enero, no le dio mucha importancia. La engavetó por unos días sin saber si volvería a tocarla o no. Al final lo hizo.

Unas semanas después, Tovar y Peso Pluma comenzaron a intercambiar mensajes directos en redes sociales y hablaron de una posible colaboración. “Le dije que me gustaba mucho su música y dijo que estaría dispuesto a hacer una canción juntos”, recuerda Tovar. Entonces, volvió a esa melodía y comenzó a escribir la letra de lo que ahora se conoce como el éxito mundial “Ella baila sola”.

El romántico tema sierreño — que no debe confundirse con un corrido, señala Tovar — ocupa actualmente el primer lugar en el Billboard Global 200. Es el primer No. 1 para ambos artistas en este chart, y también el primero para el género regional mexicano. Hasta el momento, “Ella baila sola” ha permanecido además tres semanas en la cima de la lista Hot Latin Songs. En el Billboard Hot 100, ocupa el No. 5 en la lista con la fecha del 29 de abril, la primera canción de música mexicana en ingresar al Top 10 del chart.

A continuación, Eslabón Armado y Peso Pluma desglosan su éxito “Ella baila sola”:

Los protagonistas

Eslabón Armado, firmado con el sello independiente DEL Records, no es ajeno a hacer historia en las listas. Después de colocar cuatro álbumes consecutivamente en el No.1 de Regional Mexican Albums entre 2020 y 2021, el grupo de adolescentes mexicano-estadounidenses establecidos en California, conocido por sus tristes himnos sierreños “Jugaste y sufrí” y “Con tus besos”, hizo historia el año pasado con Nostalgia, que se convirtió en el primer álbum regional mexicano en llegar al Top 10 del Billboard 200.

Aunque es considerado un artista nuevo, Peso Pluma ha escalado rápidamente a la cumbre de los charts. Solo en el último año el Artista Latino en Ascenso de Billboard para marzo firmó su primer contrato discográfico con el sello independiente Prajin Records, y hasta ahora ha colocado 14 canciones en Hot Latin Songs. El gigante de los corridos se unió a Becky G durante su actuación en Coachella y anunció su primera gira por Estados Unidos, que comenzará el 20 de julio en el YouTube Theater de Los Ángeles. Peso, nacido en Guadalajara, Jalisco, México, hará su debut en la TV nocturna el 28 de abril cuando se presente en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

El trasfondo de la canción

Después de hablar con Peso en redes sociales, Tovar escribió la letra de “Ella” en cuestión de “dos o tres” días, dice a Billboard. Escribió la primera mitad en un día, y dos días después escribió la segunda parte. “Peso me pidió que le enviara canciones, así que escribí ‘Ella baila sola’ después de que intercambiamos mensajes. Lo llamé justo después de que terminé de escribirla. Recuerdo que estaba en un aeropuerto y le dije, ‘Hola bro, tengo la canción’. Me pidió que se la enviara, pero decidí cantársela. ‘Para poder ver tu reacción’, le expliqué. Fue amor a primera vista. Estaba muy emocionado”.

Peso agrega: “Es una canción con la que la mayoría del público se puede relacionar, aparte de tener los elementos de los instrumentos que la hacen diferente. La verdad la gente la recibió y la disfruta tanto como nosotros”.

La letra y el sonido

La canción cuenta la historia de dos compas que están en una reunión y ven a una chica hermosa que es la reina del baile. Sería inútil preguntarle a Tovar de dónde salió la inspiración específicamente, pues según él, “siempre digo lo mismo cuando me preguntan qué inspiró mi letra: ‘De veras no lo sé’”, dice. “Por supuesto, sabía que quería contar una historia y quería que tuviera el punto de vista de dos chicos hablando sobre una chica en una fiesta”.

El sonido logra el equilibrio perfecto entre los estilos musicales de Eslabón y Peso Pluma. “Cada quien le metió y fluyó en su propio estilo; creo que no forzar nada hizo que la canción saliera tan bien”, dice Peso Pluma. El sonido central es sierreño, con el requinto como guitarra principal. Para un efecto de tumbado, agregaron chachetas, trombón y tololoche. “Usamos instrumentos muy específicos para obtener el sonido que queríamos y que sonara como lo que es popular hoy en día”, agrega Tovar, quien también produjo la canción.